Le marché de la technologie de Gestion Avancée des plaies (MN) prévoit une croissance énorme d’ici 2027 TCAC +6% d’ici 2021-2027 |/ 3M, Abbvie Inc., Groupe de Solutions Médicales Avancées Plc

La technologie de gestion avancée des plaies (AWM) est un secteur d’activité énorme et en développement. L’apparition, la chronicité et la complexité des plaies sont fortement influencées par des facteurs liés à l’âge et au mode de vie, notamment le tabagisme, le poids, la consommation d’alcool, une absence d’activité et un régime alimentaire malheureux.

Le marché mondial des produits de gestion avancée des plaies devrait atteindre 16,0 milliards de dollars d’ici 2027, contre 11,9 milliards de dollars en 2021, à un TCAC de +6 % pour la période de prévision de 2021 à 2027.

Ces articles sont parfaits pour les fournisseurs de soins médicaux et les patients, car ils garantissent des temps de traitement plus limités et des fonds d’investissement plus coûteux. Les articles AWM sont utilisés pour le traitement des blessures intenses, provoquées par la consommation, les blessures et les procédures médicales; blessures persistantes, y compris les ulcères du pied diabétique et les légulcères veineuses et la lutte contre les ulcères de souche.

Acteurs Clés-

* 3M

* Abbvie Inc.

* Groupe de Solutions Médicales Avancées Plc

* Amniox Medical Inc.

* B. Braun Melsungen Ag

* Santé Cardinale

* Coloplast A/S

* Groupe Convatec Plc

* Cook Biotech Inc.

* Dermarite Industries Llc

* Essence

* Integra Lifesciences Holdings Corp.

* Les industries Medline

* Mimedx

* Misonix Inc.

* Soins de santé Molnlycke Ab.

* Organogenesis Holdings Inc.

* Paul Hartmann Sa

* Smith et Neveu Plc

* Groupe Urgo

* Winner Medical Co., Ltd.

De plus, une énorme classe ouvrière atteignant des niveaux de soins plus importants et une compréhension accrue des avantages monétaires de l’utilisation d’articles AWS dès le départ dans le processus de récupération des blessures dynamisent également le développement du marché.

En raison des dépenses énormes liées à la réparation différée des plaies, un nombre croissant de patients dans l’ensemble obtiennent un traitement avancé des plaies. On compte sur la réception des articles AWM pour continuer à se développer rapidement en raison de l’attention croissante portée aux avantages cliniques et monétaires de l’implication de ces articles parmi les experts en soins médicaux, tout comme le nombre croissant de patients demandant des arrangements thérapeutiques plus puissants.

La Segmentation du Marché de la Technologie de Gestion Avancée des Plaies (GNA) à l’Échelle Mondiale-

Par Type de Produit/Technologie-

* Pansements Non biologiques Avancés

* Produits biologiques / Bioactifs pour plaies

* Dispositifs de Cicatrisation Externes

* Produits Anti-adhérence et Autres Technologies Consommables Avancées

* Scellants et Colles pour la Fermeture des plaies

Par Application-

* Plaies Aiguës

* Plaies chroniques

* Statistiques des plaies

* Pansements Non biologiques

* Produits biologiques / Bioactifs pour plaies

* Dispositifs de Cicatrisation Externes

* Anti-adhérence et Autres Technologies Consommables Avancées

* Scellants et Colles pour la Fermeture des plaies

Par Utilisateur Final-

* Centres de Plaies Ambulatoires Hospitaliers

* Établissements hospitaliers / Hôpitaux

* Cadre de bureau ou de clinique

Le rapport couvre l’impact du coronavirus COVID-19: Depuis la publication de la contamination par le COVID-19 en décembre 2019, la maladie s’est propagée à pratiquement tous les pays d’un bout à l’autre du monde, l’Organisation mondiale de la santé annonçant une crise générale florissante. Les effets généraux de l’infection Covid 2019 (COVID-19) commencent à se faire sentir et affecteront fondamentalement le marché de la technologie de Gestion avancée des plaies (AWM) en 2021. L’épisode de COVID-19 influence différents objectifs, similaires aux retraits de vols, aux boycotts de voyages et aux séparations clés, aux cafés fermés, à toutes les occasions intérieures / extérieures confinées, au nord de quarante pays, une situation incroyablement délicate annoncée, un retour gigantesque de l’association boursière; les assurances échangent des informations inhabituelles, une conviction commerciale en baisse, un chaos parmi tout le monde et une lacune sur l’avenir.

Rapport d’étude de Marché de la Technologie Mondiale de Gestion Avancée des Plaies (AWM) 2021 – 2027

Section 1 Aperçu du marché de la Technologie de Gestion Avancée des Plaies (GNA)

Section 2 Impact économique mondial sur l’industrie

Section 3 Technologie de Gestion Avancée des plaies (MN) Concurrence sur le marché par les fabricants

Section 4 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur) par Région

Section 5 Offre mondiale (Production), Consommation, Exportation, Importation par Régions

Section 6 Production mondiale, Chiffre d’affaires (Valeur), Évolution des prix par Type

Section 7 Analyse du marché de la Technologie de Gestion Avancée des Plaies (GNA) par Application

Section 8 Analyse des Coûts de fabrication

Section 9 Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Section 10 Analyse de la Stratégie Marketing, Distributeurs/Commerçants

Section 11 Technologie de Gestion Avancée des Plaies (GNA) Analyse des Facteurs d’effet de marché

Section 12 Prévisions du marché de la Technologie de Gestion Avancée des Plaies (GNA)

