Le marché de la surveillance de la santé structurelle connaîtra une augmentation considérable de 7 439,59 millions USD avec un excellent TCAC de 17,5 % d’ici 2028, taille, part, tendances, demande, croissance et perspectives concurrentielles

Le marché mondial de la surveillance de la santé structurelle devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 7 439,59 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la demande de contenu de numérisation dans le secteur de la construction et la normalisation croissante des normes de sécurité stimulent la croissance du marché.

« Définition du produit »

La surveillance de l’état des structures (SHM) est le processus de surveillance des changements dans les qualités matérielles et géométriques des structures d’ingénierie, telles que les ponts et les bâtiments, au fil du temps, à l’aide de mesures de réponse échantillonnées périodiquement. Le résultat de ce processus est une information régulièrement mise à jour sur la capacité de la structure à remplir sa fonction prévue à la lumière du vieillissement et de la dégradation inévitables résultant des environnements d’exploitation pour la surveillance à long terme de l’état de la structure. Après des événements extrêmes, tels que des tremblements de terre ou des charges explosives, la surveillance de l’état de la structure est utilisée pour une détection rapide des conditions et vise à fournir, en temps quasi réel, des informations fiables sur l’intégrité de la structure.

MÉTRIQUES DU RAPPORT

Période de prévision : 2022 à 2029

Année de base – 2021

Années historiques – 2020 (personnalisable jusqu’à 2014 – 2019)

Analyse compétitive:

Le paysage concurrentiel de la surveillance de l’état des structures fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses, les informations sur l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines de test de produit, les approbations de produit, les brevets, la largeur du produit et étendue, domaine d’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché de la surveillance de la santé structurelle.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la surveillance de la santé structurelle sont

GEOKON, Campbell Scientific, Inc., SIXENSE Systems, Kinemetrics, Digitexx Data Systems, Inc., NATIONAL INSTRUMENTS CORP., OSMOS Group SA, HBK, Nova Ventures, Acellent Technologies Inc., James Fisher and Sons plc., SODIS Lab, GoeSIG Ltd, STRUCTURAL MONITORING SYSTEMS PLC., FEAC Engineering, Xylem Inc., Sisgeo Srl, FIRST SENSOR AG, Digitex, Geomotion Singapore, COWI A/S, entre autres.

Segmentation : marché de la surveillance de la santé structurelle

Par Type ( Matériel , Logiciels et Services),

Connectivité (filaire et sans fil),

Type d’installation (nouvelle installation et rénovation),

Méthode (Inspection Visuelle et Évaluation Non Destructive (END)),

Application (détection de dommages, détection de fissures, surveillance de tension, surveillance de rupture de câble, détection de fuites, détection multimodale, surveillance de la corrosion, surveillance des points chauds, surveillance des impacts et surveillance de la déviation),

Utilisateur final (civil, aérospatial, énergie, exploitation minière, marine , industriel, plate-forme offshore, défense, écoles, parcs publics et loisirs, automobile et autres),

ANALYSE AU NIVEAU DES PAYS DU MARCHÉ DE LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ STRUCTURELLE

La surveillance de la santé structurelle est discutée et des informations sur la taille du marché par pays, composants, type, application, modalité, plate-forme, dimension, application de diagnostic, utilisateur final et canal de distribution sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la surveillance de la santé structurelle sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Belgique, le reste du monde, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud.

Le segment matériel du type devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, en raison de l’utilisation de systèmes de surveillance de la santé structurelle liés au matériel dans les structures critiques. Les États-Unis dominent la région nord-américaine en tant que plus gros consommateur, industrie et producteur de composants. La Chine domine la région Asie-Pacifique en tant que fabricant de produits de surveillance de la santé structurelle et d’industries de recherche. L’Allemagne domine la région Europe en raison de ses développements dans l’industrie de la recherche sur les infrastructures.

