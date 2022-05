Le marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028 – Fitbit, Inc., ResMed, Omada Health, Inc. et Samsung

Le rapport d’étude de marché sur la thérapie numérique au Moyen-Orient et en Afrique (DTx) fournit une analyse globale de la structure du marché ainsi que des prévisions des divers segments et sous-segments du marché. Le rapport représente une étude professionnelle globale de l’industrie qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport de marché est une excellente ressource qui fournit les détails techniques et financiers actuels et à venir de l’industrie jusqu’en 2029. En outre, le document sur le marché de la thérapie numérique au Moyen-Orient et en Afrique (DTx) fournit également une estimation de haut en bas du marché en ce qui concerne revenu et développement du secteur des entreprises.

Le marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 23,4% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 10 639,36 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension, entre autres, ainsi que la prise de conscience croissante des agences gouvernementales augmenteront la croissance du marché thérapeutique numérique.

Obtenez un exemple exclusif de copie PDF de ce rapport de marché pour comprendre la structure de l’étude complète, y compris la table des matières complète, les tableaux et les chiffres @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=middle-east-and -marché-des-thérapeutiques-numériques-en-afrique

Scénario de marché du marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique

Les thérapies numériques (DTx) offrent des interventions thérapeutiques directement aux patients à l’aide d’un logiciel d’évaluation à distance fondé sur des preuves pour traiter, gérer et prévenir un large éventail de troubles comportementaux, mentaux et physiques. Ils sont utilisés seuls ou mélangés avec des médicaments, des dispositifs ou d’autres thérapies pour optimiser les soins aux patients et les résultats de santé. Accroître l’accès à distance à des thérapies cliniquement testées comme sûres et efficaces est l’une des propriétés de la thérapeutique numérique (DTx) pendant le traitement.

Les progrès technologiques réalisés par les entreprises pour développer leur gamme de produits et réaliser des bénéfices sont l’un des moteurs de la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). Les problèmes de confidentialité liés aux applications thérapeutiques numériques (DTx) peuvent constituer un frein à la croissance du marché de la thérapie numérique (DTx). La collaboration entre les sociétés contribuera à la croissance du marché et constituera une opportunité pour le marché de la thérapie numérique (DTx). La qualité de la thérapie numérique (DTx) doit être maintenue afin de fournir un meilleur traitement et des soins appropriés aux clients, par conséquent, cela doit être fait correctement, donc cela constituerait un défi pour le marché de la thérapie numérique (DTx) car de nombreux parfois le besoin n’est pas satisfait.

Le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché thérapeutique numérique (DTx), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Principaux acteurs clés :

Les principales entreprises fournissant des thérapies numériques (DTx) sont Fitbit, Inc., ResMed, Omada Health, Inc. et Samsung, entre autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique, par type de produit et de service (produits matériels, solutions/logiciels, service), application (applications liées au traitement/aux soins, applications préventives), mode d’achat (organisation d’achat groupé, individuel), Canal de vente (B2B, B2C), pays (Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Téléchargez la table des matières détaillée de ce rapport d’étude de marché : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-digital-therapeutics-market

Étendue du marché et taille du marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la thérapie numérique (DTx) est classé en quatre segments basés sur le type de produit et de service, l’application, le mode d’achat et le canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit et de service, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en produits matériels, solutions/logiciels et services. En 2021, le segment des solutions/logiciels devrait dominer le marché car avec la situation pandémique en cours, la sécurité est la principale responsabilité, donc les gens auraient tendance à préférer ce segment et les maladies dominantes augmenteront le marché.

Sur la base des applications, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en applications liées au traitement/aux soins et en applications préventives. En 2021, le segment des applications liées au traitement / aux soins devrait dominer, car cela fournirait un traitement pour les troubles chroniques qui prévalent et l’amélioration du style de vie aura tendance à augmenter le marché.

Sur la base du mode d’achat, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en organisation d’achat groupé et individuel. En 2021, le segment individuel devrait dominer le marché puisque de nombreuses personnes acceptent individuellement la plateforme de santé numérique et souhaitent se faire soigner sans aucun contact et les initiatives prises par les agences gouvernementales auront tendance à augmenter le marché.

Sur la base du canal de vente, le marché thérapeutique numérique (DTx) est segmenté en B2B et B2C. En 2021, le segment B2C devrait dominer le marché puisque les services sont principalement préférés directement aux clients et donc augmenter le style de vie et laisser le marché se développer.

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché de la thérapie numérique (DTx) est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit et de service, application, mode d’achat et canal de vente, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie numérique (DTx) sont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, Israël, l’Égypte et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient croître avec le taux de croissance substantiel au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car les pays du Moyen-Orient et d’Afrique sont d’importants pays en développement et se concentrent sur l’augmentation de l’utilisation des produits thérapeutiques numériques (DTx) et la sensibilisation à leur sujet. L’Afrique du Sud devrait dominer le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison du nombre croissant de cas de diabète.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché de la thérapie numérique (DTx)

Le marché de la thérapeutique numérique (DTx) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des ventes de produits thérapeutiques numériques (DTx), l’impact de l’avancement de la thérapeutique numérique (DTx) et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien à la thérapeutique numérique ( DTx). Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapeutique numérique (DTx)

Le paysage concurrentiel du marché de la thérapie numérique (DTx) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et étendue, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché thérapeutique numérique (DTx).

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché thérapeutique numérique (DTx).

Par exemple,

En octobre 2020, MANGO HEALTH de TrialCard a annoncé une nouvelle plateforme technologique interopérable et a lancé la version 2.0 de Mango Health. Cette dernière version inclut des fournisseurs de services de santé tiers avec un accès clé en main à la suite robuste de modules de soutien aux patients de Mango. L’entreprise gagnera plus de nouveaux abonnés.

En mai 2019, CogniFit avait réalisé une étude dans laquelle il avait étudié une évaluation générale qui fournirait un apprentissage adaptatif à l’aide de l’EEG. Cela aiderait également à la stimulation des zones cérébrales de chaque compétence cognitive. Cela a aidé l’entreprise à devenir un leader mondial de l’entraînement cérébral et des nouvelles technologies.

La collaboration, le lancement de produit, l’expansion commerciale, la récompense et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché de la thérapie numérique (DTx), ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de thérapie numérique (DTx). ).

Personnalisation disponible : Marché de la thérapie numérique (DTx) au Moyen-Orient et en Afrique

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Factbook) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Le rapport sur le marché de la thérapie numérique au Moyen-Orient et en Afrique (DTx) analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs en gardant l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter comme un socle. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport d’activité sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres.

Les actions des concurrents ou des principaux acteurs ont un effet important sur le marché et cette industrie dans son ensemble en ce qui concerne ses ventes, ses importations, ses exportations, ses revenus et ses valeurs CAGR, elle est donc couverte en détail dans le rapport à grande échelle. Il donne un aperçu professionnel et approfondi du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-digital-therapeutics-market

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.