Le marché de la thérapie génique devrait atteindre un TCAC de 24,1% prévu d’ici 2028: tendances mondiales, taille, croissance, part, portée future et analyse des acteurs clés

Le marché de la thérapie génique devrait connaître une croissance du marché à un taux de 24,1 % au cours de la période de prévision. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la thérapie génique fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor des thérapies avancées et des technologies de délivrance de gènes accélère la croissance du marché de la thérapie génique.

Aperçu du marché:

La thérapie génique est connue pour être une méthode d’insertion de gènes dans des tissus et des cellules pour le traitement de tout type de maladie. Dans cette procédure, le gène défectueux est remplacé par un gène fonctionnel. C’est la stratégie de manipulation de l’expression de certains gènes comme cause de la maladie. Ce traitement est une option thérapeutique encourageante pour un certain nombre de maladies.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de la thérapie génique au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’incidence du cancer. En outre, la lutte entre les grandes sociétés pharmaceutiques pour le soutien des produits de thérapie génique devrait en outre propulser la croissance du marché de la thérapie génique. D’autre part, la hausse du prix de la thérapie devrait encore entraver la croissance du marché de la thérapie génique au cours de la période.

En outre, l’augmentation de l’investissement des organisations privées et gouvernementales dans la recherche et le développement offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché de la thérapie génique dans les années à venir. Cependant, les effets dangereux tels que les réponses immunitaires indésirables pourraient encore remettre en question la croissance du marché de la thérapie génique dans un proche avenir.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la thérapie génique sont Pfizer Inc., Thermo Fisher Scientific, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Spark Therapeutics, Inc., bluebird bio, Inc., Allergan plc, Krystal Biotech, Inc., Amicus Therapeutics. , Inc., Sarepta Therapeutics, Novartis AG, MeiraGTx Limited, Rocket Pharmaceuticals, Lonza, Biogen, Gilead Sciences, Inc., REGENXBIO Inc., uniQure NV, Solid Biosciences Inc. et Audentes Therapeutics parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché de la thérapie génique sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial de la thérapie génique et taille du marché

Le marché de la thérapie génique est segmenté en fonction du type, du type de gène, du vecteur viral, du vecteur non viral, de l’application, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la thérapie génique est segmenté en thérapie génique somatique, thérapie génique germinale et autres.

Sur la base du type de gène, le marché de la thérapie génique est segmenté en antigène, cytokine, suicide et autres.

Sur la base du vecteur viral, le marché de la thérapie génique est segmenté en rétrovirus, virus de l’herpès simplex, adénovirus et autres.

Sur la base de vecteur non viral, le marché de la thérapie génique est segmenté en vecteurs nus ou plasmidiques, électroporation et autres.

Sur la base des applications, le marché de la thérapie génique est segmenté en oncologie, maladies rares, maladies infectieuses, autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la thérapie génique est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la thérapie génique est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail et autres.

Faits saillants des facteurs clés suivants du marché mondial de la thérapie génique

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise

Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire

Objectifs du rapport

Analyser et prévoir avec soin la taille du marché Thérapie génique en valeur et en volume.

Estimer les parts de marché des principaux segments de la thérapie génique

Présenter le développement du marché de la thérapie génique dans différentes parties du monde.

Analyser et étudier les micro-marchés en termes de leurs contributions au marché de la thérapie génique, de leurs perspectives et des tendances de croissance individuelles.

Offrir des détails précis et utiles sur les facteurs affectant la croissance de la thérapie génique

Fournir une évaluation méticuleuse des stratégies commerciales cruciales utilisées par les principales entreprises opérant sur le marché Thérapie Génique, qui comprennent la recherche et le développement, les collaborations, les accords, les partenariats, les acquisitions, les fusions, les nouveaux développements et les lancements de produits.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial de la thérapie génique:

Chapitre 1 : Introduction, informations de base sur le marché mondial de la thérapie génique et aperçu des produits

Chapitre 2: Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Thérapie génique

Chapitre 3: Dynamique du marché de la thérapie génique – facteurs de croissance moteurs, forces perturbatrices, tendances et défis et opportunités

Chapitre 4: Analyse des facteurs de marché, chaîne de valeur du marché de la thérapie génique, modèle PESTEL & PORTER, entropie du marché, analyse des brevets / marques

Chapitre 5 : Analyse des joueurs ; Paysage concurrentiel, analyse du groupe de pairs du marché de la thérapie génique, analyse stratégique du groupe, cartographie perpétuelle, matrice BCG et profilage de l’entreprise

Chapitre 6 : Affichage de la taille des revenus du marché par type, application/utilisateurs verticaux ou finaux, autres segments

Chapitre 7: Pour évaluer le marché par pays, ventilé par pays

Chapitre 8 : Méthodologie de la recherche

Chapitre 9 : Source de données

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Qui sont les principaux acteurs mondiaux de l’industrie de la thérapie génique? Quelle est leur situation d’exploitation (capacité, production, prix, coût, brut et revenu) ? Quels sont les types et les applications de la thérapie génique ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ? Quelles sont les matières premières et les équipements de fabrication en amont de la Thérapie Génique ? Quel est le processus de fabrication de la thérapie génique ? Impact économique sur l’industrie de la thérapie génique et tendance de développement de l’industrie de la thérapie génique. Quels sont les facteurs clés qui animent l’industrie mondiale de la thérapie génique ? Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché Thérapie génique? Quels sont les défis du marché Thérapie génique pour la croissance du marché? Quelles sont les opportunités et les menaces du marché de la thérapie génique auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial de la thérapie génique?

