Le marché de la spectrométrie de masse de la chromatographie ionique générera de nouvelles opportunités de croissance d’ici 2028: en savoir plus sur les principaux acteurs clés

Le rapport fiable comprend une discussion sur les principaux fournisseurs opérant sur ce marché. Ce rapport d’étude de marché mondial fournit des données complètes sur le marché actuel, les régions géographiques et les sous-régions du monde entier. Ce rapport couvre une perspective sur la taille du marché, les ventes régionales, le taux de croissance, les opportunités mondiales et les coûts de fabrication dans les régions respectives. Il fournit des informations détaillées sur les tendances émergentes et les principaux concurrents sur la base des innovations axées sur la technologie pour démontrer la croissance du marché et les stratégies de portefeuille. Le paysage concurrentiel comprend les stratégies de développement, la part de marché et l’analyse du classement du marché à l’échelle mondiale.

Le rapport d’étude de marché suggère que la demande croissante de fiabilité des produits, l’analyse commerciale croissante et les normes de conformité puissantes sont les principaux moteurs de la croissance du marché. La vue d’ensemble de l’industrie avec des sources précieuses crée des opportunités pour le marché dans les années à venir. La segmentation du marché permet aux lecteurs de saisir les difficultés des situations de marché. La recherche contient des données sur les politiques commerciales critiques pour le succès mondial des entreprises. Le rapport sur le marché donne des estimations et des prévisions de la taille du marché dans différents pays. Une vue étendue de l’analyse régionale vise à rapprocher les lecteurs des opportunités et des risques du marché.

Le marché de la spectrométrie de masse par chromatographie ionique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 267,12 millions USD d’ici 2027. La demande croissante de produits purifiés dans diverses industries est le facteur de croissance du marché.

Le marché de la spectrométrie de masse par chromatographie ionique offre de nombreuses applications dans les industries alimentaires, pharmaceutiques et biotechnologiques, aide à la validation des processus et aux tests cliniques d’identification des protéines et d’analyse quantitative des médicaments, de la pharmacocinétique, de la protéomique, de la découverte de biomarqueurs, des tests de composition nutritionnelle des aliments, des tests environnementaux et autres. L’application et la demande étendues de la spectrométrie de masse dans la découverte de médicaments ont augmenté la croissance du marché.

Marché mondial de la spectrométrie de masse par chromatographie ionique par type (systèmes, logiciels), plate-forme (spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse unique, autres plates-formes), mode de fonctionnement {(surveillance d’ions simples (SIM), surveillance de réactions sélectionnées (SRM), haute résolution précise Masse (HRAM)}, flux de travail (ionisation par électrospray (ESI), ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI), autres), utilisateur final (sociétés de biotechnologie, sociétés pharmaceutiques, sociétés d’alimentation et de boissons, organismes de recherche sous contrat, centres de diagnostic, laboratoires médico-légaux, Hôpitaux, instituts universitaires et de recherche, autres), canal de distribution (appel d’offres direct, vente au détail ), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Suisse, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Irlande, Autriche, Russie, Hongrie, Turquie, Lituanie, Norvège, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Koweït, Reste du Moyen-Orient et Afrique ), Tendances du marché et prévisions jusqu’en 2027 .

Principaux concurrents du marché

Thermo Fisher Scientific Inc., Waters Corporation, Intertek Group plc, Arc Trinova Ltd, MOBILion Systems, Inc, Agilent Technologies, Inc., Metrohm AG, JASCO, Rigaku Corporation, JEOL Ltd., IONTOF GmbH, LECO Corporation, Extrel CMS, LLC , MassTech, AMETEK.Inc., Shimadzu Corporation, SCIEX, PerkinElmer Inc., Bruker., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur la part de marché de la chromatographie ionique et de la spectrométrie de masse sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché de la chromatographie ionique et de la spectrométrie de masse fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, largeur et largeur du produit, dominance de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial de la spectrométrie de masse par chromatographie ionique.

