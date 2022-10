Le marché de la synthèse de gènes est en croissance avec un TCAC de 22,9 % et devrait atteindre 9 121,31 millions USD d’ici 2029

Le meilleur rapport d’étude de marché GENE SYNTHESIS MARKET concerne les opportunités, les défis, les moteurs, les structures du marché et le paysage concurrentiel pour les clients. Le rapport est un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects, notamment la définition du produit, la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. Le rapport est utile pour présenter de meilleures solutions en termes de tendances de produits, de futurs produits, de stratégie marketing, d’événements futurs, d’actions ou de comportements. Les statistiques sont représentées sous forme graphique dans ce rapport d’analyse de marché gagnant pour une compréhension claire des faits et des chiffres. Les lecteurs trouveront le rapport GENE SYNTHESIS MARKET très utile pour comprendre en profondeur le marché GENE SYNTHESIS MARKET.

Le marché mondial de la synthèse de gènes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 22,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 9 121,31 millions d’ici 2029 contre 1 726,26 millions USD en 2021.

L’effet des cinq forces de Porter sur le développement du marché a été examiné dans le rapport d’activité convaincant GENE SYNTHESIS MARKET. En gardant à l’esprit la façon dont les gens vivent, croient et dépensent, une analyse des études de marché a été réalisée pour fournir des informations de qualité sur le marché. En outre, les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont examinés dans le rapport. Ce rapport de l’industrie agit comme une source puissante qui donne plus rapidement des réponses à de nombreux défis commerciaux. Le rapport cohérent sur le marché de la synthèse de gènes fournit une analyse complète de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché.

Téléchargez l’exemple de rapport PDF gratuit (comprenant la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-gene-synthesis-market&kishor

Analyse et perspectives du marché de la synthèse de gènes

La synthèse de gènes est le processus de création de gènes artificiels dans un laboratoire utilisant la biologie synthétique. La génération de protéines recombinantes est l’une des nombreuses applications de la technologie de l’ADN recombinant, où la synthèse de gènes apparaît comme un instrument clé. Les méthodes traditionnelles de clonage et de mutagenèse sont rapidement remplacées par la synthèse de gènes de novo, qui permet également la production d’acides nucléiques pour lesquels il n’existe pas de matrice.

Définition du marché

La synthèse génique fait référence à la synthèse chimique du brin d’ADN base par base. Contrairement à la réplication de l’ADN qui se produit dans les cellules ou par réaction en chaîne par polymérase (PCR), la synthèse des gènes ne nécessite pas de brin matrice. Au contraire, la synthèse génique implique l’ajout par étapes de nucléotides à une molécule simple brin, qui sert ensuite de matrice pour créer un brin complémentaire. La synthèse de gènes est la technologie fondamentale sur laquelle le domaine de la biologie synthétique a été construit.

Dynamique du marché de la synthèse de gènes

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

PRÉVALENCE ACCRUE DES MALADIES INFECTIEUSES CHRONIQUES

Les maladies bactériennes et virales se développent rapidement en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde. En conséquence, la demande de thérapies nouvelles et efficaces a augmenté pour lutter contre ces maladies mortelles. Ces maladies peuvent être guéries en utilisant des médicaments chimiques et des thérapies biologiques, y compris la thérapie génique. En appliquant la génomique, la gestion des maladies infectieuses et endémiques a été améliorée. Cela nous permet également de comprendre la résistance émergente aux médicaments et d’identifier des cibles pour de nouveaux traitements et vaccins. Pour le traitement des maladies infectieuses, la thérapie génique a attiré de nombreux chercheurs car elle peut être traitée en utilisant la technologie de l’ADN recombinant, le ribozyme d’ADN et d’ARN et des anticorps à chaîne unique.

Alors que la prévalence croissante de la maladie infectieuse chronique augmente à l’échelle mondiale, la demande de vaccins et de thérapie génique efficace a également augmenté, ce qui a accru la demande de nouveaux gènes avec une application importante pour les activités de recherche et la fabrication de médicaments et de vaccins. Ainsi, la prévalence croissante des maladies infectieuses agit comme le moteur de la croissance du marché de la synthèse de gènes.

ADOPTION EN CROISSANCE DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE

La thérapie génique est une technique avancée qui comprend l’utilisation de plusieurs gènes pour la prévention d’un type de maladie particulier. La technique implique l’insertion de gènes dans les cellules du patient au lieu de médicaments et de chirurgie. En raison de la demande accrue de résultats thérapeutiques nouveaux et durables, l’adoption de la thérapie génique est en augmentation. Les thérapies géniques exigent des constructions de gènes synthétiques, entre autres produits géniques, pour accélérer le développement de la thérapie génique. En raison de l’augmentation des maladies génétiques, la demande d’un traitement approprié est un facteur majeur, et avec l’aide de la thérapie génique, un type de maladie particulier peut être guéri.

En raison de l’augmentation de la demande, les dirigeants se concentrent constamment sur la production de produits de thérapie génique , l’obtention d’approbations et d’autorisations de mise sur le marché.

Les médicaments et les thérapies qui sauvent des vies sont très demandés pour offrir une vie de qualité à différents patients. Ce nombre croissant de patients dépend en grande partie des thérapies géniques disponibles pour parvenir à une guérison appropriée. Pour fabriquer des thérapies géniques, des gènes synthétiques et nouveaux sont nécessaires, ce qui peut être réalisé par la technique de synthèse génique. Ainsi, l’adoption croissante de la thérapie génique devrait agir comme un moteur pour le marché de la synthèse de gènes.

