Le marché de la thérapie au laser examiné dans une étude de marché à venir avec revenus, marge brute, part de marché et prévisions jusqu’en 2028

L’augmentation de la population de patients souffrant de problèmes tels que l’arthrite, les calculs rénaux et les tumeurs est la principale raison de l’augmentation de la demande de thérapies au laser non invasives. Data Bridge Market Research analyse que le marché de la thérapie au laser affichera un TCAC d’environ 9,8 % pour la période de prévision 2022-2029.

Une thérapie au laser est un traitement médical qui implique l’application de faisceaux de faible niveau et de haut niveau sur la surface du corps pour traiter des problèmes tels que les douleurs corporelles, les symptômes du cancer, les calculs rénaux et les tumeurs. LASER signifie amplification lumineuse par rayonnements émis stimulés. La thérapie au laser implique le mécanisme de photobiomodulation où les photons pénètrent et interagissent avec les tissus. Cette interaction entraîne l’augmentation du métabolisme cellulaire et aide à réduire la douleur et l’inflammation dans le corps. Les thérapies au laser sont utilisées dans de nombreux domaines tels que la chirurgie esthétique, la chirurgie dentaire, la chirurgie réfractive des yeux, etc. En dehors de ceux-ci, une thérapie au laser peut être utilisée sur toutes les parties du corps.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport:

AMD LASERS, CAO Group, Inc., Biolase, Inc., Fotona doo, Danaher, Dentsply Sirona, BISON MEDICAL, LightScalpel, THE YOSHIDA DENTAL MFG. CO., LTD., Zolar Technology & Mfg Co. Inc., FONA Dental, sro, Convergent Dental, GPT Dental, Inc., Millennium Dental Technologies, Inc. (MDT), Lumenis, Alma Lasers, Genesis Biosytem, ​​Hologic Inc. , Cynosure Inc., Irisome Solution Inc., Sciton Inc., Biofrontera AG, Cutera Inc. entre autres. (Personnalisation disponible)

Portée du marché mondial de la thérapie au laser et taille du marché

Le marché de la thérapie au laser est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché de la thérapie au laser est segmenté en lasers à diode, lasers à semi-conducteurs, lasers à liquide, lasers à semi-conducteurs, lasers à gaz, lasers à colorant et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la thérapie au laser est segmenté en dermatologie et esthétique, chirurgie, gynécologie, dentaire, urologie, ophtalmologie, cardiovasculaire et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché de la thérapie au laser est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la thérapie au laser

Le marché de la thérapie au laser est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la thérapie au laser sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé le marché de la thérapie au laser jusqu’à présent et continuera d’assister à une augmentation de sa part de marché mondiale. Cela est dû à la prévalence de la forte demande de chirurgies esthétiques dans les pays de cette région. L’Asie-Pacifique, d’autre part, projettera le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à l’adoption de thérapies au laser non invasives par rapport aux thérapies invasives, associée à l’augmentation de la population gériatrique. En outre, l’augmentation du revenu personnel disponible induira davantage la demande de thérapies au laser dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché de la thérapie au laser fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

