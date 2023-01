Le marché de la stimulation du nerf vague devrait augmenter avec 2 424,01 millions USD d’ici 2029 à un TCAC de 15 %

Un rapport d’étude de marché mondial sur la stimulation du nerf vague est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Le nerf vague est un élément important du système nerveux autonome qui régule l’homéostasie métabolique et fonctionne comme un élément crucial de l’axe neuroendocrinien-immunitaire dans le maintien de l’homéostasie via ses voies afférentes et efférentes. Toute approche qui stimule le nerf vague, y compris la stimulation manuelle ou électrique, est appelée stimulation du nerf vague (VNS). Pour l’épilepsie réfractaire et la dépression résistante au traitement, le VNS cervical gauche est une thérapie approuvée.

Selon l’OMS, les maladies neurologiques sont responsables de 4,5% à 11% de toutes les maladies dans le monde. Les stimulateurs du nerf vague sont également utilisés pour traiter les patients souffrant d’épilepsie, de dépression, d’asthme et de troubles cardiovasculaires.

Le marché mondial de la stimulation du nerf vague devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 15,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 424,01 USD. millions d’ici 2029.

Le nerf vague est un long nerf crânien qui va du tronc cérébral d’une personne au cou, à la poitrine et à l’abdomen. Il fait partie du système nerveux parasympathique, communément appelé système de repos et de digestion, car il régule les fonctions corporelles pendant qu’une personne est au repos. Il transmet des messages au cerveau d’une personne à partir de son système digestif et d’organes tels que ses poumons, son cœur et son foie. Il contrôle plusieurs fonctions organiques, notamment la digestion, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire. Il est responsable de l’activité vasomotrice et des réflexes. Il régule également la vocalisation, l’humeur et l’immunité. Il influence également les fonctions sensorielles des oreilles, des sinus et de l’œsophage d’une personne.

Dynamique du marché: marché mondial de la stimulation du nerf vague

Conducteurs

Augmentation de la prévalence et de l’incidence des troubles neurologiques

Les troubles neurologiques sont à l’origine de 4,5 % à 11 % de toutes les maladies, que ce soit dans les pays à revenu faible ou élevé. L’impact est plus important par rapport à celui des tumeurs malignes, des maladies gastro-intestinales ou des maladies respiratoires, et on s’attend à ce qu’il augmente au cours des prochaines années. Aux États-Unis, les maladies neurologiques ont également connu une augmentation significative et, au cours des 20 prochaines années, cette tendance à la croissance devrait se poursuivre. La prévalence de ces maladies neurologiques se situe entre 0,9 % et 4 % (970-4 100 pour 100 000 habitants), avec une moyenne d’environ 2,3 % (2 390 pour 100 000 habitants). L’épilepsie, l’une des maladies neurologiques les plus courantes, touche presque tous les pays du monde. La plupart des personnes atteintes de cette maladie sont observées parmi les populations de pays comme la Chine et l’Inde. En raison de cette prévalence croissante, il y a une demande croissante pour une variété d’outils et de traitements, tels que VNS. Plus de problèmes neurologiques sont traités avec VNS. En plus d’autres utilisations cliniques, il aide au traitement des affections neurologiques comme l’épilepsie et la dépression en raison de la prévalence importante des affections neurologiques dans le monde.

Lancement de dispositifs de stimulation du nerf vague non invasifs innovants pour répondre à la demande

Les dispositifs VNS traditionnels et conventionnels sont implantés dans le corps du patient et des sondes sont placées sur les nerfs vagues qui fournissent une stimulation électrique si nécessaire. La demande croissante et les progrès technologiques des dispositifs innovants conduisent à l’introduction de dispositifs VNS implantables de petite taille sur le marché. Ces dispositifs implantables de petite taille offrent divers avantages cliniques aux patients et aux prestataires de soins de santé. L’introduction de dispositifs innovants devrait stimuler la croissance du marché.

