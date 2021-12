Le Marché De La Technologie De Grand Livre Distribué En Chaîne de Blocs A Atteint Un TCAC à Deux Chiffres Époustouflant + 62% d’ici fin 2027 Avec Des Acteurs Clés Renommés AlphaPoint, Amazon Web Services, Inc., Auxesis Services & Technologies (P) Ltd., Digital Asset Holdings, LLC, Earthport

La technologie Blockchain est souvent utilisée comme synonyme de technologie de registre distribué (DLT) bien que les deux ne soient pas identiques.

Une blockchain utilise plusieurs technologies, y compris la technologie du grand livre distribué, pour activer les applications blockchain.

La taille du marché de la technologie du Grand livre distribué en chaîne de blocs était évaluée à 2,89 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 137,29 milliards de dollars d’ici 2027, avec une croissance de + 62% de 2021 à 2027.

Autres technologies et

les techniques de calcul / mathématiques utilisées dans les chaînes de blocs comprennent les signatures numériques, les réseaux distribués (peer-to-peer) et les méthodes de chiffrement / cryptographie, entre autres, reliant les enregistrements (blocs) du grand livre.

La technologie Blockchain est une forme de technologie de grand livre distribué. Une blockchain est un registre distribué et immuable pour transférer la propriété, enregistrer les transactions, suivre les actifs et assurer la transparence, la sécurité, la confiance et les échanges de valeur dans divers types de transactions avec des actifs numériques.

La technologie de registre distribué (DLT) s’articule autour d’une base de données codée et distribuée servant de registre dans lequel les enregistrements concernant les transactions sont stockés.

Acteurs Clés

* Point AlphaPoint

* Services Web Amazon, Inc.

• Auxesis Services & Technologies (P) Ltd.

* Digital Asset Holdings, LLC

* Port terrestre

* Huawei Technologies Co., Ltd.

* Société Intel

* Société Internationale de Machines d’Affaires

* iXledger

* NTT DATA Corporation

Au cœur de DLT est une approche de base de données innovante avec un modèle de données dans lequel la cryptographie est utilisée dans chaque mise à jour de transaction et la vérification devient possible sur le réseau de blockchain spécifique, en fonction de son objectif et de ses parties prenantes.

Un regard sur la technologie des registres distribués dans la pratique et au–delà des crypto-monnaies – comment fonctionnent les blockchains et les DLT, les industries, les applications, les évolutions, les réseaux et la réalité commerciale.

Y a-t-il encore quelque chose que la blockchain, une technologie de Grand livre Distribué (DLT), connue sous le nom de technologie qui alimente la crypto-monnaie Bitcoin, ne promet pas de changer dans le traitement des affaires et des transactions numériques et les services numériques nécessitant la confiance sous une forme ou une autre Ou peut-être mieux.

Les principaux moteurs, opportunités, difficultés et tendances à venir du marché de la technologie des registres distribués en chaîne de blocs sont bien expliqués aux téléspectateurs pour leur meilleure compréhension. De même, ses principaux produits, utilisateurs finaux, applications et détails technologiques sont mis en évidence dans le présent rapport.

Il examine également l’état de croissance dans des régions comme l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique. Les difficultés majeures qui peuvent entraver la croissance du marché sont également mentionnées dans le rapport.

Segmentation du Marché

Par Composant

• Solution

• Service

Par Type

• Privé

• Public

• Hybride

Par Taille D’Entreprise

* Grandes Entreprises

* Petites et Moyennes Entreprises

Par Application

• Paiement

* Contrats intelligents

* Gestion de la Chaîne d’Approvisionnement

* Gestion de la Conformité

* Financement du Commerce

* Autres

Par Utilisateur Final

* BFI

* Gouvernement et Public

• Fabrication

* Commerce de détail et E-Commerce

* Médias et divertissement

* Transport et logistique

• Soins

* Énergie et services publics

* Autres

Principaux points forts du marché mondial de la Technologie du Grand Livre Distribué en Chaîne de Blocs:

– Analyse approfondie complète du marché parent.

– Des informations détaillées sur les facteurs qui accéléreront la croissance du marché de la technologie du Grand livre distribué en chaîne de blocs au cours des cinq prochaines années.

– Des prévisions précises sur les tendances à venir et les changements de comportement des consommateurs.

– Analyse de marché ancienne, en cours et projetée en termes de volume et de valeur.

– La croissance de l’industrie de la Technologie des registres distribués en chaîne de blocs à travers les Amériques, la région APAC et la région EMEA.

– Des détails complets sur les facteurs qui défieront la croissance des sociétés de technologie de grand livre distribué en chaîne de blocs.

Le marché de la technologie du grand livre distribué en chaîne de blocs est adopté principalement par les entreprises manufacturières et les entreprises chimiques pour réduire le gaspillage d’eau et pour une utilisation efficace de leurs ressources. La technologie d’Autocollimator aide les organisations à identifier les problèmes de réseau, améliore l’engagement des clients dans la conservation de l’eau et est principalement utilisée pour réduire les pertes d’eau non génératrices de revenus dues aux dommages causés aux infrastructures.

TOC Détaillé du Rapport d’étude de Marché Mondial sur la Technologie du Grand Livre Distribué en Chaîne de Blocs-

– Introduction au Marché de la Technologie de Grand Livre Distribué en Chaîne de Blocs et Aperçu du Marché

– Marché de la Technologie du Grand Livre Distribué par Chaîne de Blocs, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché de La Technologie du Grand Livre Distribué par Chaîne de Blocs

– Marché de la Technologie du Grand Livre Distribué par Chaîne de Blocs, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché Mondial de la Technologie du Grand Livre Distribué en Chaîne de Blocs et Analyse SWOT par Régions

– Région majeure du Marché de la Technologie de Grand Livre Distribué en Chaîne de Blocs

i) Ventes sur le Marché Mondial de la Technologie du Grand Livre Distribué par Chaîne de Blocs

ii) Chiffre d’affaires et part de marché de la Technologie du Grand Livre Distribué à Chaîne de Blocs Mondiale

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

