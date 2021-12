Le marché de la thérapie à cellules T adoptives Offre d’Énormes Opportunités aux acteurs clés Éminents Gilead Sciences, Inc., Sorrento Therapeutics, Fate Therapeutics Inc., Novartis International SA

Le corps humain a une tendance naturelle à lutter contre les maladies dont le cancer, aidé par son système immunitaire. Jusqu’à présent, le parcours de compréhension des mécanismes de suppression tumorale par le système immunitaire et de suppression immunitaire par les cellules tumorales a été accablant.

La capacité des cellules immunitaires à différencier le soi et le non-soi est la clé de la réponse immunitaire contre les cellules cancéreuses.

Le traitement du cancer dans la nouvelle ère s’est déplacé du traitement conventionnel au traitement physiologique, qui implique la modification du système immunitaire.

Cela a également conduit à un concept de traitement personnalisé où un système immunitaire individuel du patient est manipulé plutôt que des réponses immunitaires obtenues en fonction de la population générale.

La société Gilead Sciences, Inc., Sorrento Therapeutics, Fate Therapeutics Inc., Novartis International SA, AbbVie Inc., Adaptimmune Therapeutics PLC, Bluebird Bio, TCR2 Therapeutics, Inc., Pfizer Inc., et DiaCarta, Inc., entre autres.

L’efficacité des cellules immunitaires est modifiée de sorte que sa fonction de suppression tumorale est améliorée.

Cette stratégie a donné de meilleurs résultats et a donc attiré l’attention des chercheurs et des cliniciens et constitue maintenant un choix privilégié pour le traitement du cancer.

Les cellules immunitaires jouent un rôle clé dans la thérapie cellulaire adoptive (ACT). Ceci est réalisé soit en élargissant les lymphocytes autologues apparentés au cancer, soit en les habilitant par des modifications génétiques. Ces altérations se font ex-vivo puis ces cellules sont réinjectées au patient pour lutter contre le cancer.

Les traitements contre le cancer par immunothérapie générale ont leurs propres limites en raison de la variation personnelle de la réponse immunitaire. Dans de tels cas, la médecine de précision par le biais de transferts cellulaires modifiés par adoption est préférée ces derniers temps.

Les cellules à transférer peuvent être autologues (auto-dérivées) ou allogéniques (dérivées du donneur) selon la disponibilité. Ces cellules subissent diverses modifications génétiques en fonction des types de cancer.

Segmentation du Marché

Par Type

* Tumeurs Malignes Hématologiques

* Tumeurs solides

Par Type d’Imagerie

* Thérapie de cellules T de VOITURE

* Thérapie TCR

* JUSQU’à la thérapie

Par les Utilisateurs Finaux

• Hôpital

* Cliniques et Centres Ambulatoires

* Instituts de Recherche sur le Cancer

* Autres

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le rapport donne au poursuivant une idée et une compréhension complètes du marché et du scénario de valeur et de volume au niveau régional et national et des éléments essentiels pour l’industrie. Les informations actuelles sur le marché au niveau régional sont étudiées et centrées lors de l’estimation du marché, donnant ainsi au lecteur une idée et des plans spécialisés, des avancées financières ainsi que des avancées récentes du marché à l’échelle mondiale.

TOC détaillé du Rapport d’étude de marché mondial sur la thérapie à cellules T Adoptives-

– Introduction au marché de la thérapie à cellules T adoptives et Aperçu du marché

– Marché de la thérapie à cellules T adoptives, par Application

– Analyse de la chaîne de l’industrie de la thérapie à cellules T adoptives

– Marché de la thérapie à cellules T adoptives, par type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– Statut du marché mondial de la thérapie à cellules T adoptives et Analyse SWOT par régions

– Région majeure du Marché de la thérapie à cellules T adoptives

i) Ventes mondiales sur le marché de la thérapie à cellules T adoptives

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du marché mondial de la thérapie à cellules T adoptives

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

