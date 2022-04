Le marché de la tokenisation devra croître à un TCAC de 28,7 % d’ici 2027 | Broadcom, CipherCloud, Fiserv

La dernière couverture de recherche sur le marché de la tokenisation fournit un aperçu détaillé et une taille précise du marché. L’étude est conçue en tenant compte des tendances actuelles et historiques, du développement du marché et des stratégies commerciales adoptées par les leaders et les nouveaux acteurs de l’industrie entrant sur le marché. En outre, l’étude comprend une analyse approfondie des marchés nord-américains et régionaux ainsi qu’une répartition de la taille du marché au niveau des pays afin d’identifier les lacunes et les opportunités potentielles pour mieux étudier l’état du marché, l’activité de développement, la valeur et les modèles de croissance.

Accédez à un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés @: https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00013313/

En termes de composant, le segment de solution dominera le marché de la tokénisation en Amérique du Nord de 2020 à 2027

Selon notre nouvelle étude de marché sur « Le marché de la tokénisation en Amérique du Nord jusqu’en 2027 – Analyse régionale et prévisions par composant, déploiement, taille d’entreprise, secteur vertical », le marché devrait atteindre 2751,3 millions de dollars US d’ici 2027 contre 591,6 millions de dollars US en 2019 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 28,7 % de 2020 à 2027. Dans un monde numérique progressif, les méthodes obsolètes de transfert et d’échange d’actifs prennent du temps car ces actifs sont difficiles à transférer, diviser et suivre physiquement. La technologie de tokenisation offre aux entreprises la possibilité d’adopter des modèles commerciaux en pleine croissance et des technologies avancées, menant ainsi à la transformation numérique des marchés de capitaux. L’intégration croissante de technologies avancées avec des solutions de tokenisation contribue à protéger les données sensibles des clients.

Acteurs majeurs et émergents sur le marché de la tokenisation : –

Broadcom, Inc., CipherCloud, Inc., Fiserv, Inc., OpenText Corporation, Sequent Software Inc., Thales Group, Visa, Inc., FUTUREX, TokenEx

Marché de la tokénisation en Amérique du Nord – Segmentation

du marché de la tokénisation en Amérique du Nord, par services de

solutions de composants

Marché de la tokenisation en Amérique du Nord, par déploiement

Cloud

sur site

Marché de la tokenisation en Amérique du Nord, par taille d’entreprise

PME

Grande entreprise

Marché de la tokenisation en Amérique du Nord, par

secteur BFSI vertical

Retail

IT & Telecom

Santé

Gouvernement

Autres

Marché de la tokenisation en Amérique du Nord, par pays

Australie

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Renseignez-vous pour la personnalisation dans Report @: https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00013313

Certains points de la table des matières :

Chapitre un : Aperçu du rapport

Chapitre deux : Tendances de croissance du marché en Amérique du Nord

Chapitre trois : Chaîne de valeur de Chapitre quatre du marché de la tokénisation

: Profils des joueurs

Chapitre cinq : Analyse du marché de la tokénisation en Amérique du Nord par régions

Chapitre six : Analyse du marché de la tokénisation en Amérique du Nord par pays

Chapitre sept : Analyse du marché de la tokénisation en Europe par pays

Chapitre huit : Analyse du marché de la tokénisation en Asie-Pacifique par pays

Chapitre neuf : Analyse du marché de la tokenisation au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre dix: Analyse du marché de la tokénisation en Amérique du Sud par pays

Chapitre onze: Segment du marché de la tokénisation en Amérique du Nord par types

Chapitre douze: Segment du marché de la tokénisation en Amérique du Nord par applications

Quels sont les facteurs de marché expliqués dans le rapport sur le marché de la tokénisation ?

– Développements stratégiques clés : développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents.

– Principales caractéristiques du marché : y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

– Outils analytiques : les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Achetez cette recherche exclusive ici : https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00013313/

En définitive, ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à un autre rapport de recherche ou à une information la source. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du sort éventuel du marché concerné.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

E-mail : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876