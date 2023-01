Le marché de la toxine botulique atteindra 7 milliards de dollars américains avec un TCAC de 6,43 % au cours de la période de prévision

La recherche sur le marché du pont de données analyse que le marché de la toxine botulique croît à un TCAC de 6,43% au cours de la période de prévision 2021-2028 et atteindra 7 milliards de dollars d’ici 2028. La toxine botulique est une toxine de qualité associée rejetée par l’organisme par des bactéries responsables de la état d’empoisonnement mortel connu sous le nom d’empoisonnement alimentaire. Les neurotoxines bactériennes comprennent huit sous-types distincts appelés A, B, C1, C2, D, E, F et G. La nécrolyse est beaucoup plus populaire comme mode de traitement efficace dans de multiples indications thérapeutiques et cosmétiques, y compris l’instabilité, la dystonie cervicale, la coq, etc…

L’augmentation des cas d’instabilité, de dystonie cervicale et de galle chronique, une augmentation de la demande de toxine botulique et une augmentation des lancements et des approbations de produits alimenteront sans aucun doute la croissance de la toxine botulique tout au long de la période de prévision. Cependant, les effets néfastes du botulinum et les mauvaises politiques de rémunération devraient limiter la croissance du marché au-dessus du montant prévu. De nouvelles opportunités émergent pour le marché du botulinum en raison d’une grande variété de fabricants de produits cosmétiques. L’amélioration rapide des conditions socio-économiques et la multiplication du tourisme médical, notamment dans de nombreux pays, présentent des perspectives favorables pour la toxine botulique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la toxine botulique sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, GlaxoSmithKline plc, Medtronic, ALLERGAN, Pfizer Inc, Ipsen Pharma, UCB Pharma Ltd, Sanofi, INMED PHARMACEUTICALS INC, Orient Pharma, Taj Pharmaceuticals Limited, Johnson & Johnson Services, Inc, MediciNova, Inc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Novartis AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Merz Pharma, GW Pharmaceuticals plc, Revance Therapeutics, Inc, Acorda Therapeutics, Inc, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché de la toxine botulique fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché local et national, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché. , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché de la toxine botulique, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste,

Étendue du marché mondial de la toxine botulique et taille du marché

Le marché de la toxine botulique est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type, le marché de la toxine botulique est segmenté en toxine botulique A et toxine botulique B.

En fonction de l’application, le marché de la toxine botulique est segmenté en esthétique et thérapeutique. Les thérapeutiques ont également été segmentées en migraine chronique, spasticité, dystonie cervicale, vessie hyperactive, blépharospasme et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la toxine botulique est segmenté en centres de dermatologie, hôpitaux et cliniques, et autres .

Analyse au niveau national du marché Toxine botulique

Le marché de la toxine botulique est analysé et les perspectives et tendances de la taille du marché sont fournies par pays, type de base, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la toxine botulique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la toxine botulique en termes de part de marché et de revenus et continuera de renforcer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des approbations de produits, à l’augmentation des cas de spasticité et à la présence de grands fabricants. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la croissance de la population gériatrique, de l’augmentation du revenu disponible par habitant, du développement des infrastructures de santé, du tourisme médical et de l’industrie du divertissement en plein essor.

La section par pays du rapport sur le marché de la toxine botulique fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales sont pris en compte,

