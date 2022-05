Le marché de la technologie de perfusion médicale devrait connaître une augmentation des revenus de 962,60 millions de dollars américains d’ici 2027, affichant un TCAC de 4,1 % | Analyse globale par The Insight Partners

Le marché de la technologie de perfusion médicale devrait atteindre 962,60 millions de dollars américains d’ici 2027, contre 707,10 millions de dollars américains en 2019. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,1 % de 2020 à 2027.

Des facteurs tels que l’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires, la croissance significative des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, l’augmentation des besoins en transplantation d’organes et l’augmentation des activités de recherche cellulaire jouent un rôle essentiel dans la croissance du marché des technologies de perfusion médicale. Cependant, les défis tels que les chirurgies de transplantation d’organes coûteuses et le nombre limité de donneurs pour les chirurgies de transplantation d’organes sont susceptibles d’avoir un impact sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. D’autre part, les développements technologiques dans les pays émergents sont susceptibles de fournir une opportunité significative pour la croissance du marché dans les années à venir.

Le rapport sur le marché de la technologie de perfusion médicale est une fenêtre sur l’industrie qui explique la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. Ce rapport sur le marché mondial identifie et analyse également les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du secteur avec une analyse des fournisseurs, des régions géographiques, des types et des applications. Diverses définitions et classifications de l’industrie des soins de santé, des applications de l’industrie et de la structure de la chaîne sont données dans ce rapport sur la technologie de perfusion médicale. Grâce à l’utilisation d’excellentes ressources et des outils les plus récents, ce rapport d’étude de marché sur la technologie de perfusion médicale, le meilleur de sa catégorie, a été créé pour favoriser la croissance de votre entreprise.

La liste des entreprises opérant dans ce rapport est :

• Getinge AB

• Medtronic

• L’automate LivaNova

• Perfusion XVIVO

• Société des systèmes cardiovasculaires Terumo

• OrganOx Limited

• Systèmes médicaux des eaux

• TransMédics

• Systèmes de récupération d’organes

• XENIOS SA

De plus, le marché est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région afin de l’étudier de manière exhaustive et de fournir les données de manière systématique. En parlant de paysage concurrentiel, l’étude comprend une liste des principales entreprises ainsi que leurs offres de produits et services, leurs décisions stratégiques, l’analyse SWOT, les derniers développements, la part de marché capturée, le taux de croissance et la valorisation. Les défis auxquels ces entreprises sont confrontées sont analysés et des solutions leur sont également proposées.

Le rapport segmente le marché mondial de la technologie de perfusion médicale comme suit :

Par type de logiciel

• Machine de perfusion hypothermique

• Machine de Perfusion Northermique

Par type d’organe

• Cœur

• Poumon

• Un rein

• Le foie

• Autres

Par composant

• Pompes à perfusion

• Oxygénateurs

• Machines coeur-poumon

• Systèmes de surveillance

• Canules

• Autres

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2021 à 2027 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de la technologie de perfusion médicale par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Plusieurs forces du marché telles que les moteurs et les contraintes et les avancées politiques, sociales, économiques et technologiques contribuent à façonner l’industrie de manière spécifique. Toutes ces forces sont étudiées en détail pour arriver à une prévision de marché qui peut aider à construire les stratégies d’investissement sur le marché de la technologie de perfusion médicale.

Questions clés concernant le paysage actuel du marché de la technologie de perfusion médicale

1. Quelles sont les options actuelles pour le marché de la technologie de perfusion médicale ?

2. Combien d’entreprises se développent pour le marché de la technologie de perfusion médicale?

3. Quelles sont les principales collaborations (industrie-industrie, industrie-université), les fusions et acquisitions et les activités de licence importantes qui auront un impact sur le marché de la technologie de perfusion médicale ?

4. Quels sont les produits dormants et abandonnés et les raisons pour lesquelles cela se produit ?

5. Quel est le besoin non satisfait du marché actuel de la technologie de perfusion médicale?

6. Quels sont les nouveaux traitements, cibles, mécanismes d’action et technologies actuels développés pour surmonter les limites de la technologie de perfusion médicale existante ?

7. Quelles sont les désignations critiques qui ont été accordées pour le marché de la technologie de perfusion médicale?

