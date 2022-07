Le marché de la technologie sportive est susceptible de connaître une croissance considérable dans un avenir

L’étude approfondie du marché des technologies du sport est une enquête approfondie et approfondie sur l’état de l’élan de l’ industrie mondiale des technologies du sport avec une attention particulière sur le marché mondial. Le rapport donne des informations clés sur le statut disponible des producteurs de Global Sports Technology et constitue une source importante d’orientation et de cours pour les organisations et les personnes intéressées par l’entreprise. Dans l’ensemble, le rapport donne une compréhension de l’intérieur et de l’extérieur du marché mondial des technologies sportives 2021-2026 couvrant des paramètres extrêmement importants.

Les acteurs clés de ce rapport incluent,

ATO-GEAR BV, Catapult Group International Ltd, ChyronHego Corporation, EON Reality, TrinityVR, Inc., ROTXX, INC., Hawk-Eye Innovations Ltd., STATSports Group, Strivr Labs, Inc., Zebra Technologies Corp.

Le marché de la technologie sportive était évalué à 24 135,2 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 65 419,5 millions de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,5 % au cours de la période 2020-2027.

Le nombre croissant de ligues sportives ainsi que plusieurs développements dans l’industrie du sport ont créé des opportunités substantielles pour les entreprises opérant sur le marché. La combinaison de la technologie et du sport renforce une culture sportive axée sur les données et offre la prochaine génération de visualisation, de suivi de la condition physique et d’expérience de stade. De plus, la technologie sportive a acquis une immense popularité dans les activités de plein air telles que le football, le rugby, le cricket et le football. De plus, les activités sportives en salle contribuent principalement à la croissance de l’industrie des technologies sportives. L’utilisation de la technologie sportive dans le badminton, la natation et les échecs est susceptible d’offrir de nouvelles voies de croissance au marché dans les années à venir. Suivi, prise de décision, analytique et statistiques, tactique et simulation, formation, analyse des performances de jeu, analyse et gestion d’équipe,

Le marché mondial des technologies du sport a été segmenté comme suit :

Marché des technologies du sport – par composants,

matériel ,

logiciels

, services

Marché des technologies sportives – par

système de suivi technologique / technologie Hawk-Eye Technologie de

diffusion

Réalité virtuelle

Technologie portable

Autres technologies Régions couvertes par le marché mondial des technologies sportives :



Le Moyen-Orient et l’Afrique

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique



Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des technologies sportives :

Chapitre 1 pour expliquer l’introduction, l’examen du marché, les risques et opportunités du marché, la force motrice du marché, la portée du produit du marché mondial des technologies sportives;

Chapitre 2 pour inspecter les principaux fabricants (structure des coûts, matières premières) avec analyse des ventes, analyse des revenus et analyse des prix du marché mondial des technologies sportives ;

Chapitre 3 pour montrer la circonstance ciblée parmi les meilleurs producteurs, avec des offres, des revenus et une part de marché mondiale de la technologie sportive 2020;

Chapitre 4 pour afficher l’analyse régionale du marché mondial des technologies sportives avec les revenus et les ventes d’une industrie, de 2020 à 2022 ;

Chapitre 5, 6, 7 pour analyser les pays clés (États-Unis, Chine, Europe, Japon, Corée et Taïwan), avec des ventes, des revenus et des parts de marché dans des régions clés ;

Chapitre 8 et 9 pour exposer l’analyse du type de marketing international et régional, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du type de commerce ;

Chapitre 10 et 11 pour analyser le marché par type de produit et application/utilisateurs finaux (ventes, part et taux de croissance de l’industrie) de 2020 à 2027

Chapitre 12 pour montrer les prévisions du marché mondial des technologies sportives par régions, prévisions par type et prévisions par application avec revenus et ventes, de 2020 à 2027;

Chapitre 13, 14 et 15 pour spécifier les résultats de la recherche et la conclusion, l’annexe, la méthodologie et la source de données des acheteurs, marchands, revendeurs, canaux de vente du marché mondial des technologies sportives. L’étude de marché sur les

technologies du sport apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance attendu du marché Technologie du sport ?

Quelle sera la taille du marché des technologies du sport pour la période de prévision, 2020-2027 ?

Quelles sont les principales forces motrices responsables du changement de trajectoire du marché des technologies sportives ?

Quels sont les grands fournisseurs qui dominent le marché Technologie du sport dans différentes régions ? Quelles sont leurs victoires pour rester en tête de la compétition ?

Quelles sont les tendances du marché des technologies sportives sur lesquelles les propriétaires d’entreprise pourront s’appuyer dans les années à venir?

Quels sont les menaces et les défis qui devraient limiter les progrès du marché Technologie du sport dans différents pays ?

