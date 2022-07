Le marché de la technologie Terahertz atteindra 1 841,7 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 28,3 % : The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Terahertz Technology Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Component, Type, Application and Geography », le marché devrait passer de 321,0 millions de dollars américains en 2021 à 1 841,7 millions de dollars d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 28,3 % de 2021 à 2028.

L’industrie mondiale des semi-conducteurs est en plein essor à un rythme exponentiel en raison de facteurs tels que la croissance rapide du secteur industriel et la demande croissante de véhicules autonomes et d’électronique grand public. Inspection des emballages de semi-conducteurs ; détection non destructive des défauts dans les systèmes d’emballage ; détection de défauts en microélectronique; et la vérification de la qualité du câblage des boîtiers semi-conducteurs, y compris les boîtiers au niveau des tranches, les BGA flip-chip et les circuits intégrés 2,5D/3D sont quelques-uns des domaines d’application où la technologie térahertz est utilisée. Il trouve également des applications dans les communications sans fil car il aide à tester les puces à semi-conducteurs utilisées dans les communications et l’informatique mobile, ainsi que les émetteurs et les récepteurs. Cette technologie est idéale pour évaluer les plaquettes épitaxiales et les interconnexions dans les puces conditionnées. Les systèmes térahertz ont également des applications intéressantes dans la fabrication de semi-conducteurs, notamment les matériaux composites, les cellules solaires, les films diélectriques et les films polymères.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100001364/

Aperçu du marché

Avec les avancées technologiques croissantes, la demande pour la mise en œuvre de la technologie térahertz dans les secteurs militaire, de la défense et de la santé augmente également. Du fait de la montée en puissance de l’étude du « gap THz », qui se situe entre la photonique et l’électronique, les industriels se tournent de plus en plus vers le développement des sources THz, transmission ou réflexion, et des technologies de détection. Cette technologie est utilisée dans des applications telles que la chimie, la biomédecine, la science des matériaux, le contrôle de sécurité et les communications. Les propriétés exclusives des rayonnements THz sont bien adaptées aux applications de santé ; ces rayonnements peuvent stimuler les vibrations moléculaires à basse fréquence, qui incluent van der Waals ou d’autres interactions non liées et des liaisons hydrogène. La propagation du rayonnement THz à partir d’une biomolécule, qui produit une signature vibratoire spectrale le long de la gamme THz, est l’une des caractéristiques essentielles de la technologie térahertz. De même, l’imagerie THz permet la détection des tissus ainsi que la distinction entre les tissus pathologiques et normaux. Ainsi, la technologie térahertz a un plus large éventail d’applications dans le secteur de la santé. La gamme de fréquences THz se situe à la marge du monde électronique, où les micro-ondes, ainsi que les rayonnements radio, sont facilement générés à partir du monde photonique et des dispositifs à base d’électrons, où les applications des techniques optiques sont faciles. Les scanners portables intégrés à la technologie térahertz sont de plus en plus déployés dans les aéroports et autres espaces publics pour le contrôle de sécurité. En outre, l’augmentation des activités terroristes, ainsi que d’autres activités criminelles, pousse les gouvernements à investir dans plusieurs pays pour mettre en place une infrastructure de sécurité renforcée. Ainsi, il est prévu de renforcer la demande de technologie térahertz au cours de la période de prévision.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPTE100001364/

L’émergence et la propagation rapide du COVID-19 ont paralysé les pays développés et en développement. Une augmentation continue du nombre de patients infectés menace plusieurs industries à travers le monde. Étant donné que la majorité des pays imposent des mesures de verrouillage, chaque fois que nécessaire, l’arrêt temporaire des installations de fabrication entraîne une tendance négative sur le marché de la technologie térahertz. Les principaux acteurs du marché limitent leurs investissements dans les solutions de haute technologie et utilisent plutôt un pourcentage équitable de leur budget pour lutter contre l’impact du COVID-19 sur leurs entreprises. Les industries des semi-conducteurs et de l’automobile comptent parmi les principales victimes de la pandémie. Les industries alimentaires et agricoles nécessitent un nombre important de main-d’œuvre humaine; cependant, ces industries n’ont pas pu fonctionner de manière optimale car cette maladie se propage à travers les rassemblements publics. La tendance négative dans ces industries a freiné la croissance du marché de la technologie térahertz en 2020.

Acal BFi UK Ltd ; Advanced Photonix, Inc. ; Advantest Corporation ; HÜBNER GmbH & Co. KG; Luna Innovations ; Menlo Systems GmbH ; Microtech Instrument, Inc. ; Terasense Group, Inc., TeraView limitée ; Toptica Photonics AG et das-Nano SL font partie des principales entreprises opérant sur le marché de la technologie térahertz.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100001364/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876