Le marché de la thérapie contre le cancer du pancréas devrait représenter 4 056,4 millions de dollars américains d’ici 2025, selon The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, le marché mondial de la thérapie contre le cancer du pancréas était évalué à 2 011,2 millions de dollars américains en 2017 et devrait atteindre 4 056,4 millions de dollars américains d’ici 2025, en expansion à un TCAC de 8,1 % au cours de la période 2018-2025. Le nombre croissant de patients atteints de cancer du pancréas, l’augmentation des dépenses de santé en médicaments pancréatiques et les nouvelles thérapies pour le traitement sont les facteurs cruciaux qui contribuent à l’expansion du marché.

Le cancer du pancréas est une forme cancérigène grave qui prend naissance dans les tissus du pancréas et se propage rapidement aux organes voisins. Selon l’American Cancer Society, près de 55 440 personnes aux États-Unis ont reçu un diagnostic de cancer du pancréas en 2018. Il s’agit de la 12e forme de cancer la plus fréquente dans le monde. Selon The Cancer Research UK, environ 9 921 cas de cancer du pancréas ont été diagnostiqués au Royaume-Uni en 2015. Étant donné que le cancer, quelle que soit sa forme, est presque mortel, il nécessite des thérapies potentielles, des médicaments appropriés et un traitement approprié.

Les principaux acteurs qui dominent le marché mondial de la thérapie contre le cancer du pancréas sont Eli Lilly And Company ; F. Hoffmann-La Roche Ltd; Amgen ; Novartis SA ; Société Celgene ; Merck & Co., Inc. ; PharmaCyte Biotech Inc.; Oncologie Clovis ; Teva Pharmaceutical Industries Ltd; et Pfizer Inc.

En raison du nombre croissant de cas de cancer du pancréas, les agences gouvernementales et non gouvernementales fournissent des fonds aux instituts médicaux et aux sociétés pharmaceutiques pour mener des recherches et développer des thérapies efficaces contre le cancer. La majorité du financement de la recherche sur le cancer aux États-Unis provient du National Institute of Health, du National Cancer Institute, du National Institute of Nursing Research, de la US Food & Drugs Administration, etc. L’augmentation des investissements et du financement de la recherche sur le traitement du cancer du pancréas propulse l’expansion du marché.

Des thérapies cliniques nouvelles et avancées pour atténuer les conditions cancéreuses stimulent également le marché concerné. En octobre 2015, la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé un nouveau médicament, Onivyde, de Merrimack Pharmaceuticals dans le cadre du traitement de routine du cancer du pancréas. De plus, les chercheurs de l’Université de Pennsylvanie en juillet 2018 ont rapporté les résultats des tests cliniques de l’inhibiteur de Rupacarib pour montrer les avantages pour la santé des patients atteints d’un cancer chronique.

Cependant, les effets secondaires des thérapies et le faible taux de réussite des traitements entravent la croissance du marché mondial des thérapies contre le cancer du pancréas.

En fonction du type, le marché est segmenté en cancer du pancréas endocrinien et cancer du pancréas exocrine. Ce dernier a dominé le marché avec 88,9 % de la part totale des activités, représentant 1 788,8 millions de dollars US en 2017 et devrait générer 3 722,6 millions de dollars US d’ici 2025, avec une croissance de 8,5 % CAGR de 2018 à 2025.

Selon la thérapie, le marché mondial de la thérapie du cancer du pancréas est divisé en thérapie biologique, chimiothérapie et autres. La thérapie biologique détenait 42,9 % de part de marché en 2017. Elle a accumulé 862,5 millions de dollars américains en 2017 et devrait amasser 1 809,2 millions de dollars américains d’ici 2025, augmentant à 8,6 % le TCAC tout au long de la période de prévision.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord a capturé la part de marché la plus élevée en 2017, avec 830,7 millions de dollars US. Plus tard, il devrait rapporter 1 700,1 millions de dollars américains d’ici 2025, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision. Cependant, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 8,7 % au cours de la période de prévision. Le marché régional valait 422,3 millions de dollars américains en 2017 et devrait rapporter 894,4 millions de dollars américains d’ici 2025.

• En mai 2018, Eli Lilly and Company a acquis AMRO BioSciences, une société pharmaceutique anticancéreuse, pour 1,6 milliard de dollars américains. Les essais cliniques de la société développent un médicament, Pegilodecakin, pour le traitement du cancer du pancréas.

• En septembre 2017, F. Hoffmann-La Roche a collaboré avec le Pancreas Center pour l’essai clinique de Morpheus, une approche nouvelle et innovante dans la recherche clinique du cancer du pancréas.

• En janvier 2017, Novartis a reçu l’approbation de l’Union européenne (UE) pour son médicament, Votubia, pour traiter les crises partielles réfractaires chez les patients souffrant du complexe de la sclérose tubéreuse.

