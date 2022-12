Le marché de la synthèse de gènes en croissance pour afficher une croissance remarquable avec un TCAC de 22,9 % d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, le scénario concurrentiel et l’analyse de la croissance de l’industrie

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market intitulée « Marché de la synthèse de gènes » avec des tableaux de données, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur les pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport sur le marché de la synthèse de gènes donne des informations sur le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de production et les parts de marché de chaque entreprise dans le cadre de l’étude d’analyse concurrentielle. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Le rapport Gene Synthesis se concentre sur de nombreux aspects liés à cette industrie et à ce marché. Certaines de ces stratégies sont les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les partenariats, les coentreprises et les acquisitions. Avant de présenter le rapport aux utilisateurs finaux, toutes les informations sont évaluées et validées par les membres de l’équipe d’experts.

Téléchargez un exemple de copie du marché de la synthèse de gènes @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-gene-synthesis-market

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 22,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 9 121,31 millions USD d’ici 2029 contre 1 726,26 millions USD en 2021.

Développement récent

En décembre 2020, Twist Bioscience a lancé des fragments de gènes prêts pour le clonage afin de compléter l’offre de gènes. Les fragments lancés peuvent être utilisés avec ou sans adaptateurs afin de constituer les clones parfaits. Les fragments de gène prêts pour le clonage sont compatibles avec les voies d’expression des protéines, l’ingénierie enzymatique et l’expression des gènes, entre autres.

En 2020, selon un article publié dans une revue de l’ACS, un total estimé à 19,3 millions de nouveaux cas de cancer et près de 10,0 millions de décès par cancer ont été signalés dans le monde. Cela suggère que la couverture du cancer est sous-optimale et qu’il y a un grand besoin de mettre en œuvre une couverture élevée du cancer partout dans le monde.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la synthèse de gènes sont :

ATDBio Ltd (filiale de Biotage), General Biosystems, Inc., MACROGEN CO., LTD., Boster Biological Technology, Creative Biogene, Bioneer Pacific, exonbio, trenzyme GmbH, Twist Bioscience, BioCat GmbH (filiale d’AddLife AB), OriGene Technologies , Inc., Integrated DNA Technologies, Inc. 9 Filiale de Danaher Corporation), Eurofins Scientific, NZYTech, Lda. – Gènes et Enzymes, Ansa Biotechnologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Genescript, Synbio Technologies, Proteogenix, Bio Basic Inc., ATG:biosynthetics GmbH, Merck KGaA, Kaneka Eurogentec SA, Ginkgo Bioworks, Bbi-lifesciences, Evonetix, ProMab Biotechnologies , Inc., GCC Biotech (INDE) Pvt. Ltd., CSBio, Azenta US, Inc.

Conducteurs

PRÉVALENCE ACCRUE DES MALADIES INFECTIEUSES CHRONIQUES –

Les maladies bactériennes et virales se développent rapidement en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses dans le monde. En conséquence, la demande de thérapies nouvelles et efficaces a augmenté pour lutter contre ces maladies mortelles. Ces maladies peuvent être guéries en utilisant des médicaments chimiques et des thérapies biologiques, y compris la thérapie génique. En appliquant la génomique, la gestion des maladies infectieuses et endémiques a été améliorée. Cela nous permet également de comprendre la résistance émergente aux médicaments et d’identifier des cibles pour de nouveaux traitements et vaccins. Pour le traitement des maladies infectieuses, la thérapie génique a attiré de nombreux chercheurs car elle peut être traitée en utilisant la technologie de l’ADN recombinant, le ribozyme d’ADN et d’ARN et des anticorps à chaîne unique. Alors que la prévalence croissante des maladies infectieuses chroniques augmente à l’échelle mondiale, la demande de vaccins et de thérapie génique efficace a également augmenté, ce qui a accru la demande de nouveaux gènes avec une application importante pour les activités de recherche et la fabrication de médicaments et de vaccins. Ainsi, la prévalence croissante des maladies infectieuses agit comme le moteur de la croissance du marché de la synthèse de gènes.

ADOPTION EN CROISSANCE DE LA THÉRAPIE GÉNIQUE –

La thérapie génique est une technique avancée qui comprend l’utilisation de plusieurs gènes pour la prévention d’un type de maladie particulier. La technique implique l’insertion de gènes dans les cellules du patient au lieu de médicaments et de chirurgie. En raison de la demande accrue de résultats thérapeutiques nouveaux et durables, l’adoption de la thérapie génique est en augmentation. Les thérapies géniques exigent des constructions de gènes synthétiques, entre autres produits géniques, pour accélérer le développement de la thérapie génique. En raison de l’augmentation des maladies génétiques, la demande d’un traitement approprié est un facteur majeur, et avec l’aide de la thérapie génique, un type de maladie particulier peut être guéri. En raison de l’augmentation de la demande, les dirigeants se concentrent constamment sur la production de produits de thérapie génique, l’obtention d’approbations et d’autorisations de mise sur le marché. Les médicaments et les thérapies qui sauvent des vies sont très demandés pour offrir une vie de qualité à différents patients. Ce nombre croissant de patients dépend en grande partie des thérapies géniques disponibles pour parvenir à une guérison appropriée. Pour fabriquer des thérapies géniques, des gènes synthétiques et nouveaux sont nécessaires, ce qui peut être réalisé par la technique de synthèse génique. Ainsi, l’adoption croissante de la thérapie génique devrait agir comme un moteur pour le marché de la synthèse de gènes.

EXPANSION DE LA BIOLOGIE SYNTHÉTIQUE –

L’incorporation de principes d’ingénierie dans la biologie est appelée biologie synthétique. Le génome de l’ADN peut être réassemblé à l’aide de la biologie synthétique car il implique la synthèse chimique de l’ADN en le combinant avec son génome. Les oligonucléotides peuvent être construits en peu de temps en incorporant l’utilisation de services de synthèse de gènes, de logiciels et de consommables. Alors que la demande de produits de biologie synthétique augmente dans le monde, les produits et services de synthèse de gènes augmentent également.

Ainsi, grâce à ses produits efficaces et innovants, la demande de produits de biologie synthétique augmente à l’échelle mondiale, ce qui devrait agir comme un facteur moteur pour le marché de la synthèse de gènes.

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Aperçu du marché

Marché mondial de la synthèse de gènes , par type

Marché mondial de la synthèse de gènes, par application

Marché mondial de la synthèse de gènes, par utilisateur final

Marché mondial de la synthèse de gènes, par canal de distribution

Marché mondial de la synthèse de gènes, par région

Marché mondial de la synthèse de gènes: paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Pour vérifier la table des matières complète, cliquez ici @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-gene-synthesis-market

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché mondial de la synthèse de gènes [Global – Réparti en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [pays importants avec une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché de la synthèse de gènes

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché et des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché

Développement de marché : Informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques

Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché de la synthèse des gènes

Obtenez un rapport de recherche détaillé pour en savoir plus @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gene-synthesis-market

Explorez plus de rapports : –

Marché mondial des lasers dermatologiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dermatology-laser-market

Marché mondial de la cytométrie en flux https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-flow-cytometry-market

À propos de Data Bridge Market Research, Private Ltd

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Contactez :

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com