Le marché de la thérapie contre le cancer à cellules T Gamma Delta connaîtra une Croissance énorme de 2021 à 2027 | Viacyte, Inc., Living Cell Technologies Ltd., Sigilon Therapeutics, Inc, Sernova Corporation

Le thymus est une source importante de lymphocytes T, en particulier au début du développement. Une petite glande située au sommet du sternum; le thymus est une pépinière de lymphocytes T. Il produit plusieurs types de cellules T qui se défendent contre les maladies infectieuses ou le cancer.

Le thymus contient des cellules T précurseurs primitives (thymocytes) qui mûrissent en cellules T adultes, se retrouvant comme l’un de plusieurs types. Ils peuvent générer les cellules T CD4 ou CD8 familières avec des fonctions bien connues.

Ces mêmes thymocytes ont également une chance de devenir des cellules T γδ et de se retrouver dans l’un des trois sous-ensembles principaux de cette catégorie. Les sous-ensembles sont désignés par le type de chaîne delta (partie du récepteur des lymphocytes T γδ) utilisé et comprennent les cellules Vδ1, Vδ2 et Vδ3.

Il y a plus de chaînes delta, mais elles sont rares dans le corps et moins étudiées. L’objectif de l’AGT pour le traitement du cancer est la cellule T Vδ2, représentée en rouge, qui se trouve dans le sang, les ganglions lymphatiques et la rate.

Acteurs Clés

* Viacyte, Inc.

* Living Cell Technologies Ltd.

* Sigilon Therapeutics, Inc

* Sernova Corporation

* Pharmacie Biotech Inc

* Gloriana Therapeutics

* Kadimastem

* Beta-O2 Technologies, Inc.

* Altucell, Inc.

* Diatranz Otsuka Ltd

les immunothérapies contre le cancer sont devenues une stratégie attrayante parmi diverses options thérapeutiques et ont démontré leur pouvoir contre un large éventail de tumeurs malignes.

Les progrès dans la compréhension de l’interaction dynamique entre le système immunitaire et le cancer ont donné lieu au développement d’un certain nombre de nouvelles stratégies thérapeutiques qui exploitent plusieurs aspects du système immunitaire pour traiter le cancer.

Actuellement, les anticorps thérapeutiques et le récepteur d’antigène chimérique sont une forme d’immunothérapie largement utilisée dans un large éventail de cancers.

Le développement d’approches de criblage et d’ingénierie des récepteurs des lymphocytes T à haut débit (TCR) permet les analyses moléculaires et fonctionnelles du TCR γδ et fournit une meilleure compréhension de l’interaction dynamique entre les chaînes γ et δ du TCR avec d’autres corécepteurs dans la reconnaissance et la réponse aux antigènes et ligands cibles.

Actuellement, les chercheurs ont conçu un récepteur d’antigène chimérique gamma delta et des anticorps bispécifiques ciblant les cellules T gamma delta pour générer une réponse antitumorale dans un large éventail de tumeurs.

À l’heure actuelle, il n’existe pas de thérapies à cellules T gamma delta approuvées dans la prise en charge du cancer, mais un cocktail de thérapies est présent dans les études précliniques et cliniques qui stimuleront le marché pour les prochaines années.

Segmentation du Marché

Par Type

Alginate

Chitosane

Cellulose

Autres

Par Application

Diabète

Cancer

Épilepsie

Parkinson

Autres

En outre, ce rapport examine les principaux facteurs influençant la croissance du marché, les opportunités, les défis et les risques auxquels sont confrontés les principaux fabricants et le marché dans son ensemble. Il analyse également les principales tendances émergentes et leur impact sur le développement présent et futur.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche

* Comprendre la structure du marché de la thérapie contre le cancer à cellules T Gamma Delta en identifiant ses différents sous-segments.

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux de thérapies contre le cancer à cellules T Gamma Delta, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement dans les prochaines années.

* Analyser le traitement du cancer à cellules T Gamma Delta en fonction des tendances de croissance individuelles, des perspectives d’avenir et de leur contribution à l’ensemble du marché.

* Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques au secteur).

* Projeter la consommation de sous-marchés de thérapie du cancer à Cellules T Gamma Delta, en ce qui concerne les régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

* Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière exhaustive leurs stratégies de croissance.

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur la Thérapie contre le Cancer à Cellules T Gamma Delta-

– Introduction au Marché de la Thérapie contre le Cancer à Cellules T Gamma Delta et Aperçu du Marché

– Marché de la Thérapie du Cancer des Cellules T Gamma Delta, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie de la Thérapie du Cancer à Cellules T Gamma Delta

– Marché de la Thérapie contre le Cancer à Cellules T Gamma Delta, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial de la Thérapie contre le Cancer à Cellules T Gamma Delta et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché de la Thérapie contre le cancer à Cellules T Gamma Delta

i) Ventes Mondiales sur le Marché de la Thérapie Contre le Cancer à Cellules T Gamma Delta

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du Traitement du Cancer des Cellules T Gamma Delta à l’échelle mondiale

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

