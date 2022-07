Le marché de la technologie des trains autonomes enregistrera une croissance régulière de 2022 à 2030

Contrairement aux trains traditionnels, les trains sans conducteur ne nécessitent aucun conducteur à bord pour surveiller et exploiter les fonctions du train. Les opérations sont automatisées à l’aide de capteurs hautement puissants, de systèmes de caméras améliorés et d’un GPS. Le fonctionnement de tous les composants est contrôlé à l’aide d’un système informatique très efficace doté de capacités d’apprentissage automatique (ML).

La croissance du marché de la technologie des trains autonomes est tirée par des facteurs tels que l’augmentation de l’allocation du budget pour le développement des chemins de fer ; augmentation de la demande de transports sûrs, plus sûrs et efficaces ; et réduction de la pollution et des accidents. Cependant, l’augmentation des possibilités de piratage du système et le coût élevé de l’automatisation des trains limitent la croissance du marché. Au contraire, l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire, en particulier dans les pays en développement, et l’augmentation du transport de marchandises par train devraient offrir des opportunités lucratives pour l’expansion du marché.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00214

Le rapport segmente le marché de la technologie des trains autonomes en fonction du degré d’automatisation (GoA), du type, de la technologie, du composant et de la région. Le niveau d’automatisation comprend GoA 1, GoA 2, GoA 3, GoA 4. Selon le type, le marché est divisé en train de voyageurs et train de marchandises. Selon le composant, il est classé en caméra, accéléromètre, odomètre, tachymètre, poste radio et autres. Par technologie, il est fragmenté en CBTC, ERTMS, ATC et PTC.

Au niveau régional, il est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Alstom SA, ABB, Bombardier Transportation, CRRC Transportation, General Electric, Hitachi Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Siemens AG. et Thales Group.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Cette étude comprend une description analytique du marché de la technologie des trains autonomes avec les tendances actuelles et les estimations futures pour décrire les poches d’investissement imminentes.

• Le potentiel global du marché est déterminé à comprendre les tendances rentables pour obtenir une meilleure couverture du marché.

• Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités avec une analyse d’impact détaillée.

• Le marché actuel est analysé quantitativement de 2018 à 2026 pour mettre en évidence la compétence financière du marché.

• L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par degré d’automatisation

• GoA 1

• GoA 2

• GoA 3

• GoA 4

Par application

• Train de voyageurs

• Train de marchandises

Par technologie

• CBTC

• ETRMS

• ATC

• PTC

Par composant

• Caméra

• Accéléromètre

• Odomètre

• Tachymètre

• Poste radio

• Autres

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00214

PAR RÉGION

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Russie

o Italie

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Corée du Sud

o Singapour

o Reste de l’Asie-Pacifique

•

Amérique latine

, Moyen-Orient

et Afrique

PRÉSENTATION DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

• Alstom SA

• ABB

• Bombardier Transportation

• CRRC Transportation

• General Electric

• Hitachi Ltd.

• Kawasaki Heavy Industries

• Mitsubishi Heavy Industries

• Siemens AG

• Thales Group