La concentration constante des acteurs du marché sur l’innovation et le lancement de nouveaux produits a conduit à l’émergence de dispositifs VNS non invasifs (nVNS) sur le marché. Ces dispositifs sont également connus sous le nom de dispositifs VNS transcutanés (tVNS).

Augmentation des approbations de produits

L’approbation des appareils VNS est régie par la FDA américaine et l’UE. La FDA publie un protocole final pour le dépôt d’une demande d’approbation préalable à la commercialisation (PMA) ou d’un avis d’achèvement d’un protocole de développement de produit (PDP).

Des opportunités

Initiatives stratégiques des principaux acteurs du marché

La demande d’appareils VNS augmente sur le marché en raison de l’augmentation des niveaux de R&D ; parallèlement à cela, la croissance du marché est favorisée par le désir de médicaments innovants. Ainsi, les principaux acteurs du marché ont mis en œuvre de nouvelles stratégies en développant de nouveaux appareils et équipements ainsi qu’en collaborant avec d’autres acteurs du marché et visant à améliorer les opérations commerciales et la rentabilité.

Les entreprises opérant à l’échelle mondiale sur ce marché adoptent la collaboration comme stratégie pour augmenter leur portefeuille de produits avec des produits riches en technologie de pointe afin de dynamiser leur activité dans diverses dimensions. Ainsi, l’augmentation des initiatives stratégiques des principaux acteurs du marché devrait offrir des opportunités importantes aux acteurs du marché opérant sur le marché.

Initiatives gouvernementales croissantes pour les maladies neurologiques

L’objectif du financement des dispositifs VNS est d’encourager les candidatures visant à développer des dispositifs pour divers troubles neurologiques. Les nouveaux dispositifs devraient aller au-delà de la stimulation électrique ou magnétique existante et développer de nouvelles techniques de stimulation capables d’une précision spatio-temporelle accrue ainsi que des approches multifocales en boucle fermée. Par conséquent, le financement par le gouvernement se traduirait par la sécurité du patient et des économies de coûts. De plus, les hôpitaux et les agences de santé administreraient ce traitement à un prix inférieur grâce à la collaboration avec des organisations gouvernementales. Par conséquent, les progrès des activités de R&D et le financement par le gouvernement constitueront une opportunité pour cette croissance du marché.

Portée du marché mondial de la stimulation du nerf vague

Le marché mondial de la stimulation du nerf vague est segmenté en six segments notables basés sur le type de produit, le biomatériau, l’application, le type de patient, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

type de produit

Dispositifs VNS implantables

Périphériques VNS externes

Biomatériau

Céramique

Métallique

Polymère

Application

Gestion de la douleur

Crises d’épilepsie

Gestion de l’obésité

Dépression et anxiété

Autres

Type de patient

Adultes

Pédiatrique

Gériatrique

Utilisateur final

Hôpital

Centres de chirurgie ambulatoire

Centres spécialisés

Autres

Canal de distribution

Appel d’offres direct

Ventes au détail

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché mondial Stimulation du nerf vague

Le marché mondial de la stimulation du nerf vague est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, biomatériau, application, type de patient, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de la stimulation du nerf vague en termes de part de marché et de revenus et continuera de développer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence et à l’incidence élevées des troubles neurologiques dans la région, et les investissements croissants en R&D et le lancement de nouveaux produits stimulent la croissance du marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données, tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export, sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence des marques locales et nationales et l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Stimulation du nerf vague

Le paysage concurrentiel du marché mondial de la stimulation du nerf vague fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit et la dominance des applications. . Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises par rapport au marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont Medtronic, LivaNova PLC, electroCore, Inc., Cirtec, Brain Control Co. Limited, Soterix Medical Inc., SetPoint Medical, MicroTransponder Inc, Parasym Ltd, Neuropix Company Ltd. et tVNS Technologies. GmbH entre autres.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse mondiale par rapport à la région et l’analyse de la part des fournisseurs. Veuillez demander un appel d’analyste en cas d’enquête supplémentaire.

