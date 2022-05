Le marché de la thérapie par perfusion à domicile devrait atteindre 41 778,93 millions USD d’ici 2028 – Taille, part, tendances, croissance, traitement, pays, application

Le rapport de recherche sur le marché mondial des thérapies par perfusion à domicile aide les entreprises de tous les domaines du commerce à prendre facilement des décisions inégalées, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. En comprenant précisément et en gardant à l’esprit les besoins des clients, une étape ou une combinaison de plusieurs étapes a été utilisée pour produire cet excellent rapport de marché. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport de marché gagnant met en avant les mouvements des principaux acteurs de l’industrie tels que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions récentes.

Avec une compréhension claire des besoins des clients, une méthode ou une combinaison de plusieurs méthodes a été utilisée pour structurer le plus excellent rapport d’étude de marché. Ce rapport de marché fournit une étude approfondie avec des opportunités présentes et à venir pour clarifier les investissements futurs sur le marché. Ce rapport contient une connaissance approfondie et des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché tout en expliquant les moteurs et les contraintes du marché qui sont dérivés de l’analyse SWOT.

On estime que le marché de la thérapie par perfusion à domicile croîtra à un TCAC de 10,27% de 2021 à 2028 avec des facteurs tels que la demande croissante de la thérapie en raison de son rapport coût-efficacité et de sa commodité pour les patients et la forte utilisation de la thérapie pour traiter des conditions telles que les déficiences immunitaires, le cancer et l’insuffisance cardiaque congestive, créant des opportunités sur le marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Cependant, le manque de professionnels de la santé qualifiés pour l’administration est le principal facteur qui freine la croissance du marché.

Le marché de la thérapie par perfusion à domicile a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies développées d’Amérique du Nord en raison de l’augmentation des cas de violation de données, de l’adoption croissante de logiciels antivirus pour protéger les données de santé et de l’introduction croissante de réglementations et d’actes gouvernementaux favorables pour protéger les informations des patients contre les violations de données dans ce domaine. Région.

Principaux acteurs clés :

BD

Lis

Électronique médicale Césarée

Baxter

B.Braun Melsungen AG

Fresenius Kabi AG

Soins intensifs médicaux

JMS Co.Ltd

Smith’s Medical

Société Terumo

COSMED srl

Optum, Inc.

Infusystème

Option Soins Santé Inc

Moog inc.

Care Centrix, Inc.

Lincare Holdings Inc.

PromptCare Respiratoire

NIPRO

New IV Medical, Inc.

Scénario de marché du marché mondial de la thérapie par perfusion à domicile

Selon Data Bridge Market Research, le marché de la thérapie par perfusion à domicile connaît une croissance significative dans les économies développées au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de facteurs tels que le taux croissant d’activités de recherche et développement, le besoin croissant de thérapie à long terme pour les patients atteints de certaines conditions, l’adoption de nouvelles technologies dans les pompes à perfusion, le déplacement de la préférence des soins aigus vers les soins à domicile en faveur d’une mobilité des patients à faible coût et améliorée et le développement de paramètres de soins de santé alternatifs et de services de perfusion à domicile, entraînant rapidement le marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché de la thérapie par perfusion à domicile? Data Bridge Market Research a estimé qu’une forte croissance du marché de la thérapie par perfusion à domicile en Asie-Pacifique serait leur prochaine source de revenus pour 2020. Les nouveaux rapports de l’étude de marché Data Bridge mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché de la thérapie par perfusion à domicile.

La thérapie par perfusion est utilisée dans le traitement des infections chroniques ou graves qui ne sont pas traitées avec des antibiotiques. La thérapie pourrait être considérée comme une alternative au traitement oral. L’une des principales causes comprend les cancers et la douleur divergente causée par le cancer, la diarrhée, les vomissements, la déshydratation et les maladies complexes. La thérapie par perfusion à domicile est définie comme le processus par lequel les patients reçoivent un traitement à domicile par l’administration de médicaments ou de produits biologiques à l’aide de cathéters et d’aiguilles sous observation professionnelle.

La demande croissante de thérapie en raison de son rapport coût-efficacité et de sa commodité pour les patients et la forte utilisation de la thérapie pour traiter des affections telles que les déficits immunitaires, le cancer et l’insuffisance cardiaque congestive, car ces affections ne peuvent pas être traitées avec des médicaments oraux, agissent comme les principaux facteurs. moteur de la croissance du marché de la thérapie par perfusion à domicile. L’augmentation de la demande des patients nécessitant un traitement à long terme et l’augmentation de la popularité de la thérapie sont dues au fait que la glutamine, les phospholipides et le glucose sont également ajoutés à la perfusion pour fournir une nutrition supplémentaire tandis que l’administration de médicaments accélère la croissance du marché de la thérapie par perfusion à domicile. L’adoption croissante des pompes intelligentes car ces pompes contiennent des fonctionnalités avancées et fournissent un débit de perfusion précis et contrôlé qui influence davantage le marché de la thérapie par perfusion à domicile. De plus, l’augmentation de la population gériatrique ainsi que la diminution du profil de mobilité, la croissance de la sensibilisation, l’amélioration des infrastructures de santé et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché de la thérapie par perfusion à domicile. En outre, les progrès technologiques améliorant les fonctionnalités de la thérapie offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché de la thérapie par perfusion à domicile au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le manque de professionnels de la santé qualifiés pour l’administration devrait entraver la croissance du marché de la thérapie par perfusion à domicile. Le manque de sensibilisation devrait remettre en question le marché de la thérapie par perfusion à domicile au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport sur le marché de la thérapie par perfusion à domicile fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la thérapie par perfusion à domicile, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du scénario de marché Thérapie par perfusion à domicile

Le marché de la thérapie par perfusion à domicile est segmenté sur la base des pays États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Toutes les analyses par pays du marché de la thérapie par perfusion à domicile sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du produit, le marché de la thérapie par perfusion à domicile est segmenté en pompes à perfusion, ensembles intraveineux, canules IV et connecteurs sans aiguille. Sur la base de l’application, le marché de la thérapie par perfusion à domicile est segmenté en anti-infectieux, endocrinologie, thérapie d’hydratation, chimiothérapie, nutrition entérale, nutrition parentérale, produits pharmaceutiques spécialisés et autres.

Couverture du rapport-

Il envisage l’analyse des cinq forces de Porter pour une prédiction précise du marché.

Il intègre une analyse SWOT du marché.

Il met en évidence diverses contraintes à la croissance du marché et suggère des stratégies pour les surmonter.

Il présente les différentes stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché pour acquérir de la croissance.

Il met en évidence les derniers développements de l’industrie.

Le rapport fournit des informations sur le point suivant :

1. Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offert par les principaux acteurs

2. Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés

3. Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques

inexploitées , les développements récents et les investissements les principaux acteurs

5. Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Ce rapport répond aux questions suivantes :

Quelles sont les tendances, les défis et les opportunités les plus importants du marché ?

De combien de segments le marché sera-t-il composé ?

Quelle région devrait dominer le marché en termes de revenus ?

Quel segment est susceptible de dominer en termes de part dans les années à venir ?

Quelles sont les nouvelles stratégies adoptées par les acteurs clés pour renforcer leur position ?

Une partie des questions centrales abordées dans le rapport sont les suivantes :

-Enquête sur les concurrents

-Quelle est la prochaine étape -Prévision des

données du

marché -Évaluation des opportunités et des risques -Dynamique

et tendances du marché

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.