Le marché de la surveillance et des soins à distance des patients devrait croître à un TCAC de 9,26 % au cours de la période de prévision

Ces dernières années, en raison de la croissance rapide de la population mondiale et de la prévalence des maladies chroniques, il y a eu un besoin croissant d’étendre l’infrastructure d’accès aux soins de santé, ainsi que la rentabilité des technologies de télémédecine et de surveillance des patients à distance. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les maladies chroniques représentent 90 % du total des coûts de santé aux États-Unis chaque année. Ces coûts peuvent être considérablement réduits en mettant en œuvre des systèmes de surveillance à distance des patients, ce qui devrait stimuler la croissance du marché.

Le marché de la surveillance et des soins à distance des patients croît à un TCAC de 9,26 % sur la période de prévision, analysé par Data Bridge Market Research. La demande croissante d’autosurveillance et de médecine préventive devrait ouvrir de nouvelles opportunités de marché.

Portée du marché mondial de la surveillance et des soins à distance des patients

Le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en fonction de l’appareil, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

équipement

Moniteur de signes vitaux

moniteur de glycémie

tensiomètre

tensiomètre

moniteur de fréquence cardiaque

Moniteur respiratoire

moniteur de sang

Moniteur multiparamètres

moniteur de respiration

autre

Sur la base de l’appareil, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en moniteurs de signes vitaux, moniteurs de glycémie , tensiomètres, tensiomètres, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs de respiration, moniteurs d’hématologie, moniteurs multiparamètres, moniteurs de respiration, et autres.

application

traitement du cancer

Maladies cardiovasculaires

traitement du diabète

troubles du sommeil

gestion du poids

surveillance de la condition physique

Les domaines d’application du marché de la surveillance et des soins à distance des patients sont segmentés en traitement du cancer, maladies cardiovasculaires , traitement du diabète, troubles du sommeil, gestion du poids et surveillance de la condition physique, entre autres.

utilisateur final

environnement de soins à domicile

Clinique

centre de soins de longue durée

Hôpital

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la surveillance et des soins à distance des patients est segmenté en établissements de soins à domicile, cliniques, centres de soins de longue durée et hôpitaux.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-remote-patient-monitoring-and-care-market?rajaas

Analyse / aperçus régionaux du marché de la surveillance et des soins à distance des patients

Le marché Surveillance et soins à distance des patients est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, appareil, application et utilisateur final. comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud comme faisant partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché de la surveillance et des soins à distance des patients de 2022 à 2029, en raison de la tendance croissante du traitement à domicile à réduire les dépenses hospitalières et de l’augmentation des cas de maladies chroniques dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en raison de la hausse des dépenses de santé et du revenu disponible.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales ainsi que les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Surveillance et soins à distance des patients

Le paysage concurrentiel du marché Surveillance et soins à distance des patients fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché de la surveillance et des soins à distance des patients figurent Abbott, Aerotel Medical Systems (1998) Ltd., AMD Global Telemedicine, Inc., Baxter., Boston Scientific, Medtronic, General Electric, Honeywell International Corporation, Omron Healthcare , Inc., Proteus Digital Health, BioTelemetry, Inc., Nihon Kohden Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Koninklijke Philips NV, AMC Health, Biotronik, etc.

