Le marché de la télépsychiatrie devrait atteindre 15,45 milliards de dollars d’ici 2029

La télépsychiatrie fait référence à l’utilisation de la télémédecine dans le domaine de la psychiatrie par le biais des technologies de télécommunication, le plus souvent la vidéoconférence. Il offre de nombreux services, notamment l’éducation des patients, la thérapie, la gestion des médicaments et les évaluations psychiatriques. Il permet également une communication directe entre les patients et les psychiatres. La télépsychiatrie joue un rôle important dans la prestation d’interventions rentables, centrées sur le patient et très efficaces aux patients ayant besoin de soins psychiatriques. Il s’est avéré efficace dans le traitement des troubles de l’alimentation, de l’anxiété, de la schizophrénie et de la toxicomanie. Les maisons de retraite, les centres de santé mentale, les centres de soins primaires, les écoles et les prisons sont quelques-uns des endroits où des services télépsychiatriques peuvent être disponibles.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché de la télépsychiatrie était évalué à 6,02 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 15,45 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 12,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline et une analyse des prix, en plus d’informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les acteurs clés. et cadre réglementaire.

Les principaux acteurs du marché de la télépsychiatrie comprennent :

Télémédecine (États-Unis)

Psychiatrie Ltée. Co., Ltd._ nous)

CB Information Services, Inc. (États-Unis)

Accès électronique (États-Unis)

Services de télésanté avancés (États-Unis)

innovaTel (États-Unis)

Télépsychiatre américain (USA)

Rencontrez la télépsychiatrie (États-Unis)

JSA Health Telepsychiatry, LLC (États-Unis)

Arcadian Telepsychiatry, LLC (États-Unis)

Gênes (Italie)

FasPsych, LLC (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Expert à distance (États-Unis)

Chiron Health (États-Unis)

Gypnose (États-Unis)

Medtronic (Irlande)

Iris Telehealth Inc. (États-Unis)

MDLIVE (États-Unis)

SOC Telemed (États-Unis)

Dynamique du marché mondial de la télépsychiatrie

chauffeur

La demande croissante de télépsychiatrie est la force motrice

La demande de télépsychiatrie parmi la population et les prestataires de soins de santé augmente en raison de son modèle commercial pratique et rentable, de sa capacité à améliorer la coordination des soins et de la satisfaction des soignants et des parents quant à la qualité des soins fournis par la télépsychiatrie. Facteurs clés de la croissance du marché mondial de la télépsychiatrie.

De plus, selon une étude de l’Organisation mondiale de la santé, on estime qu’environ 7,5 % de la population indienne souffre de l’une ou l’autre forme de trouble mental, et d’ici 2020, environ 20 % de la population indienne souffrira de maladie mentale. La prévalence croissante de ces troubles mentaux est le moteur de la croissance du marché.

Les initiatives gouvernementales stimulent la croissance.

Le gouvernement a également pris des mesures pour encourager l’utilisation des services de télépsychiatrie. Par exemple, le gouvernement américain a étendu les consultations de télésanté à près de 62 millions de bénéficiaires de Medicare. De plus, les restrictions sur la télésanté, y compris la télépsychiatrie, ont été temporairement levées en raison de la pandémie, y compris la suppression des sanctions pour violation de la loi HIPAA. Le marché mondial de la télépsychiatrie est en pleine expansion grâce à toutes les décisions bénéfiques prises par les gouvernements pendant la pandémie.

Chance

Augmentation de la prévalence des troubles de santé mentale

L’augmentation des niveaux d’anxiété et de stress dans le monde a accru le besoin de télépsychiatrie, entraînant des taux plus élevés de suicide et de maladie mentale. Selon la National Alliance on Mental Illness, 43,3 % de la population américaine a reçu un traitement pour une maladie mentale en 2018. C’est la quatrième cause chez les 35-54 ans. Ce sont les facteurs spécifiques qui contribuent à la croissance du marché.

Couverture du marché mondial de la télépsychiatrie

Le marché de la télépsychiatrie est segmenté en fonction du produit, du groupe d’âge et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments permet d’analyser les segments de croissance lente de l’industrie et fournit aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

produit

solution maison

Solutions médico-légales

solution quotidienne

solution de crise

ETC

tranche d’âge

adulte

Pédiatrie

adolescent

vieille

utilisation finale

Centre communautaire de santé mentale

cadre infirmier professionnel

Établissement de soins infirmiers qualifiés

soins à domicile

ETC

Analyse / aperçu régional du marché de la télépsychiatrie

Comme mentionné ci-dessus, le marché de la télépsychiatrie est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, produit, groupe d’âge et utilisation finale. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la télépsychiatrie comprennent l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, les États-Unis, la Chine, le Japon, l’Inde, le Canada et le Mexique. Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud D’autres régions sont incluses dans la partie Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la télépsychiatrie en raison des investissements élevés dans le secteur de la santé et de l’adoption croissante des technologies de télépsychiatrie dans la région, de la pénétration croissante de l’informatique dans le secteur de la santé et de la prévalence croissante des troubles de santé mentale. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022 à 2029 en raison de la pénétration croissante des smartphones et du manque d’infrastructures bien établies dans les pays émergents.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans divers pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis d’une concurrence importante ou peu fréquente avec les marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

