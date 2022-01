Le marché de la surveillance des examens en ligne devrait croître à un TCAC de 16,4% pour atteindre 1 187,57 millions de dollars US de 2020 à 2027

Le marché de la surveillance des examens en ligne était évalué à 354,37 millions de dollars US en 2019 et devrait croître à un TCAC de 16,4 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 pour atteindre 1 187,57 millions de dollars US d’ici 2027.

L’apprentissage en ligne est largement utilisé dans les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises ; il est également progressivement adopté dans les établissements K-12. La flexibilité et les fonctionnalités robustes de l’apprentissage en ligne permettent aux utilisateurs de suivre les cours efficacement et de rester engagés en permanence. Avec l’augmentation de la demande d’apprentissage en ligne, la surveillance en ligne est devenue une solution importante pour tous les utilisateurs finaux. Les plates-formes e-learning offrent une flexibilité d’utilisation, ce qui augmente la demande de cours en ligne. Les organisations, les universités et les institutions proposent davantage de cours en ligne pour faciliter un apprentissage flexible. Cependant, ces solutions offrent également une plus grande accessibilité et des opérations rentables et pratiques. L’augmentation du nombre d’administrateurs d’apprentissage en ligne intégrant la surveillance en ligne dans leurs processus d’évaluation des performances stimule le marché de la surveillance des examens en ligne. Le surveillant d’examen en ligne surveille les étudiants pour les activités douteuses pendant les examens, les tests, etc. Il peut voir et entendre l’apprenant via la webcam et peut surveiller l’activité de l’apprenant sur l’écran.

Entreprises

• Comprobo

• Examity, Inc.

• Honorlock Inc.

• Inspera AS

• Mettl

• ProctorEdu LLC

• Proctortrack

• ProctorU Inc.

• PSI Services LLC

• Talview inc.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la surveillance des examens en ligne

La pandémie de COVID-19 a entraîné plusieurs changements drastiques dans le secteur de l’éducation en raison de l’imposition de restrictions de distanciation sociale et de verrouillage dans le monde ; une augmentation soudaine du nombre d’examens et d’évaluations en ligne en raison du licenciement temporaire de l’apprentissage en classe dans les centres d’apprentissage privés et les établissements d’enseignement publics, conduisant à l’adoption de l’apprentissage en ligne, stimule la demande de solutions de surveillance des examens en ligne. La surveillance en ligne réduit les coûts pour les organisations en éliminant la nécessité d’organiser des surveillants et des centres de test en personne, ce qui annule la charge administrative et les coûts énormes. Ces solutions sont généralement plus utiles à l’organisation lorsqu’elle essaie d’exécuter des centres de test dans des emplacements distants.

Les acteurs opérant sur le marché de la gestion de contenu d’entreprise se concentrent sur des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives du marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

• En mai 2020, Examity, Inc. reconnu comme finaliste des EdTech Awards 2020. Examity a été nommé pour les innovateurs, les créateurs de tendances et les leaders les plus exceptionnels dans le domaine des technologies éducatives.

• En janvier 2020, Honorlock, Inc. a introduit une nouvelle IA pour détecter les mots-clés prononcés par les étudiants. Honorlock AI analyse la voix de l’étudiant en temps réel et envoie des alertes à un surveillant en direct.

Segments mondiaux de surveillance des examens en ligne :

Marché de la surveillance des examens en ligne – par type

• Avancé Automatisé

• Surveillance, surveillance enregistrée

• Surveillance en ligne en direct

Marché de la surveillance des examens en ligne – par utilisateur final

• Écoles et universités

• Entreprises

• Gouvernement

Marché de la surveillance des examens en ligne – par géographie

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• L’Europe 

France

o Allemagne

Italie

o Espagne

Royaume-Uni

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique (APAC)

Australie

o Chine

Inde

Japon

o Reste de l’APAC

• Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Arabie Saoudite

o Émirats Arabes Unis

Afrique du Sud

o Reste de la MEA

• Amérique du Sud (SAM)

Brésil

o Reste du SAM

