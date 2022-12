Le marché de la télésanté est en plein essor dans le monde avec un taux de croissance potentiel de 35,18 % au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur la télésanté est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Le nombre d’applications Internet dans le domaine de la santé a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Internet a connecté tous les points de l’administration/des services de santé, ce qui a entraîné la création d’un réseau distinct pour les soins de santé connu sous le nom d’Internet des objets (IoT). Les professionnels de la santé peuvent fournir des informations sur la santé aux consommateurs plus facilement, en moins de temps et à moindre coût grâce à l’aide d’Internet.

Le marché de la télésanté devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 35,18 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 et atteindrait une valeur estimée à 230,33 milliards d’ici la fin de la période de prévision. La pénétration accrue des smartphones, tablettes et autres appareils similaires, les avancées technologiques croissantes en matière de connectivité Internet pour fournir des services de santé ininterrompus et la prévalence croissante des maladies chroniques et autres maladies infectieuses sont les principaux facteurs de croissance du marché de la télésanté.

La télésanté permet aux soignants et aux infirmières de maintenir une connexion constante tout en fournissant aux fournisseurs des informations en temps réel sur la santé des patients. Les établissements de télésanté utilisent la technologie pour fournir une éducation sanitaire à distance afin d’améliorer les résultats pour les clients.

Dynamique du marché de la télésanté

Conducteurs

Augmentation de l’adoption des applications de santé

L’adoption accrue d’appareils connectés et d’applications de télésanté pour la gestion des maladies chroniques et infectieuses propulse la croissance du marché. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la télésanté est l’avancement des solutions mobiles avancées.

Accroître l’accent mis sur le patient et la prestation des soins de santé

L’accent accru mis sur la prestation de soins de santé centrés sur le patient, combiné à l’accent mis sur la maîtrise des coûts dans le secteur de la santé, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives.

Des opportunités

L’augmentation de la prévalence des troubles du mode de vie, l’intégration des technologies sans fil aux appareils de santé portables, les innovations technologiques et les initiatives gouvernementales favorables sont les principaux facteurs de croissance du marché de la télésanté. De plus, l’abordabilité des smartphones et l’adoption croissante de la télésanté par les professionnels de la santé stimulent la croissance du marché de la santé mobile.

Portée du marché mondial de la télésanté

Le marché de la télésanté est segmenté en fonction du composant, du mode de prestation et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Prestations de service

Logiciel

Matériel

Mode de livraison

Mode de livraison basé sur le Web

Mode de livraison basé sur le cloud

Mode de livraison sur site

Les utilisateurs finaux

Fournisseurs

Payeurs

Les patients

Autres utilisateurs finaux

Analyse / aperçu régional du marché de la télésanté

Le marché de la télésanté est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, mode de livraison et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché de la télésanté États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique ( MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la télésanté en raison d’une sensibilisation accrue aux soins de santé. En outre, le marché de la télésanté de la région va croître en raison de l’adoption croissante des technologies basées sur le cloud au cours de la période de prévision. Le marché de la télésanté en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison d’une augmentation des besoins en assistance médicale, en particulier dans les zones rurales. De plus, le marché de la télésanté de la région devrait croître dans les années à venir en raison des progrès technologiques et de l’innovation dans le secteur des télécommunications.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Télésanté

Le paysage concurrentiel du marché Télésanté fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la télésanté.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Télésanté sont

Teladoc Health, Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

IBM (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis),

Medtronic (Irlande)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Groupe Tunstall (Royaume-Uni)

Puits américain (États-Unis)

CareCloud, Inc. (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

AMD Global Telemedicine (États-Unis)

Méthodologie de recherche :

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. L’étape comprend l’obtention d’informations sur le marché ou de données connexes par le biais de diverses sources et stratégies. Cela comprend l’examen et la planification à l’avance de toutes les données acquises du passé. Il englobe également l’examen des incohérences d’information observées dans différentes sources d’information. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Les modèles de données comprennent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse des brevets, l’analyse des prix, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part mondiale par rapport à la région et la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

