Le marché de la synthèse de gènes enregistrera une croissance exponentielle du TCAC de 22,9% prévue d’ici 2029

L'analyse de marché réalisée ici souligne les différents segments sur lesquels on compte pour assister au développement commercial le plus rapide ainsi que le cadre de prévision des estimations.

Le marché mondial de la synthèse de gènes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 22,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 9 121,31 millions d’ici 2029 contre 1 726,26 millions USD en 2021.

Résumé du marché : –

La synthèse génique fait référence à la synthèse chimique du brin d’ADN base par base. Contrairement à la réplication de l’ADN qui se produit dans les cellules ou par réaction en chaîne par polymérase (PCR), la synthèse des gènes ne nécessite pas de brin matrice. Au contraire, la synthèse génique implique l’ajout par étapes de nucléotides à une molécule simple brin, qui sert ensuite de matrice pour créer un brin complémentaire. La synthèse de gènes est la technologie fondamentale sur laquelle le domaine de la biologie synthétique a été construit.

La synthèse de gènes est le processus de création de gènes artificiels dans un laboratoire utilisant la biologie synthétique. La génération de protéines recombinantes est l’une des nombreuses applications de la technologie de l’ADN recombinant, où la synthèse de gènes apparaît comme un instrument clé. Les méthodes traditionnelles de clonage et de mutagenèse sont rapidement remplacées par la synthèse de gènes de novo, qui permet également la production d’acides nucléiques pour lesquels il n’existe pas de matrice.

Les principaux acteurs des marchés de la synthèse de gènes sont

ATDBio Ltd (filiale de Biotage), General Biosystems, Inc., MACROGEN CO., LTD., Boster Biological Technology, Creative Biogene, Bioneer Pacific, exonbio, trenzyme GmbH, Twist Bioscience, BioCat GmbH (filiale d’AddLife AB), OriGene Technologies , Inc., Integrated DNA Technologies, Inc. 9 Filiale de Danaher Corporation), Eurofins Scientific, NZYTech, Lda. – Gènes et Enzymes, Ansa Biotechnologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Genescript, Synbio Technologies, Proteogenix, Bio Basic Inc., ATG:biosynthetics GmbH, Merck KGaA, Kaneka Eurogentec SA, Ginkgo Bioworks, Bbi-lifesciences, Evonetix, ProMab Biotechnologies , Inc., GCC Biotech (INDE) Pvt. Ltd., CSBio, Azenta US, Inc., et entre autres.

Contraintes/Défis

Cependant, les obstacles aux techniques de synthèse de gènes et le coût élevé du processus de synthèse de gènes dans certaines régions peuvent entraver la croissance des procédures de synthèse de gènes, entravant la croissance du marché. De plus, la forte concurrence dans les industries de la technologie médicale et les longs délais pour la qualification à l’étranger peuvent être des facteurs difficiles pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la synthèse de gènes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Principaux avantages de la synthèse de gènes par rapport aux concurrents mondiaux :

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances, des prévisions et de la taille du marché de la synthèse de gènes pour déterminer de nouvelles opportunités.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie.

Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche.

Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée.

Le segment de positionnement des acteurs du marché permet de comprendre la position actuelle des acteurs du marché actifs dans les ingrédients de soins personnels

Analyse/aperçus régionaux du marché de la synthèse de gènes

Le marché de la synthèse de gènes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la synthèse des gènes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la synthèse de gènes en raison de l’augmentation de la visibilité des produits dans les points de vente multi-détaillants. En outre, la présence de grandes sociétés multinationales concentrant leur attention sur la fourniture de produits de soins capillaires de qualité supérieure, notamment des produits coiffants, des revitalisants, des colorants et des shampooings, stimulera davantage la croissance du marché de la synthèse génétique dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché de la synthèse de gènes en raison de l’augmentation de la pénétration d’Internet et de la poussée des entreprises de commerce électronique. De plus, l’utilisation croissante de produits de soins capillaires haut de gamme devrait en outre propulser la croissance du marché de la synthèse de gènes dans la région dans les années à venir.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Marché mondial de la synthèse de gènes

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de la synthèse de gènes

Chapitre 4: Segmentation du marché de la synthèse de gènes en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché de la synthèse des gènes faisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché de la synthèse des gènes?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Comment les facteurs influençant la demande de synthèse de gènes dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial de la synthèse de gènes?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché de la synthèse de gènes?

