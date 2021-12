Le Marché de la Synchronisation et du Partage de Fichiers d’Entreprise A Atteint Un TCAC À Deux Chiffres Époustouflant + 23% Avec des Acteurs Clés Renommés Accellion, Inc., Acronis International GmbH, BlackBerry Limited, Box, Systèmes Citrix

Enterprise File Sync and Share est une solution qui permet aux employés de synchroniser et de partager en toute sécurité des documents, des photos, des vidéos et des fichiers à partir de plusieurs appareils à l’intérieur et à l’extérieur de leur organisation. La synchronisation de partage permet de synchroniser les fichiers et les dossiers sur pratiquement tous les appareils et facilite le partage de ces fichiers à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. La synchronisation des partages peut aider les employés à devenir plus collaboratifs et plus mobiles.

La taille du Marché Mondial de la Synchronisation et du partage de fichiers d’entreprise était estimée à 4 022,38 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 4 952,36 millions de dollars en 2027, soit un TCAC de + 23 % d’ici 2021 à 2027.

La synchronisation de fichiers consiste à s’assurer que deux emplacements ou plus contiennent les mêmes fichiers à jour. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez un fichier à partir d’un emplacement, le processus de synchronisation ajoutera, modifiera ou supprimera le fichier correspondant à l’autre emplacement. De plus, vous n’avez pas à vous soucier de la sécurité de votre base de données car l’utilisation de sync est sûre. Votre cloud contient toujours une copie des mêmes données chiffrées que sur votre appareil.

Acteurs clés-

Accellion, Inc. Nous vous invitons à consulter le site web de la Société, en cliquant sur le lien suivant : ., IBM Corporation, Inspire-Tech Pte Ltd., MyWorkDrive, Nextcloud, Qnext Corp, SkySync, Inc., SugarSync, Syncplicity Inc, VMware, Inc et solutions XMedius.

Segmentation et couverture du Marché:

Sur la base des composants, le marché a été étudié à travers les Services et les Solutions.

Sur la base de solutions, le marché a été étudié à travers Intégré et autonome.

Sur la base des Services, le marché a été étudié à travers les Services Gérés et les Services professionnels. Les Services Professionnels sont étudiés plus en détail dans les domaines du Conseil, de l’Intégration et du Déploiement, de la Formation et du Support.

En fonction du mode de déploiement, le marché a été étudié sur le Cloud et sur site.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché a été étudié dans les Grandes Entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises.

Basé sur Vertical, le marché a été étudié à travers Bfsi, l’Éducation, le Secteur Public et Gouvernemental, la Santé, le Droit, les Médias et le Divertissement, ainsi que les Logiciels et la Technologie.

En fonction de la région, le marché a été envisagé à travers les Amériques, l’Asie-Pacifique et l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les Amériques sont également examinées en Argentine, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Les États-Unis sont également envisagés à travers la Californie, la Floride, l’Illinois, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie et le Texas. L’Asie-Pacifique est également envisagée en Australie, en Chine, en Inde, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud, à Taiwan et en Thaïlande. L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique sont également considérés à travers la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, le Qatar, la Russie, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, l’Espagne, les Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni.

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants:

1. Pénétration du marché: Fournit des données détaillées disponibles présentées par les membres centraux

2. Développement du marché: Fournit des données de haut en bas sur les secteurs d’activité en développement et étudie l’infiltration dans des parties matures des secteurs d’activité

3. Diversification du marché: Fournit des données précises sur les nouvelles expéditions d’articles, les topographies non découvertes, les tournures d’événements en cours et les entreprises

4. Évaluation sérieuse et intelligence: Fournit une évaluation approfondie de parties de l’ensemble de l’industrie, des procédures, des articles, des certificats, des approbations administratives, de la scène des brevets et des capacités d’assemblage des principaux acteurs

5. Développement et innovation d’articles: Fournit des éléments de connaissances judicieux sur les progrès futurs, les exercices de R & D et les améliorations d’articles d’avancement

