Le marché de la synthèse de gènes devrait croître de 21 156,93 millions USD d’ici 2028 avec la taille, la part, la croissance, les tendances émergentes, les opportunités et l’aperçu régional

Data Bridge Market Research a publié la dernière étude de marché sur la synthèse de gènes par une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, du modèle de croissance, des tendances et des prévisions. Le rapport d’analyse du marché de la synthèse des gènes couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché. L’analyse de la chaîne de valeur aide à analyser les principales matières premières en amont, les principaux équipements, le processus de fabrication et l’analyse des clients en aval et l’analyse des principaux distributeurs sont mentionnés dans le rapport avec tous les moteurs et contraintes du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 27,0% au cours de la période de prévision et devrait atteindre 21 156,93 millions USD d’ici 2028. La prévalence croissante des maladies infectieuses exige les produits de thérapie génique nouveaux et avancés, les vaccins, les médicaments personnalisés parmi d’autres qui peuvent être obtenus en utilisant des séquences de gènes, agissent ainsi comme moteur de la croissance du marché de la synthèse de gènes.

Obtenez un exemple de rapport PDF du rapport sur le marché de la synthèse de gènes @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-gene-synthesis-market

Aperçu du marché:-

La synthèse de gènes est une technique de biologie synthétique qui est utilisée pour la production ou la création de gènes artificiels dans des conditions de laboratoire. La technique de synthèse de gènes est utilisée pour créer des protéines de fusion, le clonage moléculaire ou pour atteindre un haut niveau d’expression de protéines. Traditionnellement, on utilise des techniques de clonage moléculaire qui consomment beaucoup de temps et nécessitent un investissement financier important.

L’augmentation de l’adoption de la thérapie génique a renforcé l’exigence de produits de synthèse génique rapide qui fournissent des séquences de gènes sans erreur dans un intervalle de temps plus court et agissent donc comme un moteur pour le marché de la synthèse génique.

Les problèmes éthiques associés au génie génétique réduisent la demande de constructions génétiques susceptibles d’interférer avec la composition génomique des organismes, ce qui freine la croissance du marché de la synthèse de gènes. La demande croissante de médicaments personnalisés a ouvert la voie à la génomique qui exige des séquences de gènes sans erreur à faible coût en moins de temps, agissant ainsi comme une opportunité pour le marché de la synthèse de gènes. Les longs délais d’approbation des synthétiseurs de gènes et des produits synthétisés à travers ces produits empêchent les fabricants de produits de gagner des avantages potentiels sur le marché et ont un impact sur la taille globale du marché, agissant donc comme un défi pour la croissance du marché de la synthèse de gènes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la synthèse de gènes sont :

Les principales entreprises qui s’occupent de la synthèse de gènes sont Eurofins Genomics, ATG:biosynthetics GmbH, Merck KGaA, Aldevron, Synbio Technologies, Thermo Fisher Scientific Inc, Genscript, General Biosystems, Twist Bioscience, Evonetix, Bio-synthesis Inc, LGC Limited, Eurofins Genomics Blue Heron LLC, Macrogen, Inc, Science Exchange, Inc, Integrated DNA Technologies, Inc, Origene Technologies, INC., Proteo Genix, Biocat GMBH parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourir le résumé détaillé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-gene-synthesis-market

Analyse/aperçus régionaux du marché de la synthèse de gènes

Le marché de la synthèse de gènes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et type de maladie, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la synthèse des gènes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la synthèse de gènes en raison de la solide base d’établissements de santé, de l’augmentation des investissements d’acteurs clés dans la croissance des dispositifs avancés, du nombre croissant de processus liés au développement de médicaments et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir la sensibilisation, l’augmentation du tourisme médical, la croissance des activités de recherche dans la région, l’augmentation de l’incidence des maladies liées au mode de vie et maladies auto-immunes et la demande croissante de soins de santé de qualité dans la région.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Marché mondial de la synthèse de gènes

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial de la synthèse de gènes

Chapitre 4: Segmentation du marché de la synthèse de gènes en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Explorez la table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-gene-synthesis-market

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché de la synthèse de gènes [Global – Réparti en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com