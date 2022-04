Le marché de la thérapeutique de l’athérosclérose connaîtra une croissance massive des témoins oculaires d’ici 2029 | Principaux fournisseurs clés – J&J, GSK, Bayer, Roche

Aperçu du marché mondial de la thérapeutique de l’athérosclérose :

Le marché mondial de la thérapeutique de l’athérosclérose croît à un TCAC de 6,78 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’artériosclérose se développe lorsque les vaisseaux sanguins appelés artères qui transportent les nutriments et l’oxygène du cœur vers tout le corps deviennent massifs et rigides. Cette rigidité induit une restriction du flux sanguin vers d’autres tissus et organes. Alors que les artères saines sont élastiques et flexibles, mais après le temps, les parois des artères se durcissent et provoquent l’artériosclérose.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de Thérapeutique de l’athérosclérose sont l’élévation continue du taux de prévalence des crises cardiaques dues à l’athérosclérose ou aux maladies coronariennes à travers le monde, la croissance de la population gériatrique et la sensibilisation croissante aux maladies cardiaques, l’augmentation par habitant le revenu.

Segmentation globale du marché Thérapeutique de l’athérosclérose :

Sur la base du traitement médicamenteux, le marché de la thérapeutique de l’athérosclérose est segmenté en médicaments hypocholestérolémiants , médicaments antiplaquettaires, inhibiteurs calciques, bêta-bloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA), diurétiques et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la thérapeutique de l’athérosclérose a également été segmenté en appels d’offres directs, pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres.

Analyse géographique, l’Amérique du Nord représente la plus grande part de marché en raison de la croissance des dépenses de santé et de l’incidence croissante des maladies coronariennes ou de l’athérosclérose. L’Europe représente la deuxième plus grande part de marché en raison de l’augmentation du revenu disponible et de la présence d’un vaste réseau de distribution pour les traitements de l’athérosclérose. L’APAC devrait représenter la plus grande part de marché au cours des prochaines années pour le marché de la thérapeutique de l’athérosclérose.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Johnson & Johnson Services, Inc.

Cardium Therapeutics, Inc.

Bayer AG

Anthera Pharmaceuticals, Inc.

Isis Pharmaceuticals, Inc.

GlaxoSmithKline plc

Hoffmann-La Roche SA

Sanofi SA

AstraZeneca Plc

Merck & Co., Inc.

Novartis SA

La compagnie de médecine

Thérapeutique cardiaque

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Atherosclerosis Therapeutics en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Thérapeutique de l’athérosclérose?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Thérapeutique de l’athérosclérose?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Atherosclerosis Therapeutics?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché de l’athérosclérose thérapeutique?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Thérapeutique de l’athérosclérose auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial de la Thérapeutique de l’athérosclérose?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Thérapeutique de l’athérosclérose?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Thérapeutique de l’athérosclérose?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Thérapeutique de l’athérosclérose?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial de la thérapeutique de l’athérosclérose

1 Aperçu du marché mondial de la thérapie de l’athérosclérose

2 Global Competition Atherosclerosis Therapeutics marché par les fabricants

3 Capacité mondiale de traitement de l’athérosclérose, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de Thérapie contre l’athérosclérose (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de Thérapie contre l’athérosclérose, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial de la thérapie de l’athérosclérose par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux de produits thérapeutiques contre l’athérosclérose

8 Analyse des coûts de fabrication de la thérapie de l’athérosclérose

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial de la thérapie de l’athérosclérose (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

