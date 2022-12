Le marché de la surveillance fœtale devrait croître à un excellent TCAC de 6,40 % d’ici 2029

Le rapport sur le marché de la surveillance fœtale fournit une analyse et une estimation complètes de divers facteurs liés au marché qui jouent un rôle clé dans une meilleure prise de décision. Le document marketing couvre également un aspect très important qui est la veille concurrentielle et avec cette entreprise peut acquérir un avantage concurrentiel pour prospérer sur le marché.

L’augmentation de la valeur marchande est attribuée à la croissance croissante des industries applicables et à l’augmentation conséquente de la demande d’applications. Un rapport sur le marché international de la surveillance fœtale étudie et discute également des tendances importantes de l’industrie, des estimations de la taille du marché et de la part de marché. De plus, le rapport prend en compte divers inhibiteurs et facteurs de motivation du marché de manière quantitative et qualitative afin que les utilisateurs obtiennent des informations correctes. Le rapport présente des informations vastes et complètes sur le marché basées sur l’intelligence d’affaires.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la surveillance fœtale était évalué à 3,32 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,45 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Synopsis du marché: –

Le système de surveillance fœtale est un instrument de diagnostic utilisé pour suivre les mouvements et la fréquence cardiaque du fœtus ainsi que les contractions de la mère. C’est un outil de base pour suivre les contractions utérines pendant le travail. Il surveille principalement la santé du fœtus et la progression du travail. Il s’agit d’une méthode médicale pour vérifier la santé d’un bébé à naître afin d’assurer une naissance en toute sécurité en termes médicaux. Il est également utilisé pour suivre l’arriération mentale, les affections pulmonaires chroniques, l’hypothermie, les troubles du nouveau-né, les problèmes de vision et d’audition et la jaunisse.

On estime que le marché de la surveillance fœtale augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Les naissances prématurées sont devenues plus fréquentes au cours des dernières décennies. Selon la fiche d’information 2018 de l’Organisation mondiale de la santé, environ 15 millions de nouveau-nés naissent dans le monde avant d’atteindre 37 semaines de grossesse, avec des taux de naissances prématurées allant de 5 % à 18 % de tous les bébés nés dans 184 pays. Il a été prouvé que ces bébés prématurés sont sensibles aux maladies et aux infections. En conséquence, ces nouveau-nés sont surveillés à l’aide d’appareils de surveillance. La demande d’appareils et d’équipements de surveillance a augmenté en raison de ces causes. Par conséquent, cela a conduit à l’introduction d’un système de surveillance fœtale sur le marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Surveillance fœtale sont

Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Abbott (États-Unis), Medtronic (Irlande), Boston Scientific Corporation (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Baxter (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), General Electric ( États-Unis), FUJIFILM Holdings Corporation (Japon), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Analogic Corporation (États-Unis), Getinge AB (Suède), Natus Medical Incorporated. (Suède), OSI Systems, Inc. (États-Unis), Natus Medical Incorporated (États-Unis), EDAN Instruments, Inc. (Chine), The Cooper Companies Inc. (États-Unis), MEDGYN PRODUCTS, INC. (États-Unis), Dixion (Allemagne ), Advanced Instruments (États-Unis) et Shenzhen Bestman Instrument Co., Ltd., (Chine), entre autres.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché de la surveillance fœtale [Global – Réparti en régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché de la surveillance fœtale.

Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché.

Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché.

Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques.

Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Surveillance fœtale.

Table des matières: marché de la surveillance fœtale

1. Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé exécutif

4 Aperçu Premium

5 Aperçu du marché

6 Marché de la surveillance fœtale, par type de produit

7 Marché de la surveillance fœtale, par modalité

8 Marché de la surveillance fœtale, par type

9 Marché de la surveillance fœtale, par mode

10 Marché de la surveillance fœtale, par utilisateur final

12 Marché de la surveillance fœtale, par géographie

12 Marché de la surveillance fœtale, paysage de l’entreprise

13 Analyse Swot

14 profils d’entreprises

