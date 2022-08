Le marché de la Surveillance Intégrée des fichiers (FIM) Atteindra 2 245,5 Millions de Dollars d’ici 2028 avec un TCAC de 13,8%

Le marché mondial de la surveillance intégrée des fichiers (FIM) devrait atteindre 2 245,5 millions de dollars d’ici 2028, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La surveillance de l’intégrité des fichiers est une technologie qui détecte et surveille les modifications des fichiers qui indiquent une cyberattaque. Cela implique l’examen des fichiers pour voir quand et s’ils changent, comment ils changent et ce qui peut être fait pour restaurer ces fichiers si ces modifications ne sont pas autorisées.

Les entreprises peuvent tirer parti du contrôle pour superviser les fichiers statiques en cas de modifications suspectes telles que des ajustements de leur pile IP et de la configuration de leur client de messagerie. En tant que tel, FIM est utile pour détecter les logiciels malveillants ainsi que pour se conformer à des réglementations telles que la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Une tendance croissante du marché est la croissance des solutions basées sur le cloud, qui permettent aux entreprises d’enquêter sur les points de terminaison et d’identifier les fichiers système, ainsi que de traiter les lacunes vulnérables à intervalles stratégiques.

L’intégrité des actifs informatiques d’une organisation devrait être compromise par des menaces et des applications malveillantes, et les entreprises déploient des solutions de surveillance de l’intégrité des fichiers pour protéger les fichiers des organisations, les données critiques, les organisations de journaux et l’infrastructure informatique, entre autres.

Actuellement, la sécurité des données des organisations passe au premier plan et les exigences de conformité, et les organismes de réglementation ont introduit des lois et des normes concernant les pratiques de sécurité des données. Ces normes réglementaires mettent l’accent sur la sécurité des données des organisations en tant qu’élément essentiel de la conformité, car elles ont réalisé que les infrastructures informatiques des organisations sont les principales cibles des pirates informatiques et la plus grande source de failles de sécurité.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• L’installation basée sur un agent augmentera à un TCAC plus élevé de 15,8% au cours de la période de prévision. Le principal avantage de l’installation basée sur un agent pour FIM est qu’il est capable de surveiller les modifications de fichiers en temps réel. Comme l’agent est installé sur l’hôte surveillé, l’activité du système d’exploitation peut être surveillée et les modifications de fichiers peuvent être observées et surveillées.

• Les technologies de prévention des pertes de données et de surveillance de l’intégrité des fichiers vont souvent de pair dans le secteur de la santé. Les solutions techniques telles que les congélateurs à privilèges permettent le moins d’accès possible et permettent de garantir que seules les personnes appropriées sont autorisées à accéder au système ou aux réseaux.

• Le mode de déploiement dans le cloud croît à un TCAC plus élevé de 14,9% au cours de la période de prévision. La FIM basée sur le cloud profite aux organisations avec une évolutivité accrue, des services 24/7, une vitesse et des capacités de gestion améliorées.

* L’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC de 14,8% au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de sécurité dans les industries en croissance et le besoin croissant de protection des cibles de grande valeur en matière de conformité organisationnelle et réglementaire propulsent la demande pour le marché dans la région.

• Parmi les participants clés figurent AlienVault, Trustwave, SolarWinds, McAfee, LogRhythm, Cimcor, Netwrix, ManageEngine, Qualys et Trend Micro, entre autres.

* Tripwire est une solution de cybersécurité qui protège contre les cyberattaques grâce aux contrôles de sécurité fondamentaux du secteur. Il protège contre les cyberattaques tout en maintenant la conformité avec les réglementations en matière de soins de santé et utilise l’automatisation pour détecter les modifications et remédier à celles qui suppriment une configuration de la politique.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont été segmentés en marché mondial de la surveillance intégrée des fichiers (FIM) sur la base du composant, du mode d’installation, de la taille de l’organisation, du mode de déploiement, de la verticale de l’industrie et de la région:

Perspectives des composantes (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• Logiciel

• Service

Perspectives du mode d’installation (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Basé sur un agent

• Sans agent

Perspectives de la taille de l’Organisation (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Petites et moyennes entreprises

* Grandes Entreprises

Perspectives du mode de déploiement (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• Sur site

• Nuage

Perspectives des secteurs verticaux de l’industrie (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

• BFSI

• Détail

• Fabrication

• Gouvernement

• Soins

* Médias et Divertissement

• Éducation

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires: Milliards USD; 2018-2028)

* Amérique du Nord

o États-Unis

• Europe

o Royaume-Uni

o France

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

• MEA

* Amérique Latine

o Brésil

