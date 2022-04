Le marché de la télésanté mentale enregistrera une croissance fulgurante | Joueurs

Le vaste rapport sur le marché de la télésanté mentale est une source décisive d’informations sur l’industrie, les faits et chiffres importants, les opinions d’experts et les derniers développements à travers le monde. Compétent et complet, ce rapport de marché met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments principaux, le volume de ventes possible et l’analyse géographique. Le rapport contient des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport d’étude de marché de Telemental Health indique également les fluctuations de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision 2022-2029 pour le marché. Cette étude de marché aide à décider de l’utilisation des technologies, des stratégies d’acquisition à employer et des éléments nécessaires à la construction et au maintien de l’image de marque. Le document gagnant sur le marché de la télésanté mentale aide les clients de toutes les manières possibles à prendre des décisions stratégiques et à atteindre les objectifs de croissance.

Le marché de la télésanté mentale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 33,95 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs qui dominent le marché à travers le monde sont:

Cisco Systems, Inc.

AMD Global Telemedicine, Inc.

Aerotel Medical Systems (1998) Ltd

Medtronic

F. Hoffmann-La Roche SA

McKesson Corporation

Royal Philips SA

Otsuka America Pharmaceutical Inc

Société Cerner

Tous les scripts

InTouch Technologies, Inc.

Résideo Technologies, Inc

BioTélémétrie, Inc

OBS Médical Ltée

Puits américain

Autonomiser Interactive, Inc

MDLIVE Inc

TalkSession Inc

Talkspace

Centre de thérapie virtuelle, LLC

Teladoc, Inc.

WeCounsel

Les analystes de recherche mènent des enquêtes intelligentes, ingénieuses et engageantes tout en construisant le marché de la télésanté mentale qui fourniront à coup sûr les meilleurs résultats. Pour éviter les dérapages organisationnels et prendre des décisions commerciales critiques, une recherche adéquate et un excellent document d’étude de marché sont une condition préalable. Le rapport comprend des informations d’experts sur les industries mondiales, les produits, les profils d’entreprise et les tendances du marché. Les utilisateurs peuvent obtenir un accès illimité à l’échelle de l’entreprise à un catalogue complet d’études de marché spécifiques à l’industrie à partir de ce rapport d’analyse de l’industrie. Le rapport marketing mondial de Telemental Health examine les industries à un niveau beaucoup plus élevé qu’une étude de l’industrie.

Segmentation du marché de la télésanté mentale :

Par troubles mentaux (trouble panique, trouble obsessionnel-compulsif, dépression, trouble de stress post-traumatique)

Par type (télépsychologie, télépsychiatrie, télésanté comportementale)

Par composant (services, logiciels, matériel, RPM, temps réel)

Par mode de livraison (mode de livraison basé sur le Web, mode de livraison basé sur le cloud, mode de livraison sur site)

Par utilisateur final (fournisseurs, payeurs et patients)

Développements clés sur le marché :

Le 17 avril 2018 , AMD Global Telemedicine Inc. a annoncé le développement d’OnDemand Visit, une plateforme de télésanté directement destinée aux consommateurs. OnDemand Visit est une plateforme permettant aux prestataires de soins de santé de gérer leurs propres offres de soins virtuels, comme alternative à l’externalisation de leurs besoins et services de télémédecine.

, AMD Global Telemedicine Inc. a annoncé le développement d’OnDemand Visit, une plateforme de télésanté directement destinée aux consommateurs. OnDemand Visit est une plateforme permettant aux prestataires de soins de santé de gérer leurs propres offres de soins virtuels, comme alternative à l’externalisation de leurs besoins et services de télémédecine. Le 5 mars 2019 , McKesson Corporation, le leader mondial des soins de santé, a annoncé une collaboration avec le leader technologique Navigating Cancer, pour offrir une plateforme améliorée de gestion de la relation patient (PRM) aux oncologues communautaires. Cette plateforme est un outil de flux de travail clinique complet pour les équipes d’oncologie et les patients qui fournit des soins intégrés et personnalisés.

Analyse au niveau du pays du marché de la télésanté mentale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Dans ce rapport, l’analyse de l’étude a été donnée à l’échelle mondiale, par exemple, l’analyse de la croissance actuelle et traditionnelle de la santé mentale , l’analyse de la concurrence, ainsi que les perspectives de croissance des régions centrales. Le rapport donne une enquête exhaustive sur ce marché aux niveaux national et régional et fournit une analyse des tendances de l’industrie dans chacun des sous-segments, des ventes, des revenus et de la consommation. Une analyse quantitative et qualitative des principaux acteurs des régions connexes est introduite, du point de vue des ventes, des revenus et des prix.

