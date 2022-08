Le marché de la tomographie par résistance électrique augmentera à un TCAC de 9,3 % pour atteindre 8 241,34 millions USD au cours de la période de prévision

Le marché de la tomographie par impédance électrique (EIT) est une méthode non invasive et sans rayonnement pour évaluer la ventilation pulmonaire régionale au chevet du patient. L’EIT est particulièrement populaire parmi les chercheurs qui approuvent le recrutement pulmonaire agressif comme critère de substitution pour une gestion optimale des ventilateurs. Bien que d’autres modalités telles que la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique offrent une excellente résolution spatiale, elles nécessitent le transport du patient vers une salle d’imagerie et ne conviennent donc pas à une surveillance fréquente de la fonction pulmonaire régionale. Par conséquent, cela contribue à augmenter la croissance du marché.

L’étude de marché Data Bridge analyse le taux de croissance du marché mondial de la tomographie par impédance électrique au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial de la tomographie par impédance électrique a tendance à être d’environ 9,3 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché est évalué à 4 046,1 millions de dollars en 2021 et atteindra 8 241,34 millions de dollars en 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’étude de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification Cadre analytique et réglementaire.

Dynamique du marché mondial de la tomographie par résistance

chauffeur

Augmentation de la prévalence du cancer du sein

Le cancer du sein est l’une des maladies les plus courantes chez les femmes, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. Selon l’American Cancer Society, le cancer du sein est la deuxième cause de décès liés au cancer chez les femmes dans le monde. À l’échelle mondiale, le nombre de cas de cancer du sein a considérablement augmenté. Cela est largement attribuable aux changements de mode de vie, à l’utilisation croissante de contraceptifs oraux et au nombre croissant de femmes subissant des interventions esthétiques (par exemple, augmentation mammaire).

Croissance des programmes de dépistage

Le nombre croissant de programmes de dépistage et le nombre croissant de conférences et de symposiums axés sur la sensibilisation à la détection précoce et aux avantages de la détection précoce accéléreront la croissance du marché de la tomographie par impédance électrique.

Chance

Avantage bénéfique

La tomographie par impédance électrique (EIT) est considérée comme une technique produite en série, portable et peu coûteuse, avec le potentiel d’être un excellent outil de diagnostic dans diverses applications cliniques. L’EIT devient une technique hautement spécialisée pour des problèmes très spécifiques où il n’y a pas d’autres options. Les exemples incluent l’imagerie de l’activité fonctionnelle du cerveau et des nerfs, l’imagerie de certains types de cancer et les accidents vasculaires cérébraux.

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la tomographie par impédance électrique comprennent:

Hologic, Inc. (États-Unis)

GE Healthcare (États-Unis)

Siemens Healthcare GmbH (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

Fuji Holdings (Japon)

Canon Inc. (Japon)

Aurora Healthcare US Corp. (États-Unis).

Planmed OY (Finlande)

Dolphin Medical Technologies (États-Unis)

Microma Limited (Royaume-Uni)

CMR Naviscan (États-Unis)

Imagination supersonique (France)

Carestream Health (États-Unis)

Portée du marché mondial de la tomographie par impédance électrique

Le marché de la tomographie par impédance électrique est segmenté en fonction de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

La technologie

mammographie

FFDM

numérique

Mammographie 3D

échographie mammaire

RMN

CBCT

MBI

TEP-CT

abuser de

Imagerie optique

utilisateur final

Hôpitaux et Cliniques

Centre de soins du sein

Centre d’imagerie diagnostique

Analyse régionale / aperçu du marché de la tomographie par impédance électrique

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la tomographie par impédance électrique est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, technologie et utilisateur final. Les principaux pays couverts par le rapport sur le marché de la tomographie par impédance électrique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Turquie, l’Europe, l’Europe. , Chine, Chine, Chine, Chine, Chine, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, L’Afrique du Sud, l’Égypte, l’Égypte, Israël, Israël, le reste, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine l’industrie du marché de la tomographie par impédance électrique en raison de son système de santé bien établi, de l’accès à des techniques de diagnostic et de dépistage sanguin technologiquement avancées, des recommandations de dépistage sanguin, du fardeau élevé et croissant des maladies infectieuses, basé sur le génome Le nombre croissant d’activités de développement de médicaments , et la disponibilité de fonds de R&D pour la recherche en génomique dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus lucrative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des investissements en R&D et de l’augmentation des dépenses de santé.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

