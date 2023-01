Le marché de la traçabilité alimentaire est susceptible d’augmenter à l’échelle mondiale en fonction de la taille, de la part, des tendances, de la demande, des prévisions de croissance et des défis

«

Marché mondial de la traçabilité alimentaire, par technologie (infrarouge, biométrie, système de positionnement global (GPS), identification par radiofréquence (RFID) , codes-barres, communication en champ proche (NFC)), équipement (imprimantes thermiques, scanners 2D et 1D, capteurs, étiquettes et étiquettes, PDA avec GPS, autres), type de logiciel (planification des ressources d’entreprise (ERP), soudage par friction, logiciel de gestion des informations de laboratoire (LIMS), logiciel d’entrepôt, autres), application (produits alimentaires frais, produits laitiers, boissons, autres ), Utilisateur final (fabrication alimentaire, entrepôt et transport, vente au détail, ministères, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

Le système de traçabilité alimentaire permet de suivre le flux des produits destinés à la consommation humaine tout au long du processus de fabrication. La production et la distribution alimentaires étant un processus complexe, les entreprises considèrent les systèmes de traçabilité alimentaire comme le meilleur outil pour relever tous les défis liés à l’alimentation. La traçabilité alimentaire permet aux entreprises de fournir des produits alimentaires frais à leurs clients, réduisant ainsi les maladies d’origine alimentaire.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la traçabilité alimentaire était évalué à 17,3 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 37,90 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Taille et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Technologie (infrarouge, biométrie, système de positionnement global (GPS), identification par radiofréquence (RFID), codes à barres, communication en champ proche (NFC)), équipement (imprimantes thermiques, scanners 2D et 1D, capteurs, étiquettes et étiquettes, PDA avec GPS , autres), type de logiciel (planification des ressources d’entreprise (ERP), soudage par friction, logiciel de gestion des informations de laboratoire (LIMS), logiciel d’entrepôt, autres), application (produits alimentaires frais, produits laitiers, boissons, autres), utilisateur final (aliments fabrication, entrepôt et transport, vente au détail, ministères, autres), Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts CH Robinson Worldwide, Inc. (États-Unis), Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis), OPTEL GROUP (Canada), Cognex Corporation (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), SGS SA (Suisse), Zebra Technologies Corp. (États-Unis), Bar Code Integrators, Inc (États-Unis), Carlisle Companies Inc (États-Unis), Merit-Trax Technologies (Canada), FoodLogiQ (États-Unis), Food Forensics Limited (Royaume-Uni), Bext360 (États-Unis), ANTARES VISION SpA (États-Unis ), Covectra (Italie), TE-FOOD International GmbH (Allemagne), Source Trace (États-Unis), Trace One (États-Unis), Crest InfoSolutions (Irlande), Damselfly Solutions Inc. (Royaume-Uni) Opportunités La purée de légumes est aussi une alternative moins chère aux légumes frais

La popularité croissante des aliments biologiques auprès des consommateurs soucieux de leur santé

Large disponibilité de différents types de traçabilité alimentaire

Définition du marché

La traçabilité ( technologies de suivi ) dans les aliments fait référence à la capacité d’identifier et de valider les différentes étapes de la chaîne alimentaire, de la production à la distribution. Cela implique d’identifier l’origine des aliments ainsi que leur destination, à partir de laquelle ils sont censés être distribués aux différents utilisateurs finaux. Ce système est essentiel dans le commerce alimentaire mondial, car les aliments multi-ingrédients comprennent des matériaux provenant d’une variété de chaînes alimentaires et de pays.

Dynamique du marché de la traçabilité alimentaire

Conducteurs

Augmentation des cas de maladies d’origine alimentaire et de falsification des aliments dans le monde

Les maladies d’origine alimentaire sont généralement causées par des agents pathogènes et des mycotoxines contaminant les aliments. La présence d’agents pathogènes dans les aliments, tels que Salmonella et Listeria, compromet certainement la sécurité microbiologique et la qualité des aliments, entraînant des maladies d’origine alimentaire.

Numérisation croissante et progrès technologique dans l’industrie de la traçabilité des aliments

Une autre tendance répandue dans l’industrie du traçage des aliments est la chaîne d’approvisionnement numérique, dans laquelle des technologies telles que l’analyse prédictive, une meilleure visibilité sur le mouvement des marchandises et la robotique aident les entrepôts et les centres de distribution à tracer efficacement les aliments. Les responsables d’entrepôt ont créé un système de gestion d’entrepôt qui utilise des pistolets à radiofréquence pour empêcher les gens de choisir le mauvais produit.

Le système de gestion des transports, qui était auparavant géré manuellement, serait numérisé. En utilisant les propres paramètres, normes, points de données et attentes du système, les détaillants peuvent donner à leurs fournisseurs des délais de livraison spécifiques en utilisant une solution interconnectée basée sur le cloud. Cela rationalisera non seulement le processus de planification, mais nous fournira également une quantité massive d’informations et de données de suivi que nous n’avions pas auparavant.

Occasion

Les principaux moteurs de la croissance du marché mondial de la traçabilité alimentaire sont le cadre législatif, les certifications et les normalisations. Cela est dû au fait que divers gouvernements des pays développés et en développement sont contraints de respecter les normes et les lois sur la sécurité alimentaire, ce qui soutient davantage l’expansion du marché. Les autres moteurs du marché comprennent l’avantage concurrentiel et la fidélité à la marque, le traçage de la contamination et le rappel des produits, ainsi que le flux d’informations en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement.

«