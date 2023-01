Le marché de la télésanté mentale 2023, devrait afficher une croissance significative jusqu’en

Le rapport de premier ordre sur le marché de la télésanté mentale spécifie une étude professionnelle et globale du marché qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Les moteurs du marché et les contraintes du marché couverts dans ce rapport sur le marché donnent une idée de la hausse ou de la baisse de la demande des consommateurs pour le produit particulier en fonction de plusieurs facteurs. Une discussion approfondie dans le rapport aidera à coup sûr le client à étudier le marché de la télémédecine dans le paysage concurrentiel et comprend une analyse des principaux fabricants, des tendances, des opportunités, une analyse des stratégies marketing, une analyse des facteurs d’effet de marché et des besoins des consommateurs par grandes régions, types, et les applications à l’échelle mondiale tout en tenant compte de l’état passé, présent et futur de l’industrie.

Les principaux acteurs qui dominent le marché à travers le monde sont:

Cisco Systems, Inc.

AMD Global Telemedicine, Inc.

Aerotel Medical Systems (1998) Ltd

Medtronic

F. Hoffmann-La Roche SA

McKesson Corporation

Koninklijke Philips NV

Otsuka America Pharmaceutical Inc

Société Cerner

Tous les scripts

InTouch Technologies, Inc.

Résideo Technologies, Inc

BioTélémétrie, Inc

OBS Médical Ltée

Puits américain

Autonomiser Interactive, Inc

MDLIVE Inc

TalkSession Inc

Espace de discussion

Centre de thérapie virtuelle, LLC

Teladoc, Inc.

WeCounsel

Les analystes de recherche mènent des enquêtes intelligentes, ingénieuses et engageantes tout en construisant le marché de la télésanté mentale qui fourniront à coup sûr les meilleurs résultats. Pour éviter les dérapages organisationnels et prendre des décisions commerciales critiques, une recherche adéquate et un excellent document d’étude de marché sont une condition préalable. Le rapport comprend des informations d’experts sur les industries mondiales, les produits, les profils d’entreprise et les tendances du marché. Les utilisateurs peuvent obtenir un accès illimité à l’échelle de l’entreprise à un catalogue complet d’études de marché spécifiques à l’industrie à partir de ce rapport d’analyse de l’industrie. Le rapport marketing mondial de Telemental Health examine les industries à un niveau beaucoup plus élevé qu’une étude de l’industrie.

Segmentation du marché de la télésanté mentale :

Par troubles mentaux (trouble panique, trouble obsessionnel-compulsif, dépression, trouble de stress post-traumatique)

Par type (télépsychologie, télépsychiatrie, télésanté comportementale)

Par composant (services, logiciels, matériel, RPM, temps réel)

Par mode de livraison (mode de livraison basé sur le Web, mode de livraison basé sur le cloud, mode de livraison sur site)

Par utilisateur final (fournisseurs, payeurs et patients)

Développements clés sur le marché :

Le 17 avril 2018 , AMD Global Telemedicine Inc. a annoncé le développement d’OnDemand Visit, une plateforme de télésanté directement destinée aux consommateurs. OnDemand Visit est une plateforme permettant aux prestataires de soins de santé de gérer leurs propres offres de soins virtuels, comme alternative à l’externalisation de leurs besoins et services de télémédecine.

, AMD Global Telemedicine Inc. a annoncé le développement d’OnDemand Visit, une plateforme de télésanté directement destinée aux consommateurs. OnDemand Visit est une plateforme permettant aux prestataires de soins de santé de gérer leurs propres offres de soins virtuels, comme alternative à l’externalisation de leurs besoins et services de télémédecine. Le 5 mars 2019 , McKesson Corporation, le leader mondial des soins de santé, a annoncé une collaboration avec le leader technologique Navigating Cancer, pour offrir une plateforme améliorée de gestion de la relation patient (PRM) aux oncologues communautaires. Cette plateforme est un outil de flux de travail clinique complet pour les équipes d’oncologie et les patients qui fournit des soins intégrés et personnalisés.

Faits saillants importants du rapport :

– Étude centrée sur la stratégie, le développement et le scénario de marché

– Analyse de la part des principales entreprises mondiales sur le marché de la télésanté mentale

– Obtenir des informations stratégiques sur les informations sur les concurrents pour développer une croissance puissante de l’industrie

– Identifier les acteurs émergents et créer des contre-stratégies efficaces pour franchir l’avantage concurrentiel

– Identifier les types de produits / canaux de distribution cruciaux et variés fournis par les principaux acteurs pour la croissance du marché de la télésanté mentale

Pour fournir une prévision de marché plus précise, tous nos rapports seront mis à jour avant la livraison en tenant compte des effets de COVID-19.

Analyse au niveau du pays du marché de la télésanté mentale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

Dans ce rapport, l’analyse de l’étude a été donnée à l’échelle mondiale, par exemple, l’analyse de la croissance actuelle et traditionnelle de la santé mentale , l’analyse de la concurrence, ainsi que les perspectives de croissance des régions centrales. Le rapport donne une enquête exhaustive sur ce marché aux niveaux national et régional et fournit une analyse des tendances de l’industrie dans chacun des sous-segments, des ventes, des revenus et de la consommation. Une analyse quantitative et qualitative des principaux acteurs des régions connexes est introduite, du point de vue des ventes, des revenus et des prix.

