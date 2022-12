Le marché de la synthèse de gènes devrait atteindre la valeur de 9 121,31 millions USD, à un TCAC de 22,9 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le « marché mondial de la synthèse de gènes » comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Étant compétent et complet, ce rapport sur le marché de la synthèse des gènes met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments, le volume de ventes possible et l’analyse géographique.

Ce rapport d’étude de marché contient une analyse approfondie de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché. Un marché nombreux, des stratégies marketing, des tendances, des produits futurs et des opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport. Les principaux domaines couverts dans le rapport sur la synthèse des gènes comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche.

Le marché mondial de la synthèse de gènes devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 22,9 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 9 121,31 millions d’ici 2029 contre 1 726,26 millions USD en 2021.

D’énormes données et informations couvertes dans le rapport d’étude de marché de classe mondiale sur la synthèse de gènesa été collecté à partir de plusieurs sources fiables telles que des revues, des sites Web, des livres blancs, des rapports annuels des entreprises et des fusions. Ce rapport de marché travaille sur tous les aspects du marché nécessaires pour créer le rapport de marché le plus fin et le plus performant. Le rapport utilise une méthodologie de recherche exceptionnelle qui se concentre sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés. Il estime les valeurs du TCAC en pourcentages qui désignent la hausse ou la baisse survenant sur le marché pour un produit particulier pour la période de prévision spécifique. Les informations fournies dans le rapport d’analyse de marché de la synthèse génétique sont basées sur une analyse SWOT sur laquelle les entreprises peuvent s’appuyer avec assurance.

Résumé du marché : –

La synthèse génique fait référence à la synthèse chimique du brin d’ADN base par base. Contrairement à la réplication de l’ADN qui se produit dans les cellules ou par réaction en chaîne par polymérase (PCR), la synthèse des gènes ne nécessite pas de brin matrice. Au contraire, la synthèse génique implique l’ajout par étapes de nucléotides à une molécule simple brin, qui sert ensuite de matrice pour créer un brin complémentaire. La synthèse de gènes est la technologie fondamentale sur laquelle le domaine de la biologie synthétique a été construit.

La synthèse de gènes est le processus de création de gènes artificiels dans un laboratoire utilisant la biologie synthétique. La génération de protéines recombinantes est l’une des nombreuses applications de la technologie de l’ADN recombinant, où la synthèse de gènes apparaît comme un instrument clé. Les méthodes traditionnelles de clonage et de mutagenèse sont rapidement remplacées par la synthèse de gènes de novo, qui permet également la production d’acides nucléiques pour lesquels il n’existe pas de matrice.

Les principaux acteurs des marchés de la synthèse de gènes sont

ATDBio Ltd (filiale de Biotage), General Biosystems, Inc., MACROGEN CO., LTD., Boster Biological Technology, Creative Biogene, Bioneer Pacific, exonbio, trenzyme GmbH, Twist Bioscience, BioCat GmbH (filiale d’AddLife AB), OriGene Technologies , Inc., Integrated DNA Technologies, Inc. 9 Filiale de Danaher Corporation), Eurofins Scientific, NZYTech, Lda. – Gènes et Enzymes, Ansa Biotechnologies, Inc., Thermo Fisher Scientific, Genescript, Synbio Technologies, Proteogenix, Bio Basic Inc., ATG:biosynthetics GmbH, Merck KGaA, Kaneka Eurogentec SA, Ginkgo Bioworks, Bbi-lifesciences, Evonetix, ProMab Biotechnologies , Inc., GCC Biotech (INDE) Pvt. Ltd., CSBio, Azenta US, Inc., et entre autres.

Développement récent

En décembre 2020, Twist Bioscience a lancé des fragments de gènes prêts pour le clonage afin de compléter l’offre de gènes. Les fragments lancés peuvent être utilisés avec ou sans adaptateurs afin de constituer les clones parfaits. Les fragments de gène prêts pour le clonage sont compatibles avec les voies d’expression des protéines, l’ingénierie enzymatique et l’expression des gènes, entre autres.

En 2020, selon un article publié dans une revue de l’ACS, un total estimé à 19,3 millions de nouveaux cas de cancer et près de 10,0 millions de décès par cancer ont été signalés dans le monde. Cela suggère que la couverture du cancer est sous-optimale et qu’il y a un grand besoin de mettre en œuvre une couverture élevée du cancer partout dans le monde.

Application

Biologie synthétique,

Génie génétique,

Conception de vaccins,

Anticorps thérapeutiques

Autres

Opportunités

AUGMENTATION DES DÉPENSES DE SANTÉ

Les dépenses de santé ont augmenté dans le monde entier à mesure que le revenu disponible des habitants de divers pays augmente. Par ailleurs, pour répondre aux besoins de la population, les pouvoirs publics et les organisations de santé prennent l’initiative en vertu de l’accélération des dépenses de santé.

En outre, les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché fourniront une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché des tests de dispositifs médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029.

Contraintes/Défis

Cependant, les obstacles aux techniques de synthèse de gènes et le coût élevé du processus de synthèse de gènes dans certaines régions peuvent entraver la croissance des procédures de synthèse de gènes, entravant la croissance du marché. De plus, la forte concurrence dans les industries de la technologie médicale et les longs délais pour la qualification à l’étranger peuvent être des facteurs difficiles pour la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de la synthèse de gènes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la synthèse de gènes, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