EXPANSION DE LA BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE

L’incorporation de principes d’ingénierie dans la biologie est appelée biologie synthétique. Le génome de l’ADN peut être réassemblé à l’aide de la biologie synthétique car il implique la synthèse chimique de l’ADN en le combinant avec son génome. Les oligonucléotides peuvent être construits en peu de temps en incorporant l’utilisation de services de synthèse de gènes, de logiciels et de consommables. Alors que la demande de produits de biologie synthétique augmente dans le monde, les produits et services de synthèse de gènes augmentent également.

Ainsi, grâce à ses produits efficaces et innovants, la demande de produits de biologie synthétique augmente à l’échelle mondiale, ce qui devrait agir comme un facteur moteur pour le marché de la synthèse de gènes.

Opportunités

CROISSANCE DES DÉPENSES DE SANTÉ

Les dépenses de santé ont augmenté dans le monde entier à mesure que le revenu disponible des habitants de divers pays augmente. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de la population, les pouvoirs publics et les organisations de santé prennent l’initiative en vertu de l’accélération des dépenses de santé.

En outre, les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché fourniront une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché des tests de dispositifs médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Contraintes/Défis

Cependant, les obstacles aux techniques de synthèse de gènes et le coût élevé du processus de synthèse de gènes dans certaines régions peuvent entraver la croissance des procédures de synthèse de gènes, entravant la croissance du marché. De plus, la forte concurrence dans les industries de la technologie médicale et les longs délais pour la qualification à l’étranger peuvent être des facteurs difficiles pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la synthèse de gènes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la synthèse de gènes, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

In December 2020, Twist Bioscience launched clonal-ready gene fragments so as to complete the offering of genes. The fragments launched can be used with adapters or without adapters in order to build up the perfect clones. The clonal-ready gene fragments are compatible with the protein expression pathways, enzyme engineering, and gene expression, among others.

In 2020, according to an article published in an ACS journal, a total estimated 19.3 million new cancer cases and almost 10.0 million cancer deaths were reported worldwide. This suggests that cancer coverage is suboptimal, and there is a great need to implement high cancer coverage all over the world.

Key Market Competitors Covered in the Report

Bio Basic Inc.

Twist Bioscience

ATG:biosynthetics GmbH

BioCat GmbH

Aldevron

Integrated DNA Technologies, Inc. (a subsidiary of Danaher)

Eurofins Scientific

Exonbio

bbi-lifesciences

Biogène créatif

trenzyme GmbH

Thermo Fisher Scientific Inc.

Merck KGaA

Kaneka Eurogentec SA

LGC Limitée

Codex ADN, Inc.

ATUM

GenScript

GENEWIZ (filiale de Brooks Automation, Inc.)

Évonétix

Voir le rapport détaillé @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gene-synthesis-market?kishor

Portée du marché mondial de la synthèse de gènes

Le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en composant, type de gène, type de synthèse de gène, application, méthode, utilisateur final et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Composant

Synthétiseurs

Consommables

Logiciels & services

Sur la base des composants, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en synthétiseurs, consommables, logiciels et services.

Type de gène

Gène standard

Gène express

Gène complexe

Les autres

Sur la base du type de gène, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en gène standard, gène express, gène complexe et autres.

Type de synthèse de gène

Synthèse de bibliothèque de gènes

Synthèse de gènes personnalisée

Sur la base du type de synthèse de gènes, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en synthèse de bibliothèques de gènes et synthèse de gènes personnalisée.

Application

La biologie de synthèse,

Ingénierie génétique,

Conception de vaccins,

Anticorps thérapeutiques

Les autres

Sur la base des applications, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en biologie synthétique, génie génétique, conception de vaccins, anticorps thérapeutiques et autres.

Méthode

Synthèse à base solide,

Synthèse d’ADN sur puce

Synthèse enzymatique basée sur la PCR

Sur la base de la méthode, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en synthèse sur base solide, synthèse d’ADN sur puce et synthèse d’enzymes basée sur la PCR.

Utilisateur final

Instituts universitaires et de recherche,

Laboratoires de diagnostic,

Entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la synthèse de gènes est segmenté en instituts universitaires et de recherche, laboratoires de diagnostic, sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, etc.

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Diffusion en ligne

Distributeurs tiers

Analyse/aperçus régionaux du marché de la synthèse de gènes

Le marché de la synthèse de gènes est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par le pays, le composant, le type de gène, le type de synthèse de gènes, l’application, la méthode, l’utilisateur final et le canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché de la synthèse de gènes en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au besoin croissant de vérification et de validation des processus de synthèse de gènes dans la région, et le développement rapide de la recherche stimule le marché.

Le rapport complet est disponible (y compris la table des matières complète, les tableaux et les figures, les graphiques ainsi que le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-gene-synthesis-market&kishor

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché de la synthèse de gènes jusqu’en 2029

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Valeur marchande et vue d’ensemble du marché Synthèse de gènes

Profilage de la société des huit principaux acteurs du marché de la synthèse des gènes

Découvrez la couverture complète DBMR dans le domaine de la santé :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cardasil-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aestheticcosmetic-lasers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hydrocolloid-dressing-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pharmaceutical-laboratory-information-management-systems-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-protein-cristallization-cristallography-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com