Le Marché de la Thérapie contre le Diabète et de la Livraison de Médicaments a Atteint Un TCAC à Deux Chiffres Époustouflant + 41% d’ici fin 2027 Avec des Acteurs Clés Renommés Abbott Laboratories, Medtronic, Inc., Sanofi, Novo Nordisk, MannKind Corporation

La thérapie contre le diabète et les dispositifs d’administration de médicaments sont la forme avancée de produits diabétiques qui améliorent la qualité de vie des patients diabétiques. L’insuline orale et inhalable introduit un mode d’administration d’insuline différent chez les patients diabétiques et constitue un mode d’introduction indolore de l’insuline par rapport aux insulines injectables, réduisant ainsi le risque d’irritation cutanée causée par les aiguilles.

Le marché de la thérapie contre le diabète et de la livraison de médicaments était évalué à 617 millions de dollars en 2021 et devrait recueillir 9 673 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de + 41% au cours de la période de prévision 2021 2027.

De plus, le volume de dose est facilement calculé en insuline orale et inhalable et aide à maintenir le temps de dosage. La thérapie diabétique avancée sous forme de patchs d’insuline, de systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGMS) et de pancréas artificiel aide à améliorer la gestion du taux de sucre dans le sang et réduit le risque de complications liées au diabète.

En outre, l’augmentation de l’incidence du diabète à l’échelle mondiale et l’augmentation du revenu disponible des patients diabétiques devraient stimuler la croissance du marché. Cependant, le manque de sensibilisation, les restrictions des coûts dans les régions en développement et une moindre variabilité des produits devraient entraver cette croissance.

Acteurs Clés

Laboratoires Abbott, Medtronic, Inc., Sanofi, Novo Nordisk, MannKind Corporation, Enteris BioPharma, Dexcom, Inc., Senseonics Holding, Inc., Medtech et Johnson & Johnson.

Le développement de produits abordables avec moins d’effets secondaires et la présence de patients diabétiques non diagnostiqués dans le monde devraient offrir des opportunités de croissance du marché.

Le rapport présente également le paysage de la concurrence sur le marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs / fabricants sur le marché.

Segmentation du Marché

Par Type De Produit

* Insuline Inhalable

* Insuline orale

* Patchs d’insuline

* Systèmes CGM

* Pancréas artificiel

Par Démographie

* Population adulte (> 14ans)

* Population enfantine (14ans)

Par Indication

* Diabète de type 1

* Diabète de type 2

Par Utilisateur Final

* Diagnostic / Cliniques

* USI

* Soins de Santé à Domicile

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche

* Comprendre la structure du marché de la thérapie du diabète et de l’administration de médicaments en identifiant ses différents sous-segments.

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de traitements contre le diabète et de médicaments, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

* Analyser le traitement du diabète et l’administration de médicaments en fonction des tendances de croissance individuelles, des perspectives d’avenir et de leur contribution au marché total.

* Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

* Projeter la consommation de sous-marchés de Traitement du diabète et d’administration de médicaments, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

TOC Détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur la Thérapie du Diabète et l’Administration de Médicaments-

– Introduction au Marché de la Thérapie du Diabète et de la Livraison de Médicaments et Aperçu du Marché

– Marché de la Thérapie du Diabète et de la Livraison de Médicaments, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché de la Thérapie du Diabète et de la Livraison de Médicaments

– Marché de la Thérapie du diabète et de la Livraison de Médicaments, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché Mondial de la Thérapie du Diabète et de la Livraison de Médicaments et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché de la Thérapie du diabète et de la Livraison de Médicaments

i) Ventes sur le Marché Mondial du Traitement du Diabète et de la Livraison de Médicaments

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du Marché Mondial de la Thérapie du diabète et de la Livraison de Médicaments

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

