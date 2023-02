Le marché de la transformation de la viande et de la volaille affichera un TCAC remarquable par, taille, part, tendances, facteurs clés, demande, analyse des opportunités et perspectives concurrentielles

Marché mondial de la transformation de la viande et de la volaille, par type d’équipement (abattage et déplumage, éviscération, découpe, désossage et dépouillement, marinade et culbutage, autres équipements), type de volaille (viande de poulet, viande de dinde, viande de canard, autres), produit Type (saucisses fraîches transformées, crues cuites, précuites, crues fermentées, salées, séchées, autres), utilisateur final (vente au détail, restauration, autres) ; – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché de la transformation de la viande et de la volaille

La consommation de produits à base de viande animale a explosé ces dernières décennies dans le monde entier. La population mondiale croissante est un contributeur majeur à cette augmentation. En conséquence, les consommateurs des zones urbaines ont accès à une gamme beaucoup plus large d’options alimentaires et à une meilleure disponibilité alimentaire que ceux des zones rurales. Cette tendance à l’urbanisation contribue de manière significative à l’élévation du niveau de vie et à la hausse des revenus, ce qui à son tour a un impact plus important sur l’accessibilité financière des produits alimentaires transformés à base de viande et de volaille.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la transformation de la viande et de la volaille, qui augmentait à une valeur de 288,4 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 470,18 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,30% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

La transformation de la viande et de la volaille est définie comme les systèmes en place qui peuvent être déployés pour divers mécanismes de transformation qui aident à garder les aliments comestibles et nutritifs tout au long des étapes de la préparation à la consommation. Le traitement facilite principalement la manipulation, l’emballage, le stockage et la conservation des aliments pendant leur stockage ou leur transport d’un endroit à un autre.

Portée et segmentation du marché de la transformation de la viande et de la volaille

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type d’équipement (abattage et déplumage, éviscération, découpe, désossage et dépouillement, marinade et culbutage, autres équipements), type de volaille (viande de poulet, viande de dinde, viande de canard, autres), type de produit (frais transformé, cru cuit, Saucisses précuites, crues fermentées, saumurées, séchées, autres), utilisateur final (vente au détail, restauration, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Marel (Islande), GEA Group Aktiengesellschaft (Allemagne), Bühler (Suisse), JBT (États-Unis), The Middleby Corporation (États-Unis), Heat and Control, Inc. (États-Unis), Alfa Laval (Suède), TNA Australia Pty Ltd. (Australie), Bucher Industries (Suisse), Equipamientos Cárnicos, SL (Espagne), Clextral (France), SPX FLOW (États-Unis), Bigtem Makine (Turquie), FENCO Food Machinery (Italie), Krones Group (Allemagne), Finis Meat et Poultry Processing BV (Pays-Bas), Bettcher Industries, Inc. (États-Unis), Anko Food Machine Co. Ltd. (Taïwan), Heat and Control, Inc. (États-Unis), BAADER (Allemagne) et Dover Corporation (États-Unis) Opportunités Croissance du commerce électronique et expansion des chaînes d’approvisionnement

Sensibilisation croissante à la santé et passage à des produits sains

La facilité de paiement des produits via les canaux en ligne, ainsi que la large gamme de produits

Dynamique du marché de la transformation de la viande et de la volaille

Conducteurs

Augmentation de la population et augmentation du revenu par habitant

La croissance démographique, combinée à l’augmentation du revenu disponible par habitant, devrait augmenter la demande pour le marché de la transformation de la viande et de la volaille et la consommation d’aliments transformés, stimulant la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation de la demande des points de vente et des chaînes de restauration rapide et la demande continue de produits à base de volaille contribueront encore à la croissance du marché.

Demande croissante dans diverses applications

En raison de leurs avantages inhérents, tels que le contrôle de la qualité, la durabilité, l’hygiène et la conservation, ces systèmes sont largement utilisés dans diverses applications, notamment la boulangerie et la confiserie, la viande, les fruits de mer, la volaille, les produits laitiers et les céréales. Le produit est de plus en plus utilisé dans les industries d’utilisation finale, en particulier en Asie-Pacifique, où la hausse des niveaux de fabrication nationale et de revenu des consommateurs stimule l’innovation dans ce secteur.

Occasion

Pour améliorer la sécurité alimentaire mondiale, il faut augmenter les mesures de lutte contre la pollution et réduire les pertes alimentaires. Les équipements de traitement standard et avancés peuvent facilement réaliser ces solutions. Au cours de la période de prévision, cela devrait créer des opportunités pour les fabricants d’équipements.

