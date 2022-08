Le marché de la télésanté atteint une valeur estimée de 230,33 milliards de croissance à un taux potentiel de 35,18 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La télésanté permet aux soignants et aux infirmières de maintenir une connexion constante tout en fournissant aux prestataires des informations en temps réel sur la santé des patients. Les établissements de télésanté utilisent la technologie pour dispenser une éducation sanitaire à distance afin d’améliorer les résultats des clients.

Le marché de la télésanté devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 35,18 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 et atteindre une valeur estimée de 230,33 milliards d’ici la fin de la période de prévision. La pénétration accrue des smartphones, tablettes et autres appareils similaires, les avancées technologiques croissantes en matière de connectivité Internet pour fournir des services de santé ininterrompus, et la prévalence croissante des maladies chroniques et autres maladies infectieuses sont les principaux facteurs de croissance du marché de la télésanté.

Dynamique du marché de la télésanté

Conducteurs

Adoption accrue des applications de santé

L’adoption croissante d’appareils connectés et d’applications de télésanté pour la gestion des maladies chroniques et infectieuses est le moteur de la croissance du marché. L’un des principaux moteurs de la croissance du marché de la télésanté est l’avancement des solutions mobiles avancées.

Mettre davantage l’accent sur l’orientation patient et la prestation des soins de santé

Un accent accru sur la prestation de soins de santé centrés sur le patient, combiné à une concentration sur la maîtrise des coûts dans le secteur de la santé, créera des opportunités de croissance du marché encore plus lucratives.

Opportunités

L’augmentation de la prévalence des troubles du mode de vie, l’intégration des technologies sans fil aux appareils de santé portables, les innovations technologiques et les initiatives gouvernementales favorables sont les principaux moteurs de la croissance du marché de la télésanté. De plus, l’abordabilité des smartphones et l’adoption croissante de la télésanté par les professionnels de la santé stimulent la croissance du marché de la santé mobile.

Étendue du marché mondial de la télésanté

Le marché de la télésanté est segmenté en fonction du composant, du mode de prestation et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Prestations de service

Logiciel

Matériel

Sur la base des composants, le marché de la télésanté est segmenté en services, logiciels et matériel.

Mode de livraison

Mode de livraison basé sur le Web

Mode de livraison basé sur le cloud

méthode de livraison locale

En fonction du mode de livraison, le marché de la télésanté est segmenté en mode de livraison Web, mode de livraison basé sur le cloud et mode de livraison sur site.

les utilisateurs finaux

fournisseurs

payeurs

les patients

Autres utilisateurs finaux

Aperçu / analyse du marché régional de la télésanté

Le marché de la télésanté est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, composant, mode de prestation et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Pays couverts dans le rapport sur le marché de la télésanté États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Sud Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la télésanté en raison d’une sensibilisation accrue aux soins de santé. De plus, le marché de la télésanté de la région devrait croître en raison de l’adoption croissante des technologies basées sur le cloud au cours de la période de prévision. Le marché de la télésanté en Asie-Pacifique devrait croître de manière significative en raison d’une augmentation des besoins en soins de santé, en particulier dans les zones rurales. De plus, le marché de la télésanté de la région devrait croître au cours des prochaines années grâce aux avancées technologiques et à l’innovation dans le secteur des télécommunications.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence élevée ou faible des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Télésanté

Le paysage concurrentiel du marché de la télésanté fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. , domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’approche des entreprises liées au marché de la télésanté.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la télémédecine sont

Teladoc Health, Inc. (États-Unis)

Siemens (Allemagne)

Cisco Systems, Inc. (États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Pays-Bas)

IBM (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis),

Medtronic (Irlande)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Groupe Tunstall (Royaume-Uni)

Puits américain (États-Unis)

CareCloud, Inc. (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

AMD Global Telemedicine (États-Unis)

