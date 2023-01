Le marché de la transformation de l’amidon devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,20 % d’ici 2028. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) et l'Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Le marché de la transformation de l’amidon devrait connaître une croissance du marché à un taux de 11,20 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché de la transformation de l’amidon fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir à l’échelle mondiale. prédiction. Périodes qui affectent la croissance du marché. Les besoins croissants en amidon et ses dérivés ultérieurs parmi d’autres industries applicables stimulent la croissance du marché de la transformation de l’amidon.

Le traitement de l’amidon est généralement connu sous le nom de production d’amidon et fait référence à un large éventail de processus allant de la séparation, de l’extraction, du traitement des matières premières obtenues à partir de la séparation et du séchage final de l’amidon extrait au traitement de diverses matières premières d’amidon en fonction de la demande.

De plus, la capacité de l’amidon à être principalement utilisé comme épaississant, liant, émulsifiant et stabilisant dans l’industrie alimentaire offrira des opportunités potentielles pour la croissance future du marché de la transformation de l’amidon. Cependant, l’utilisation de polymères dans les adhésifs pourrait poser un plus grand défi à la croissance du marché de la transformation de l’amidon dans un avenir proche.



Obtenez la version PDF d’un exemple de rapport avec des graphiques, des tableaux et des figures @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-starch-processing-market

Étendue du marché mondial de la transformation de l’amidon et taille du marché

Le marché de la transformation de l’amidon est segmenté en fonction de la méthode, du type, de la source et de l’application. Inter-Segment Growth analyse la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché pour vous aider à déterminer la différence entre votre application principale et votre marché cible.

Sur la base de la méthode, le marché de la transformation de l’amidon est segmenté en extraction, séparation, traitement et séchage. La séparation est subdivisée en brassage, broyage, broyage, tamisage, lavage, filtration et centrifugation.

Sur la base du type, le marché de la transformation de l’amidon est segmenté en dérivés d’amidon et en édulcorants naturels.

Analyse au niveau du pays du marché de la transformation de l’amidon

Le marché de la transformation de l’amidon est analysé et des informations sur le volume et la taille du marché par pays, méthode, type, source et application sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Pour une table des matières détaillée (TOC), veuillez cliquer ici @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-starch-processing-market

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la transformation de l’amidon sont les États-Unis en Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, Le Japon l’est. , Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et certaines parties de l’Amérique du Sud Moyen-Orient et Afrique (MEA) une partie de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud et du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’APEJ domine le marché de la transformation de l’amidon en raison d’une consommation accrue. De plus, les développements dans les industries d’utilisation finale telles que le textile, le papier et l’alimentation dans les grappes émergentes propulseront davantage la croissance du marché de la transformation de l’amidon dans ces régions au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante du marché de la transformation en raison de la croissance rapide de l’emballage industriel. De plus, l’émergence d’acteurs clés majeurs devrait alimenter la croissance du marché de la transformation de l’amidon dans la région au cours des prochaines années.

Pour en savoir plus sur cette étude, visitez @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-starch-processing-market

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et du traitement de l’amidon

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des produits à base de viande sont:

MICROTEC ENGINEERING GROUP PTY LTD, Elomatic, G Larsson Starch Technology AB, ALFA LAVAL, Novozymes, DuPont, SiccaDania, Henan Doing Mechanical Equipment Co., Ltd, INNER MONGOLIA BOSIDA TECHNOLOGY CO., LTD, Sino-Food Machinery Co, Ltd. Dahlman , ABC Machinery, Hosokawa Micron BV, GEA Group Aktiengesellschaft, AB Enzymes, Thai German Processing Co., Ltd., SSP Pvt Limited, YSM Biotech International, Advanced Enzyme Technologies, ten Brink Engineering & Consulting GmbH & Co. KG, Eclipse Magnetics 국내 및 글로벌 플레이어들 사이에서.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

