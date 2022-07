Le marché de la thérapie par cellules souches devrait croître à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision 2029

Les cellules souches sont les matériaux initiaux du corps à partir desquels toutes les autres cellules aux fonctions spécialisées sont générées. Dans de bonnes conditions dans le corps ou dans un laboratoire, les cellules souches se divisent pour former davantage de cellules appelées cellules filles. Les cellules filles deviennent de nouvelles cellules souches ou des cellules spécialisées (différenciation) avec une fonction plus spécifique, telles que les cellules sanguines, les cellules du cerveau, les cellules du muscle cardiaque ou les cellules osseuses. Un grand intérêt pour les cellules souches a suscité l’intérêt des chercheurs. Comprendre comment une maladie se développe et survient grâce aux cellules souches,

Le marché de la thérapie par cellules souches favorise la réponse de réparation des tissus dysfonctionnels ou endommagés à l’aide de cellules souches ou de dérivés. Il s’agit du prochain chapitre de la transplantation d’organes et utilise des cellules au lieu d’organes de donneurs, dont l’approvisionnement est limité. Les cellules souches adultes, telles que les cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux, les cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse et les cellules souches placentaires ou ombilicales, se trouvent en faible nombre dans la plupart des tissus. Les cellules souches embryonnaires proviennent d’embryons âgés de trois à cinq jours. De nouvelles indications indiquent que les cellules souches adultes pourraient être capables de créer divers types de cellules.

La thérapie complète par cellules souches est un soutien et vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la thérapie par cellules souches devrait atteindre la valeur de 398,54 millions USD et croître à un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la thérapie par cellules souches sont Osiris Therapeutics, Inc. (une filiale de Smith+Nephew), JCR Pharmaceuticals Co., Ltd, Orthofix Medical Inc., MEDIPOST, Takeda Pharmaceutical Company Limited, CORESTEM, Inc. . ., PHARMICELL Co., Ltd., STEMPEUTICS RESEARCH PVT LTD, ANTEROGEN.CO., LTD, Holostem Terapie Avanzate Srl, US Stem Cell, Inc, BrainStorm Cell Limited, Pluristem Inc., International Stem Cell Corporation, Mesoblast Ltd, Athersys , Inc., BioRestorative Therapies, Inc., entre autres.

Portée du marché mondial de la thérapie par cellules souches

Le marché mondial de la thérapie par cellules souches est segmenté en cinq segments en fonction du type de produit, du type, de l’application, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse

Cellule souche placentaire ou ombilicale

Cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux

Les autres

Sur la base du type de produit, le marché mondial de la thérapie par cellules souches est segmenté en cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse, cellules souches placentaires ou ombilicales, cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux, etc.

Taper

Thérapie par cellules souches allogéniques

Thérapie par cellules souches autologues

Sur la base du type, le marché mondial de la thérapie par cellules souches est segmenté en thérapie par cellules souches allogéniques et thérapie par cellules souches autologues.

Application

Problèmes musculo-squelettiques

Blessures et Blessures

Maladie aiguë du greffon contre l’hôte (AGVHD)

chirurgies

Maladies gastro-intestinales

Maladies cardiovasculaires

Les autres

Sur la base des applications, le marché mondial de la thérapie par cellules souches est segmenté en troubles musculo-squelettiques, plaies et blessures, maladie aiguë du greffon contre l’hôte (AGVHD), chirurgies, maladies gastro -intestinales , maladies cardiovasculaires et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux et centres chirurgicaux

Entreprises thérapeutiques

Entreprises de services

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la thérapie par cellules souches est segmenté en hôpitaux et centres chirurgicaux, sociétés thérapeutiques , sociétés de services et autres.

Canal de distribution

Appels d’offres directs

Distributeurs tiers

Analyse régionale / aperçus du marché mondial de la thérapie par cellules souches

Le marché mondial de la thérapie par cellules souches est analysé, et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par régions, type de produit, type, application, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. Certains des pays couverts par le rapport sur le marché mondial de la thérapie par cellules souches sont les États-Unis, le Canada, l’Italie, la Belgique, la République tchèque, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Hongrie, la Pologne, la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et Israël. Les États-Unis dans la région de l’Amérique du Nord devraient dominer le marché en raison d’une augmentation des maladies chroniques, des essais cliniques en cours et des progrès des sociétés thérapeutiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuel et des changements réglementaires sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-unes des principales mesures utilisées pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

