Le marché de la thérapie par particules croît à un TCAC de 9,45% d’ici 2028 – Taille, part, croissance, segment, tendances, technologies en développement et opportunités d’investissement

Le marché de la thérapie par particules devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 9,45 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les avantages croissants offerts par la thérapie par particules par rapport à la thérapie par photons stimulent le marché de la thérapie par particules.

TOP ACTEURS CLÉS du marché Thérapie par particules

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la thérapie par particules sont Advanced Oncotherapy, IBA Worldwide, Accuray Incorporated, Brainlab, Elekta AB, Panacea, Shinva Medical Instrument Co. Ltd, xstrahl, Danfysik A/S, Hitachi Ltd., Mevion Medical Systems, Optivus Proton Therapy Inc., ProTom International, Provision Healthcare, Sumitomo Heavy Industries Ltd., Varian Medical Systems Inc., SAH Global LLC, Mitsubishi Electric Corporation, Koninklijke Philips NV et PTW Freiburg GmbH. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

La thérapie par particules est définie comme une forme de radiothérapie externe qui utilise des faisceaux de neutrons énergétiques, d’ions positifs ou de protons pour le traitement du cancer. La protonthérapie, la thérapie par neutrons rapides, la radiothérapie par ions carbone, entre autres, font partie des différentes méthodes de thérapie par particules.

La prévalence croissante du cancer dans le monde entier est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, ainsi que de l’adoption croissante de la thérapie par particules dans les essais cliniques, du nombre croissant de centres de thérapie par particules dans le monde, de la fréquence croissante du cancer , de l’augmentation des investissements dans la recherche sur le cancer et du nombre croissant de particules. les centres de thérapie et les essais cliniques sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché de la thérapie par particules. De plus, les progrès technologiques croissants et la modernisation des machines de soins de santé, l’augmentation des activités de recherche et développement dans le secteur des soins de santé et l’augmentation des marchés émergents avec une base de population gériatrique croissante créeront davantage de nouvelles opportunités pour le marché de la thérapie par particules au cours de la période de prévision 2021-2028.

Cependant, l’augmentation des défis infrastructurels dans les établissements de santé, l’augmentation de l’abordabilité et de l’accessibilité des traitements et l’augmentation des politiques de remboursement défavorables et la couverture d’assurance limitée pour la thérapie par particules sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance de marché de la thérapie par particules au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le rapport sur le marché de la thérapie par particules fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la thérapie par particules, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Le marché de la thérapie par particules est segmenté en fonction du type de thérapie, du type de composant, du système, du type de cancer et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de thérapie , le marché de la thérapie par particules est segmenté en protonthérapie, thérapie par ions lourds et thérapie par neutrons rapides.

Sur la base du type de composant , le marché de la thérapie par particules est segmenté en produits et services. Les produits ont ensuite été segmentés en cyclotrons, synchrotrons et synchrocyclotrons.

Basé sur le système, le marché de la thérapie par particules est segmenté en systèmes multi-pièces et systèmes à pièce unique.

Sur la base du type de cancer, le marché de la thérapie par particules est segmenté en cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la tête et du cou et autres cancers. D’autres cancers ont été subdivisés en lymphome, sarcome, cancer de la colonne vertébrale, cancer du pancréas, cancer du cerveau, cancer secondaire/récurrent, cancer gastro-intestinal et autres.

Le marché de la thérapie par particules est également segmenté sur la base de l’application dans l’application de traitement et l’application de recherche.

Le marché de la thérapie par particules est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de thérapie, type de composant, système, type de cancer et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie par particules sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la thérapie par particules en raison de l’adoption croissante de la thérapie par particules dans les essais cliniques, du nombre croissant de centres de thérapie par particules dans le monde, de l’augmentation des cas de cancer, de l’augmentation des investissements dans la recherche sur le cancer et du nombre croissant de centres de thérapie par particules et d’essais cliniques dans cette région. L’Europe et l’Asie-Pacifique sont la région attendue en termes de croissance du marché de la thérapie par particules en raison de l’augmentation du revenu par habitant, de l’amélioration des infrastructures de santé et de l’augmentation des activités gouvernementales de soutien dans des pays tels que la Chine, le Japon et l’Inde.

La section par pays du rapport sur le marché de la thérapie par particules fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le marché de la thérapie par particules vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la thérapie par particules, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact. sur le marché de la thérapie par particules. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Le paysage concurrentiel du marché de la thérapie par particules fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de la thérapie par particules.

-Aperçu des principales forces du marché qui propulsent et freinent la croissance du marché

-Offre une compréhension claire du paysage concurrentiel et des principaux segments de produits

-Une analyse des stratégies des principaux concurrents

-Des analyses détaillées des tendances du secteur

-Une croissance technologique bien définie carte avec une analyse d’impact

-Fournit des profils des principaux concurrents du marché.

-Détails de leurs opérations, produits et services.

-Développements récents et indicateurs financiers clés.

