Le marché de la thérapie cellulaire atteindra 12 563,23 millions de dollars d’ici 2027

Selon l’étude Insight Partners sur « Prévisions du marché de la thérapie cellulaire jusqu’en 2027 – Impact COVID-19 et analyse globale – par type de thérapie, produit, technologie, application », le rapport met en évidence les tendances existantes sur le marché, ainsi que les moteurs et les obstacles liés au marché croissance. La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante des maladies chroniques, à l’adoption croissante de médicaments régénératifs et au nombre croissant d’approbations pour les thérapies cellulaires.

Aperçu du marché

Nombre croissant d’approbations pour les thérapies cellulaires

Les progrès de la biotechnologie ont conduit à l’adoption de traitements personnalisés pour un large éventail d’indications. Les thérapies par cellules souches sont utilisées pour traiter les maladies chroniques, telles que le cancer, les troubles neurologiques et les troubles génétiques. De plus, les avantages de la thérapie cellulaire tels qu’un traitement ciblé, une récupération plus rapide et efficace et des effets secondaires réduits favorisent l’adoption de divers produits. En Amérique du Nord, les thérapies cellulaires sont largement adoptées en raison de la disponibilité de produits approuvés par la FDA. Par exemple, en avril 2020, la FDA a attribué la désignation de thérapie avancée en médecine régénérative à Kymriah de Novartis pour traiter le lymphome folliculaire (LF) réfractaire (r/r) chez les adultes. En juillet 2020, la FDA a approuvé une thérapie CAR T au brexucabtagene autoleucel (Tecartus) pour les patients atteints d’un lymphome à cellules du manteau. Il s’agit de la première thérapie cellulaire CAR T approuvée par la FDA pour le lymphome à cellules du manteau et elle a été approuvée dans le cadre de la voie d’approbation accélérée. Tecartus a également reçu la désignation de médicament orphelin, qui encourage le développement de médicaments pour les maladies rares. Les autres thérapies cellulaires CAR-T approuvées pour le cancer sont Kymriah pour la leucémie lymphoblastique aiguë et Yescarta pour le lymphome diffus à grandes cellules B. En dehors de cela, avec plus de 250 essais cliniques dans le monde étudiant les thérapies par cellules CAR T, des thérapies cellulaires supplémentaires sont en cours avec des indications potentielles telles que le cancer du pancréas, les maladies auto-immunes, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Cela devrait stimuler le marché de la thérapie cellulaire. Cela inclut également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché dans toutes les régions. Le marché de la thérapie cellulaire, par région, est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud et centrale (SAM).

Le COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison de blocages, d’interdictions de voyager et de fermetures d’entreprises.

Le marché de la thérapie cellulaire, basé sur le type de thérapie, est divisé en allogénique et autologue. En 2019, le segment allogénique représentait une part plus importante en raison de la disponibilité d’un nombre important de produits approuvés pour un usage clinique. Par exemple, en 2018, Alofisel développé par TiGenix (Takeda) est la première thérapie allogénique à base de cellules souches approuvée pour une utilisation en Europe.

Le marché de la thérapie cellulaire, par produit, est segmenté en consommables, équipements, systèmes et logiciels. Le segment des consommables détenait la plus grande part du marché en 2019, et le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Basé sur la technologie, le marché de la thérapie cellulaire est segmenté en technologie vectorielle virale, technologie d’édition du génome, technologie des cellules somatiques, technologie d’immortalisation cellulaire, technologie de plasticité cellulaire et technologie tridimensionnelle. Le segment de la technologie des vecteurs viraux détenait la plus grande part du marché en 2019. En outre, le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période 2020-2027.

Le marché de la thérapie cellulaire, par application, est segmenté en oncologie, cardiovasculaire, orthopédique, gestion des plaies et autres applications. Le segment de l’oncologie détenait la plus grande part du marché en 2019. En outre, le même segment devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la thérapie cellulaire est segmenté en hôpitaux, instituts de recherche et autres. Le segment des instituts de recherche détenait la plus grande part du marché en 2019 et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision.

Marché de la thérapie cellulaire : paysage concurrentiel et développements clés

Vericel Corporation, MEDIPOST, NuVasive, Inc., Mesoblast Limited, JCR Pharmaceuticals Co. Ltd., Smith & Nephew, Bristol-Myers Squibb Company, Cells for Cells, Stemedica Cell Technologies, Inc,, Castle Creek Biosciences, Inc.

