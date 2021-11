Le marché de la thérapie de remplacement rénal continu est témoin d’une croissance exceptionnelle et de revenus solides d’ici 2028 | Baxter, NxStage Medical, Nikkiso

Résumé du marché mondial de la thérapie de remplacement rénal continu :

Un brillant rapport d’étude de marché sur la thérapie de remplacement rénal continu met en évidence la dynamique clé du marché du secteur. Cette étude de marché analyse également la situation du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport rend disponibles les fluctuations des valeurs TCAC au cours de la période de prévision 2021-2028 pour le marché. La transformation du paysage du marché est principalement observée en raison des mouvements d’acteurs ou de marques clés qui incluent des développements, des lancements de produits, des coentreprises, des fusions et des acquisitions qui à leur tour changent la vision du visage mondial de l’industrie.

La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets dans lesquels le rapport sur le marché de la thérapie de remplacement rénal continu est divisé. Ce rapport d’analyse de marché couvre un éventail de facteurs qui ont une influence sur le marché et l’industrie de la santé, notamment des informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs, les contraintes, les opportunités clés, la technologie et perspectives d’application, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise et profils clés de l’entreprise. Pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services, les entreprises adoptent désormais fortement une solution de rapport d’étude de marché.

Le marché mondial de la thérapie de remplacement rénal continu devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,8 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Selon l’analyse du rapport de marché, la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT) fait référence au type de thérapie utilisé dans la thérapie de purification du sang extracorporelle constante et lente pour les patients souffrant d’insuffisance rénale. CRRT a tendance à imiter les procédures des reins dans les électrolytes, les produits toxiques et la régulation de l’eau pour l’élimination continue des fluides et des solutés. La thérapie est utilisée pour les patients qui sont appropriés pour la thérapie d’hémodialyse et incapables de supporter une hémodialyse intermittente conventionnelle (IHD).

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la thérapie de remplacement rénal continu sont les progrès rapides dans le secteur de la santé à l’échelle mondiale, l’augmentation de l’incidence des lésions rénales aiguës (IRA) dans le monde, l’augmentation du nombre de patients en soins intensifs atteints d’IRA et l’augmentation de l’incidence. de la septicémie et la progression de la CRRT des dispositifs rénaux adaptatifs aux machines de traitement polyvalentes.

Segmentation globale du marché de la thérapie de remplacement rénal continu :

En fonction du type de produit, le marché de la thérapie de remplacement rénal continu est segmenté en dialysats et fluides de remplacement, produits jetables et systèmes. Les articles jetables sont ensuite segmentés en hémofiltres, ensembles de tubulures (ensembles de tubulures) et autres articles jetables.

Sur la base de la modalité, le marché de la thérapie de remplacement rénal continu est segmenté en hémofiltration veineuse continue (CVVH), hémodiafiltration veineuse continue (CVVHDF), hémodialyse veineuse continue (CVVHD) et ultrafiltration continue lente (SCUF).

Sur la base des groupes d’âge, le marché de la thérapie de remplacement rénal continu est segmenté en adultes et en pédiatrie / nouveau-nés.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la thérapie de remplacement rénal continu est segmenté en hôpitaux, centres ambulatoires, en particulier cliniques et autres.

Analyse régionale, l’Amérique du Nord domine le marché de la thérapie de remplacement rénal continu en raison de l’augmentation de la demande de procédures CRRT et de l’innovation de pointe dans la fabrication de machines et de systèmes dans la région. L’APAC devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison des progrès technologiques et des dépenses de santé considérables dans la région.

Acteurs clés mondiaux :

Baxter

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

NxStage Médical Inc.

Nikkiso Co. Ltd.

Braun Melsungen SA

Société Asahi Kasei

Bellco Società unipersonale a r.l.

TORAY MEDICAL CO.LTD.

Infomed SA

Medica S.p.A.

Composants Médicaux Inc.

Medites Pharma spol. s.r.o.

Medtronic

Marchés Informa

Ningbo Tianyi Medical Devices Co. Ltd

cytosorbants

BIOMÉDICA

Anjue Medical Equipment Co. Ltd.

Jiangxi trois médical Xin Science et technologie limitée

Proxima Assurance-maladie

NIPRO

Le contenu du rapport comprend

1 Analyse du marché de la thérapie de remplacement rénal continu, y compris les revenus, la croissance future et les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance

5 profils sur la thérapie de remplacement rénal continu, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Thérapie de remplacement rénal continu Structure du marché, moteurs du marché et contraintes

Marché mondial de la thérapie de remplacement rénal continu: table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2028

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2028

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché de la thérapie de remplacement rénal continu par régions

5 Analyse globale du marché de la thérapie de remplacement rénal continu par type

6 Analyse globale du marché de la thérapie de remplacement rénal continu par applications

7 Analyse globale du marché de la thérapie de remplacement rénal continu par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la thérapie de remplacement rénal continu

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 prévisions mondiales du marché de la thérapie de remplacement rénal continu 2021-2028

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

