Le marché de la thérapie ARNi croît à un TCAC de 9,3 % et atteindrait 1 645,76 millions USD d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché des thérapies ARNi, qui était de 807,99 millions USD en 2022, monterait en flèche jusqu’à 1645,76 millions USD d’ici 2030, et devrait subir un TCAC de 9,3% au cours de la période de prévision 2023 à 2030. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Scénario de marché :

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer a causé 9,6 millions de décès en 2018 et est la deuxième cause de décès dans le monde. Environ 1 décès sur 6 dans le monde est causé par le cancer. Au cours des deux décennies suivantes, il y aura probablement une augmentation de 70% des nouveaux cas. De plus, des développements récents ont permis de surmonter cette barrière et de faciliter l’utilisation clinique de thérapies à base d’ARNi pour le traitement du cancer.

Une toute nouvelle classe de médicaments à base d’acide ribonucléique est connue sous le nom de thérapies par ARN (ARN). Les molécules d’ARNm cibles sont neutralisées au cours du processus biologique connu sous le nom d’interférence ARN, et il est alors démontré que les molécules d’ARN entravent l’expression ou la traduction des gènes. De plus, l’interférence ARN (ARNi) est un groupe de processus courts dirigés par l’ARN qui inhibe l’expression des gènes de manière séquentiellement spécifique.

Impact du COVID-19 sur le marché des thérapies ARNi

La pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur le marché en raison de la pertinence croissante des enquêtes basées sur l’ARN et de l’augmentation du financement des activités de R&D. De nombreuses entreprises investissent des ressources pour tester des maladies qui ont fait l’objet d’une amélioration constante de la compréhension génomique et moléculaire afin de tirer parti des opportunités qui alimentent la croissance du marché. À titre d’illustration, en août 2020, Pediatrix Medical Group et GeneDx Inc., une division de BioReference Laboratories Inc., ont conclu un accord pour fournir un séquençage génomique de pointe de nouvelle génération afin de permettre l’identification clinique de troubles peu courants pour les soins intensifs néonatals. unités.

Portée du marché mondial de la thérapeutique ARNi

Le marché des thérapies ARNi est segmenté en fonction du type de molécule, de l’application, de la voie d’administration et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de molécule

Petits ARN interférents

microrne

Application

Désordre génétique

Oncologie

Trouble neurodégénératif

Trouble cardiovasculaire

Trouble respiratoire

Maladie infectieuse

Maladie rénale

Autre

Voie d’administration

Injections intradermiques

Accouchement pulmonaire

Injections intraveineuses

Injections intrapéritonéales

Autres

Utilisateur final

Laboratoires de diagnostic

Laboratoires de recherche et universitaires

Hôpitaux

Dynamique du marché des thérapies ARNi

Conducteurs

Augmentation des cas de maladies chroniques

Les taux croissants de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et autres accéléreront l’expansion du marché. Le marché des thérapies ARNi sera encore alimenté par des facteurs supplémentaires tels que l’augmentation des approbations thérapeutiques ARNi, les progrès dans le secteur de la santé, l’augmentation des dépenses de R&D et l’augmentation des collaborations avec les entreprises pharmaceutiques au cours de la période de prévision de 2023 à 2030.

Accroître les activités collaboratives

Les activités de collaboration croissantes entre les sociétés de distribution de médicaments et les organismes de recherche sous contrat (CRO) contribuent à la croissance du marché des thérapies ARNi. Arrowhead Pharmaceuticals Inc et Horizon Therapeutics plc ont annoncé le 21 juin un accord mondial de collaboration et de licence pour ARO-XDH, un traitement expérimental d’interférence ARN (ARNi) au stade de la découverte non encore divulgué, développé par Arrowhead comme traitement potentiel pour les personnes atteintes de goutte non contrôlée. 2021. Cette collaboration avec Horizon représente également une expansion du portefeuille en croissance rapide de produits thérapeutiques ARNi expérimentaux d’Arrowhead Pharmaceuticals basés sur la plateforme exclusive Targeted RNAi Molecule (TRiMTM) de la société. En janvier 2016, Ionis Pharmaceuticals (anciennement Isis Pharmaceuticals) a commencé une étude de phase I sur ISIS-HBV-L Rx en collaboration avec GSK Pharmaceuticals. Cette acquisition vise à traiter l’infection par le virus de l’hépatite B.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Thérapeutique ARNi

Le paysage concurrentiel du marché Thérapeutique ARNi fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des thérapies ARNi.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la thérapeutique ARNi sont :

Quark Software Inc. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Rexahn Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

Silence Therapeutics (Royaume-Uni)

Arbutus Biopharma (États-Unis)

Benitec Biopharma (Australie)

GSK plc (Royaume-Uni)

OLIX PHARMACEUTICALS, INC. (Corée du Sud)

Sanofi (France)

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

Moderna Inc. (États-Unis)

Ionis Pharmaceuticals (États-Unis)

