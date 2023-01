Le marché de la tomographie par impédance électrique devrait croître à un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision

La tomographie par impédance électrique (EIT) est une méthode non invasive et sans rayonnement pour évaluer les alvéoles régionales au chevet du patient. L’EIT est particulièrement populaire auprès des chercheurs qui soutiennent le recrutement pulmonaire positif comme critère de substitution pour une gestion optimale des ventilateurs. D’autres modalités, telles que la tomodensitométrie et l’imagerie par résonance magnétique, offrent une résolution spatiale plus élevée mais nécessitent le transport du patient vers une salle d’imagerie et ne conviennent donc pas à une surveillance fréquente de la fonction pulmonaire régionale. Par conséquent, cela contribue à la croissance future du marché.

Data Bridge Market Research a analysé le taux de croissance du marché mondial de la tomographie par impédance électrique pour la période de prévision 2022-2029. Le marché mondial de la tomographie par impédance électrique a tendance à enregistrer un TCAC prévu d’environ 9,3 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché vaut 4 046,1 millions de dollars en 2021 et atteindra 8 241 millions de dollars ou 34 millions de dollars d’ici 2029. Outre des informations sur le marché telles que la valeur, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les données de marché du rapport de marché préparées par l’équipe de recherche comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et des réglementations. cadre.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché de la tomographie par impédance électrique sont Hologic, Inc., GE Healthcare, Siemens Healthineers, Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Fujifilm Holdings Corporation, Canon Inc., Aurora Healthcare US Corp., Allengers, Dilon Technologies, Inc. . . EST. . , PLANMED OY, Delphinus Medical Technologies, Inc., Micrima Limited, CMR Naviscan Corporation, SuperSonic Imagine et Carestream Health parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché de la tomographie par impédance électrique fournit un compte rendu détaillé des nouveaux développements récents, des réglementations commerciales, de l’analyse des importations et des exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, des parts de marché et de l’impact des acteurs du marché nationaux et locaux. Modifications réglementaires, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niche et domaines d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, technologies innovantes sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché de la tomographie par impédance électrique dans l’étude de marché des ponts de données,

Marché mondial de la tomographie par impédance électrique et portée de la taille du marché

Le marché de la tomographie par impédance électrique est segmenté en fonction de la technologie et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à l’analyse des segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications sur le marché.

Basé sur la technologie, le marché de la tomographie par impédance électrique est segmenté en mammographie (FFDM, mammographie numérique et 3D), échographie mammaire, IRM, CBCT, MBI, PET-CT, ABUS et imagerie optique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la tomographie par impédance électrique est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de soins du sein et centres d’imagerie diagnostique.

Analyse au niveau du pays du marché de la tomographie par impédance électrique

Comme mentionné ci-dessus, il analyse le marché de la tomographie par impédance électrique et fournit des informations et des tendances concernant la taille du marché par technologie et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la tomographie par impédance électrique sont les suivants : États-Unis, Canada et Mexique, Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Europe, Chine et Japon. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Moyen-Orient et Afrique (MEA ) En tant que partie de l’Afrique (MEA),

L’Amérique du Nord est due à la présence d’un système de santé bien établi, à l’accès à des technologies de test sanguin et de diagnostic technologiquement avancées, à des recommandations de test sanguin, à un fardeau croissant de maladies infectieuses et à une industrie croissante du marché de la tomographie par impédance électrique basée sur la génomique. L’Asie-Pacifique (APAC) devrait croître à un taux de germination plus rapide au cours de la période estimée 2020-2027 en raison de l’augmentation des investissements en R&D. Les dépenses de santé augmentent.

Parcourir la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-electric-impedance-tomography-market

La section par pays du rapport sur le marché de la tomographie par impédance électrique fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les enjeux d’une concurrence intense ou rare avec les marques locales et nationales ;