Informations clés dans le rapport :

• Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

• Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

• Analyse détaillée de la segmentation du marché

• Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Les moteurs du marché sont des contraintes

Les progrès croissants de la spectrométrie de masse par rapport aux dernières années accéléreront la croissance du marché. La réglementation stricte mise en place par les autorités gouvernementales en matière de développement d’aliments et de médicaments pour la santé des consommateurs et la validation des méthodes nécessitent l’adaptation et l’utilisation de la spectrométrie de masse.

Segmentation du marché : –

Sur la base du type, le marché est segmenté en systèmes et logiciels. Les systèmes jouent un rôle important pour la surveillance et l’identification des ions, tandis que le logiciel fournit un support pour que le système intègre le flux. Ce facteur permet au marché de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision de 2027

L’avancement des systèmes et le développement des appareils par les principaux fournisseurs ont augmenté la croissance du marché de la spectrométrie de masse, par exemple. En août 2018, JEOL Ltd. a lancé un nouveau produit dans la gamme de produits de spectrométrie de masse. Le nouveau système de spectromètre de masse triple quadripôle à chromatographe en phase gazeuse (GC) nommé JMS-TQ4000GC a été dévoilé par la société pour le marché mondial. Les nouveaux systèmes sont incorporés avec la capacité qui aide à l’analyse de routine des matières agricoles dans les résidus de pesticides. Les réglementations gouvernementales en matière de minimisation de l’utilisation de produits chimiques dans l’agriculture ont entraîné l’adaptation de la spectrométrie de masse par les entreprises et augmenté la croissance du marché.

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse unique et autres plates-formes. Le segment hybride domine le marché de la spectrométrie de masse par échange d’ions et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de leur grande applicabilité dans la découverte de médicaments et de la détection et de l’identification rapides dans la concentration et le volume de composition d’échantillons d’aliments, de produits pharmaceutiques et d’autres industries. En raison de leur large application, la spectrométrie de masse hybride est largement adoptée par différentes industries et mène leur croissance au cours de la période prévue.

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché est segmenté en surveillance d’un seul ion (SIM), masse précise à haute résolution (HRAM) et surveillance de réaction sélectionnée (SRM). La surveillance d’ions uniques offre une spécification précise des molécules d’ions dans un échantillon de petite taille par rapport à d’autres méthodes, ce qui est l’une des principales raisons de sa demande sur le marché. La compréhension facile et la réduction de la consommation de temps pour la formation sont des avantages supplémentaires des méthodes grâce auxquelles elle domine le marché.

Sur la base du flux de travail, le marché est segmenté en ionisation par électropulvérisation (ESI), ionisation chimique à pression atmosphérique (APCI) et autres. L’ionisation par électrospray (ESI) domine le marché en raison de leur application élevée dans la technique de chromatographie ionique pour produire des ions qui sont principalement préférés en application clinique dans le développement de la découverte de médicaments ou la validation de processus analytiques. La production sans effort d’ions dans les techniques de chromatographie conduit à leur adaptation en processus analytique.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés de biotechnologie, sociétés pharmaceutiques, sociétés agroalimentaires, organismes de recherche sous contrat, centres de diagnostic, laboratoires médico-légaux, hôpitaux, instituts universitaires et de recherche et autres. Les sociétés de biotechnologie dominent le marché en raison de la grande applicabilité des techniques de chromatographie dans le traitement analytique et en aval dans la découverte de médicaments, la purification de produits et la validation de méthodes dans les processus analytiques. En raison de son avancement élevé et de son adaptation dans l’industrie biotechnologique, il conduit à une forte adaptation de la spectrométrie de masse par échange d’ions dans les industries biotechnologiques.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. Le segment direct domine le marché mondial de la chromatographie par échange d’ions et de la spectrométrie de masse et se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de l’offre à faible coût proposée par les fournisseurs ainsi que de la forte préférence des clients des laboratoires biotechnologiques, pharmaceutiques et environnementaux. De plus, l’approvisionnement massif de ce produit est directement maintenu par le fabricant lui-même et, pour ces raisons, ce segment est en tête au cours de la période de prévision.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Le rapport sur le marché de la spectrométrie de masse par chromatographie ionique fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour les fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport sur la spectrométrie de masse par chromatographie ionique fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

