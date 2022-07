Le marché de la tomographie photoacoustique verra un chiffre d’affaires accru de 209,56 millions de dollars américains d’ici 2028, affichant un TCAC de 19,2% – The Insight Partners

Selon notre dernière étude sur «Prévisions du marché de la tomographie photoacoustique jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Géométrie (planaire, sphérique et cylindrique), type (tomographie photoacoustique intravasculaire, microscopie photoacoustique et autres), application (angiogenèse tumorale, sang Cartographie de l’oxygénation, imagerie cérébrale fonctionnelle, détection du mélanome cutané, mesure de la méthémoglobine et autres) et utilisateur final (hôpitaux, centres d’imagerie diagnostique, instituts universitaires et de recherche et autres) », le marché devrait passer de 61,12 millions de dollars américains en 2021 à 209,56 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 19,2 % de 2021 à 2028.

La tomographie photoacoustique est un type de technique d’imagerie biomédicale qui utilise la combinaison de la technologie optique et des ultrasons pour acquérir des images de tissus biologiques sans utiliser de rayonnements ionisants ou d’excision de tissus. La technique d’imagerie par tomographie in vivo peut être utilisée pour des applications telles que la surveillance de l’angiogenèse tumorale, la cartographie de l’oxygénation du sang, la détection du mélanome cutané, l’imagerie cérébrale fonctionnelle et la mesure de la méthémoglobine.

Certaines entreprises bien établies qui influencent les tendances du marché mondial de la tomographie photoacoustique sont:

FUJIFILM VisualSonics Inc. ; TomoWave Laboratories, Inc. ; Advantest Corporation ; kibero ; Instruments médicaux Seno ; iThera Medical GmbH ; Aspectus GmbH ; OPOTEK LLC. ; CYBERDYNE Inc. ; et InnoLas Laser GmbH comptent parmi les leaders du marché de la tomographie photoacoustique.

Par géographie, le marché de la tomographie photoacoustique est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde , Australie, Corée du Sud et reste de l’Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine, et le reste de l’Amérique du Sud et centrale).

Sur la base des applications, le marché de la tomographie photoacoustique est segmenté en surveillance de l’angiogenèse tumorale, cartographie de l’oxygénation du sang, imagerie cérébrale fonctionnelle, détection du mélanome cutané, mesure de la méthémoglobine, etc. Le segment de la surveillance de l’angiogenèse tumorale détenait la plus grande part de marché en 2021.

Basé sur la géométrie, le marché est segmenté en plans, sphériques et cylindriques. Sur la base du type, le marché de la tomographie photoacoustique est divisé en tomographie photoacoustique intravasculaire, microscopie photoacoustique et autres. Sur la base des applications, le marché de la tomographie photoacoustique est segmenté en surveillance de l’angiogenèse tumorale, cartographie de l’oxygénation du sang, imagerie cérébrale fonctionnelle, détection du mélanome cutané, mesure de la méthémoglobine, etc. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres d’imagerie diagnostique, instituts universitaires et de recherche, etc.

L’imagerie photoacoustique (PA) a une application majeure dans la surveillance de l’hémodynamique et des changements dans l’oxygénation du sang (sO2), qui sont des indicateurs de l’activité ou des lésions cérébrales. Dans la pratique clinique, les techniques de surveillance des lésions cérébrales peuvent varier considérablement selon l’application spécifique. Bien qu’il existe diverses techniques qui peuvent imager l’hémodynamique, l’imagerie PA peut potentiellement fournir de meilleures informations fonctionnelles et une résolution plus élevée. Les recherches en cours pour le développement de technologies de cartographie de l’oxygénation du sang alimentent la croissance du marché de la tomographie photoacoustique pour ce segment.

