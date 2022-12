Le marché de la téléradiologie par type, technologie, part et croissance à un TCAC de 18,5% d’ici 2029

Le rapport sur le marché de la téléradiologie agit comme une excellente source de données notables, des tendances actuelles du marché, des événements futurs, de l’environnement du marché, de l’innovation technologique, des technologies imminentes et du développement technique dans l’industrie connexe. Il aide à ajuster la production en fonction des conditions de la demande sur le marché, ce qui évite le gaspillage de marchandises. En outre, ce rapport de recherche marketing aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes des consommateurs, leurs préférences d’achat, leurs attitudes et leurs goûts changeants concernant le produit spécifique. Avec une analyse systématique des problèmes, la construction de modèles et la recherche de faits, le document de recherche sur le marché de la téléradiologie aide les entreprises à prendre des décisions et à gérer le marketing des biens et services.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial de la télé-radiologie devrait atteindre la valeur de 5 910,05 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 18,5 % au cours de la période de prévision. Les services représentent le plus grand segment de type sur le marché en raison de l’augmentation des services de téléradiologie parmi la population mondiale. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Aperçu du marché mondial de la téléradiologie :

De plus, selon la fiche d’information de l’Organisation mondiale de la santé, le cancer est responsable d’un décès sur six dans le monde. En outre, environ 70 % des décès par cancer surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché de la téléradiologie.

Le marché de la téléradiologie est une méthode médicale qui capture des images de l’anatomie interne et de la fonction du corps qui aide au processus de diagnostic médical ou de thérapie. L’interprétation de toutes les études d’imagerie non invasives, telles que les radiographies numérisées, la tomodensitométrie, l’IRM, l’échographie et les études de médecine nucléaire, peut être effectuée de cette manière. Il peut capturer des images médicales en un seul endroit et les faciliter ou les transmettre sur une plage afin qu’un radiologue puisse les visualiser et les interpréter à des fins de diagnostic ou de consultation. La téléradiologie est largement utilisée dans la télésurveillance, la téléconsultation et le télédiagnostic, permettant aux radiologues d’accomplir efficacement leur travail quotidien. La téléradiologie permet des solutions efficaces sur site grâce à l’interprétation en temps réel et aux réseaux cloud mondiaux. La téléradiologie aide principalement le personnel médical à accéder aux informations sur les patients, quel que soit leur emplacement, améliorant ainsi la couverture diagnostique. Le marché des services de téléradiologie présente de nombreuses applications permettant aux radiologues d’utiliser des services Web qui améliorent les soins et les thérapies des patients sans avoir à être physiquement présents sur place.

Principaux acteurs du marché couverts :

Clinique de télémédecine

Virtual Radiologic

RamSoft, Inc.

Koninklijke Philips NV

Everlight Radiology

Solutions de téléradiologie

All-American Teleradiology

Medica Group PLC

Vital Radiology Services

PMG Services, Inc.

General Electric

RadNet, Inc.

FUJIFILM Corporation

Agfa-Gevaert Group

COM

TeleDiagnosys Services Pvt Ltd.

ONRAD, Inc.

4ways Healthcare Limited

Allscripts Healthcare, LLC

Redox, Inc.

Radiologie

NightHawk Radiologie NightShift

NucleusHealth

DEVELOPPEMENTS récents

En avril 2022, 4ways a annoncé qu’elle avait été présélectionnée aux Health Investor Awards 2022. 4ways est en lice pour le prix du fournisseur de diagnostics de l’année. Cette reconnaissance a célébré la croissance de 4ways’, renforçant sa position de partenaire clé pour les clients. 4ways a poursuivi l’amélioration de son offre de services grâce à des innovations dans les workflows et des investissements dans les nouvelles technologies. Cela a permis à 4ways de gagner en résilience en tant que plate-forme de télé-radiologie et a fourni la sécurité des opérations

Portée du marché de la télé-radiologie

Le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en type, mode de livraison, technique d’imagerie, technologie, procédure, application, site, âge, mode d’achat et utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de développement et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Par type

MATÉRIEL

SYSTÈMES

LOGICIELS SERVICES DE

TÉLÉCOM & RÉSEAUX

Sur la base du type, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en matériel, systèmes, logiciels, télécommunications et services de mise en réseau.

Par mode de livraison

MODE DE LIVRAISON BASÉ SUR LE WEB MODE DE LIVRAISON BASÉ SUR LE

CLOUD MODE DE LIVRAISON SUR SITE

Sur la base du mode de livraison, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en mode de livraison Web, mode de livraison basé sur le cloud et mode de livraison sur site.

Par technique d’imagerie

PETITE TAILLE

DE MATRICE GRANDE TAILLE DE MATRICE

Sur la base des techniques d’imagerie, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en petite taille de matrice et grande taille de matrice.

Par technologie

TRAITEMENT GRAPHIQUE AVANCÉ

RENDU DE VOLUME

RECONSTRUCTIONS MULTIPLANAIRES

COMPRESSION D’IMAGE

Sur la base de la technologie, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en traitement graphique avancé, rendu de volume, reconstructions multiplanaires et compression d’image.

Par procédure

TÉLÉCONSULTATION

TÉLÉDIAGNOSTIC

TÉLÉSUIVI

Sur la base de la procédure, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en téléconsultation, télédiagnostic et télésurveillance.

Par demande

CARDIOLOGIE

NEUROLOGIE

ONCOLOGIE MUSCULO-SQUELETTIQUE GASTRO- ENTÉROLOGIE

GYNÉCOLOGIE PELVIENNE ET ABDOMINALE UROLOGIE MAMMOGRAPHIE DENTAIRE

AUTRESSur la base de l’application, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en cardiologie, neurologie, oncologie, musculo-squelettique, gastro-entérologie, pelvienne et abdominale, gynécologie, urologie, mammographie, dentaire et autres.

Par site

INTERNE

ONSHORE

OFFSHORE

Sur la base du site, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en interne, offshore et onshore.

Par âge

PÉDIATRIQUE

ADULTE

GÉRIATRIQUE

Sur la base de l’âge, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en pédiatrique, gériatrique et adulte.

Par mode d’achat

ACHAT GROUPE ACHAT

INDIVIDUEL

Sur la base du mode d’achat, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en achats groupés et achats individuels.

Par les utilisateurs finaux

HÔPITAUX CENTRES DE

CHIRURGIE AMBULATOIRE

CABINETS DE MÉDECINS PRIVÉS

CENTRES D’IMAGERIE DIAGNOSTIQUE

AUTRES

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la téléradiologie est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cabinets de médecins privés, centres d’imagerie diagnostique et autres.

