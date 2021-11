Le marché de la transmission automobile sera dirigé par le monde

Le secteur automobile mondial se développe à un rythme décent après la période de récession de 2008-09, et la demande d’automobiles dans la région Asie-Pacifique est la plus forte en raison de son taux d’urbanisation rapide et de l’augmentation du revenu disponible. De plus, en raison de l’augmentation du trafic dans les grandes zones urbaines, les consommateurs se tournent davantage vers les systèmes de transmission avancés tels que la transmission automatique (AT), la transmission à variation continue (CVT) et la transmission à double embrayage (DCT) pour une expérience de conduite en douceur.

Le système de transmission offre une conduite douce et confortable en transmettant la puissance optimale du moteur aux roues via la boîte de vitesses. Désormais, la plupart des voitures de gamme basse et moyenne gamme sont équipées d’un système de transmission semi-automatique et automatique. Dans le système de transmission automatique, selon le système électronique utilisé dans la transmission et la conception du système de transmission, le système de transmission peut influencer de manière significative la maniabilité et l’efficacité énergétique du véhicule.

Dynamique du marché mondial de la transmission automobile :

Le marché mondial de la transmission automobile est essentiellement tiré par la production et les ventes automobiles mondiales. La demande croissante d’automobiles de gamme inférieure et moyenne dans la région Asie-Pacifique et Amérique latine alimente la croissance du marché mondial de la transmission automobile. L’Asie-Pacifique est un marché florissant pour les voitures particulières de bas et de milieu de gamme et devrait croître à un rythme soutenu au cours de la période de prévision 2016-2026, ce qui propulsera davantage le marché mondial de la transmission automobile.

L’augmentation de la demande de voitures haut de gamme en Amérique du Nord et en Europe alimente le marché des systèmes de transmission avancés tels que la transmission automatique (AT), la transmission à variation continue (CVT) et la transmission à double embrayage (DCT). Le taux d’adoption élevé du système de transmission semi-automatique et du système de transmission automatique dans les véhicules commerciaux est un facteur clé de la croissance du marché mondial de la transmission automobile.

Un système de transmission correctement conçu, programmé et réglé peut améliorer considérablement le rendement énergétique, ce qui aidera le constructeur automobile à respecter les normes environnementales strictes de divers pays.

Les consommateurs se tournent davantage vers le confort du véhicule, l’expérience de conduite et l’efficacité énergétique et cette tendance est prédominante dans les pays d’Amérique du Nord et les pays européens, ce qui peut augmenter la demande de transmission automobile de pointe.

Segmentation du marché mondial de la transmission automobile :

Le marché de la transmission automobile peut être segmenté en fonction du type de produit, du type de véhicule et du canal de vente.

Le marché mondial de la transmission automobile peut être segmenté en fonction du type de produit tel que la transmission manuelle, la transmission manuelle automatisée, la transmission automatique, la transmission à variation continue et la transmission à double embrayage.

En outre, le marché mondial de la transmission automobile peut être segmenté par type de véhicule, comme les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds.

Le marché mondial de la transmission automobile peut être segmenté sur la base du canal de vente tel que l’OEM (fabricant d’équipement d’origine) et le marché des pièces de rechange

Marché mondial de la transmission automobile : perspectives régionales

Le marché mondial de la transmission automobile peut être segmenté en fonction de la région géographique telle que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe occidentale et orientale, la région Asie-Pacifique, le Japon, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’Asie-Pacifique est le plus grand marché du secteur automobile et s’apprête à connaître une croissance saine pour la période de prévision de 2016 à 2026.

La demande croissante de véhicules utilitaires dans la région Asie-Pacifique est également un moteur majeur pour le système de transmission automobile mondial. En outre, l’Amérique du Nord et l’Europe constituent un marché majeur pour les voitures de luxe et les sports, et devraient croître à un taux de croissance constant au cours de la période de prévision. La demande de système de transmission de rechange est importante en Amérique du Nord et en Europe, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le marché mondial de la transmission automobile.

Acteurs du marché mondial de la transmission automobile

Les principaux acteurs identifiés pour le marché mondial de la transmission automobile sont :

Aisin Seiki Co., Ltd.

Société Eaton

API GKN

Allison Transmission Inc.

Magna International

BorgWarner Inc.

JATCO Ltd.

ZF Friedrichshafen SA

