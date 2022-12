Le marché de la synthèse de gènes devrait atteindre 13,06 millions de dollars d’ici 2029, taille, part, tendances futures, applications, moteurs de croissance et perspectives d’avenir

Data Bridge Market Research analyse un taux de croissance du marché de la synthèse de gènes au cours de la période de prévision 2022-2029. Le TCAC attendu du marché mondial de la synthèse de gènes a tendance à être d’environ 27,5 % au cours de la période de prévision mentionnée. Le marché était évalué à 1,87 million USD en 2021 et devrait atteindre 13,06 millions USD d’ici 2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisée par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Aperçu du marché:

La synthèse de gènes est une technique de biologie synthétique utilisée pour la production de gènes artificiels dans des conditions de laboratoire. La technique de synthèse de gènes est utilisée pour la création de protéines de fusion, le clonage moléculaire ou l’obtention de niveaux élevés d’expression de protéines. Traditionnellement, les techniques de clonage moléculaire prennent beaucoup de temps et nécessitent un investissement financier important.

Le marché de la synthèse de gènes connaît une croissance importante au cours de la période de prévision. Les politiques gouvernementales de soutien liées à la biologie synthétique sont des facteurs clés qui animent le marché. Avec la demande croissante de biologie synthétique, les investisseurs dérivent dans ce domaine depuis plusieurs décennies. Les alliances stratégiques entre les acteurs du marché, associées à la demande croissante de synthèse de gènes dans les essais cliniques à l’échelle mondiale, devraient stimuler la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la synthèse de gènes sont

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Merck KGaA (Allemagne), Agilent Technologies, Inc. (États-Unis), Novozymes (Danemark), Ginkgo Bioworks (États-Unis), Amyris (États-Unis), Precigen Inc. (États-Unis), GenScript (Chine) ), Twist Bioscience (États-Unis), Synthetic Genomics (États-Unis), Codexis Inc. (États-Unis), Synthego (États-Unis), Creative Enzymes (États-Unis), Eurofins Scientific (Luxembourg), Cyrus Biotechnology Inc. (États-Unis) ), ATUM (États-Unis), TeselaGen (États-Unis), Arzeda (États-Unis). États-Unis), Integrated DNA Technologies Inc. (États-Unis), New England Biolabs (États-Unis)

la biologie de synthèse

ingénierie génétique

Anticorps thérapeutiques

conception de vaccins

Autres

Couverture clé du rapport sur le marché de la synthèse des gènes:

Analyse détaillée du marché de la synthèse des gènes par une évaluation complète de la technologie, du type de produit, de l’application et d’autres segments clés du rapport.

Analyse qualitative et quantitative du marché ainsi que calcul du TCAC pour la période de prévision

Étude de recherche sur la dynamique du marché, y compris les moteurs, les opportunités, les contraintes et les contraintes pouvant influencer la croissance du marché.

Analyse complète des régions de l’industrie de la synthèse des gènes et de leurs perspectives de croissance futuristes

Analyse comparative du paysage concurrentiel avec une couverture clé des profils d’entreprise, du portefeuille de produits et des stratégies d’expansion commerciale

Raisons d’acheter:

Passez en revue la portée du marché de la synthèse des gènes avec les tendances récentes et l’analyse SWOT.

Résumé de la dynamique du marché ainsi que des effets de la croissance du marché dans les années à venir.

L’analyse de la segmentation du marché de la synthèse de gènes comprend des recherches qualitatives et quantitatives, y compris l’impact des aspects économiques et non économiques.

Analyse au niveau national et régional combinant le marché Synthèse génétique et les forces d’offre qui affectent la croissance du marché.

Données sur la valeur marchande (millions de dollars américains) et le volume (millions d’unités) pour chaque segment et sous-segment.

et les stratégies adoptées par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Présentation globale du marché de la synthèse de gènes

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial de la synthèse de gènes

Partie 05: Segmentation du marché mondial de la synthèse de gènes par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

