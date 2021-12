Le marché de la surveillance à distance des Patients Cardiaques pour soutenir la croissance au cours de la période de prévision 2021-2027 | Abbott Laboratories, GE Healthcare, Koninklijke Philips

Un système de télémétrie cardiaque mobile est un moniteur ECG à trois canaux, qui permet la collecte et la transmission continues de données à un centre d’appels en cas de détection d’anomalies. Si le problème détecté est considéré comme grave, un clinicien peut contacter le patient pour vérifier et appeler pour savoir s’il doit intervenir.

La surveillance cardiaque à distance a permis de repérer plus facilement les problèmes intermittents tels que les arythmies, et elle permet aux cliniciens de dresser un portrait à long terme de la santé cardiaque d’une personne dans sa vie quotidienne.

Le système Bioflux implique des patients portant un holter et trois fils, et leur permet de se déplacer et d’effectuer des activités quotidiennes sans trop de tracas.

L’appareil dispose d’un modem cellulaire intégré pour la transmission de données et d’une durée d’usure de 30 jours.

La société a récemment annoncé le lancement de Biotes, un dispositif à trois dérivations pour la surveillance de l’ECG et de l’arythmie destiné aux patients à faible risque. L’appareil se concentre sur le confort pour une usure à long terme.

Acteurs Clés

Medtronic, Boston Scientific, Abbott Laboratories, GE Healthcare et Koninklijke Philips, Asahi Kasei Corporation, MicroPort Scientific Corporation, Hill-Rom Holdings, Nihon Kohden, SCHILLER AG, BioTelemetry.

Les maladies cardiaques sont le tueur numéro un dans presque tous les pays du monde pour les hommes et les femmes. Au-delà de l’impact sur les vies, il a également l’impact le plus important sur les coûts des soins de santé, dans presque tous les pays.

La maladie cardiaque est un problème permanent qui nécessite une intervention et une prise en charge persistantes. Une prise en charge incorrecte d’une affection cardiaque peut également entraîner des problèmes qui se transforment en d’autres affections, ce qui fait que les personnes souffrent de plus d’une affection chronique.

Ainsi, une intervention et une prise en charge opportunes des problèmes cardiaques peuvent améliorer la vie des patients tout en réduisant les coûts.

Impact du COVID-19: Le rapport couvre l’impact du Coronavirus COVID-19 Les impacts mondiaux de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) commencent déjà à se faire sentir et affecteront de manière significative le marché de la surveillance à distance pour les patients cardiaques.

L’étude analyse les stratégies de clientèle et de marketing ciblées, les aperçus intenses de l’entreprise, la capacité et la part de marché des produits, les spécifications des produits, les valeurs de la chaîne de production et d’approvisionnement, les chiffres de vente et de chiffre d’affaires, la taille et la part du marché ainsi que les marges bénéficiaires brutes sont tous détaillés dans l’étude de surveillance à distance pour les patients cardiaques.

Le rapport couvre un chapitre pour une répartition mondiale des types et des applications en fonction de la part de marché et des revenus générés.

Principales raisons d’acheter: Obtenir des analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension complète du marché mondial et de son paysage commercial., Évaluer les processus de production, les problèmes majeurs et les solutions pour atténuer le risque de développement. Comprendre les perspectives d’avenir et les perspectives du marché., sans compter que les rapports standard de structure, nous fournissons également la recherche faite sur commande selon des conditions spécifiques.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières:

Chapitre 1 : Surveillance mondiale à distance des Patients Cardiaques Aperçu du marché

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5: Surveillance à Distance Mondiale pour les Patients Cardiaques Processus de Fabrication du Marché

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: 2021-2027 Surveillance à distance des Patients Cardiaques Tendance de développement du Marché

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