Sources de données du marché de la surveillance de la santé structurelle et méthodologie de recherche implicite

RECHERCHE PRIMAIRE : Une fois la collecte de données effectuée par le biais de la recherche secondaire, des entretiens primaires sont menés avec différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur, telles que les fabricants, les distributeurs, les fournisseurs d’ingrédients/d’intrants, les clients finaux et d’autres leaders d’opinion clés de l’industrie. La recherche primaire est utilisée à la fois pour valider les points de données obtenus à partir de la recherche secondaire et pour combler les lacunes dans les données après la recherche secondaire.

RECHERCHE SECONDAIRE : Les informations de recherche secondaire sont collectées à partir de diverses bases de données payantes et accessibles au public. Les sources publiques comprennent des publications de différentes associations et gouvernements, des rapports annuels et des déclarations d’entreprises, des livres blancs et des publications de recherche d’experts renommés de l’industrie et d’universitaires renommés, etc. Les sources de données payantes incluent des bases de données tierces authentiques de l’industrie.

VALIDATION EXPERT Les données d’ingénierie du marché sont vérifiées et validées par un certain nombre d’experts, tant internes qu’externes.

INGÉNIERIE DE MARCHÉ La phase d’ingénierie de marché consiste à analyser les données collectées, à décomposer le marché et à faire des prévisions. Des indicateurs macroéconomiques et des approches ascendantes et descendantes sont utilisés pour arriver à un ensemble complet de points de données qui fournissent des informations qualitatives et quantitatives précieuses. Chaque point de données est vérifié par le processus de triangulation des données pour valider les chiffres et arriver à des estimations proches.

RÉDACTION/SOUMISSION DU RAPPORT Une fois que les données sont conservées par le processus hautement sophistiqué susmentionné, les analystes commencent à rédiger le rapport. En obtenant des informations à partir des données et des prévisions, les informations sont extraites pour visualiser l’ensemble de l’écosystème dans un seul rapport.

Comment ces informations du marché Surveillance de la santé structurelle aident-elles?

Part de marché de la surveillance de la santé structurelle (régionale, produit, application, utilisateur final) en termes de volume et de revenus avec TCAC

Les paramètres clés qui animent ce marché et limitent sa croissance.

À quels défis les fabricants seront-ils confrontés, ainsi qu’aux nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils seront confrontés

Connaître les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Pour augmenter les analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension globale du «marché de la surveillance de la santé structurelle» et de son paysage commercial TABLE DES MATIÈRES

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Paysage client

Partie 10 : Paysage régional

Partie 11 : Cadre décisionnel

Partie 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

Partie 14 : Paysage des fournisseurs

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

Requêtes résolues dans ce rapport :

Quelles seront les spécialités dans lesquelles les acteurs du marché Surveillance de la santé structurelle qui se profilent avec des conceptions intensives, des finances et, de plus, des avancées continues devront établir une proximité? Quels seront les taux de développement prévus pour votre propre économie de surveillance structurelle de la santé à l’extérieur et à l’extérieur et en outre pour chaque partie à l’intérieur ? Quelle sera l’application Structural Health Monitoring et les types et estimations unis par les créateurs ? Quels seront les dangers qui attaqueront la croissance ? Quelle est la durée de l’opportunité du marché mondial de la surveillance de la santé structurelle? Comment la part de marché de la surveillance de la santé structurelle progresse sur les oscillations de sa valeur de diverses marques d’assemblage?

QUI DEVRAIT ACHETER LE RAPPORT GLOBAL DE SURVEILLANCE DE LA SANTÉ STRUCTURELLE ?

Les personnes cherchant à enrichir leur capacité de prise de décision avec les points suivants devraient acheter le rapport :

Répartition des parts de marché des principaux acteurs du secteur Surveillance de l’état des structures Évaluations des parts de marché pour les secteurs au niveau régional et national Estimation du marché Surveillance de la santé structurelle pour la période de prévision de toutes les classes, sous-classes et marchés nationaux susmentionnés Recommandation tactique pour les débutants. Recommandation tactique dans les industries commerciales primaires basée sur les prévisions du marché de la surveillance de la santé structurelle

